Gran Turismo 7 agrega el Twingo de Shakira y más vehículos de interés en nueva actualización

Gran Turismo 7 ha sumado nuevos autos, incluyendo el Renault Twingo ’93, popularizado tras ser mencionado por Shakira en su colaboración con Bizarrap. (Gran Turismo 7)

Gran Turismo 7 ha incorporado una serie de nuevos vehículos al videojuego, entre ellos el Renault Twingo ’93, que ganó notoriedad luego de que Shakira lo mencionara en su sesión con Bizarrap.

El Twingo puede adquirirse en la sección de Autos Usados y destaca por su carrocería monoespacial y versatilidad, características que lo han convertido en un modelo histórico.

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Entre las nuevas incorporaciones también figura el Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) ’93, disponible para compra en el concesionario de Autos Legendarios. Este modelo cuenta con un motor plano de 3,6 litros y 375,7 BHP.

Entre las novedades también está el Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) ’93. (Gran Turismo 7)

Por su parte, el Yangwang U9 ’24 está disponible en Brand Central y se caracteriza por incorporar la plataforma eⁿ y el avanzado sistema de suspensión DiSus-X.

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Qué otras novedades llegan a Gran Turismo 7

Otras novedades que llegan a Gran Turismo 7 incluyen la presentación de los desafíos del Pack de potencia.

En este modo, los jugadores reciben recompensas según la cantidad de carreras completadas durante el periodo establecido; estas recompensas se actualizan semanalmente y el progreso puede consultarse tanto en la pantalla del mapa del mundo como en el diálogo de selección de evento, ubicado en la parte superior derecha.

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El Yangwang U9 ’24 ya puede adquirirse en Brand Central y destaca por integrar la plataforma eⁿ y la suspensión avanzada DiSus-X. (Gran Turismo 7)

El Pack de potencia es un complemento de pago exclusivo para la versión de PlayStation 5 de Gran Turismo 7.

Se añadirá un menú adicional a la cafetería: el Menú adicional n.º 53 “Colección: Muscle cars”, disponible para jugadores con nivel de coleccionista 55 o superior.

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También se incorporarán nuevos eventos en Circuitos del mundo, entre los que se incluyen: Liga Schwarzwald en el Circuito Gilles Villeneuve, Desfile de hipercoches en el Circuito Yas Marina y la Copa Mundial de Turismos 900 en el Autódromo de Interlagos.

Finalmente, se añadirá la función “Mueve la cámara arriba y abajo III” como destacado en Scapes.

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Se incluyeron los nuevos desafíos del Pack de potencia. (Gran Turismo 7)

Dónde jugar Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 está disponible exclusivamente para consolas PlayStation 5 y PlayStation 4. Se puede adquirir en la PlayStation Store.

Qué videojuegos similares a Gran Turismo 7 hay

Existen varios videojuegos similares a Gran Turismo 7 que ofrecen simulación de manejo realista, una amplia selección de autos y circuitos, y opciones de juego tanto en solitario como en línea. Algunos de los más destacados son:

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Forza Motorsport (Xbox Series X/S, Xbox One, PC): La saga de Microsoft es la principal competidora de Gran Turismo. Ofrece gráficos de última generación, física realista y una enorme variedad de vehículos y pistas.

Assetto Corsa Competizione (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC): Muy valorado por su simulación de físicas y realismo en la conducción, especialmente en competencias de GT3 y GT4.

Gran Turismo 7 solo está disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Project CARS 2 y Project CARS 3 (PlayStation, Xbox, PC): Estas entregas ofrecen simulación, gráficos avanzados y una gran variedad de autos y trazados, aunque Project CARS 3 tiende un poco más hacia el estilo arcade.

Need for Speed: Shift (PlayStation, Xbox, PC): Aunque la serie Need for Speed es conocida por su estilo arcade, la subserie Shift se acerca más a la simulación de manejo.

RaceRoom Racing Experience (PC): Gratuito en Steam, enfocado en la simulación y con una comunidad activa, ideal para quienes buscan realismo y competencia en línea.

Aunque la saga Need for Speed es principalmente arcade, la serie Shift se orienta más hacia la simulación. (PlayStation)

rFactor 2 (PC): Muy popular entre entusiastas y profesionales de la simulación, con físicas avanzadas y soporte para mods.

Tourist Trophy (PlayStation 2): Aunque centrado en motocicletas, fue desarrollado por Polyphony Digital, el mismo estudio de Gran Turismo, y comparte su enfoque en la simulación.

Estos títulos varían en plataformas o consolas disponibles, nivel de realismo y enfoque, pero todos comparten el estilo de la simulación automovilística y e l gusto por los autos y las carreras.