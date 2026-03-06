De qué trata la nueva medida de Google para aumentar la seguridad de Chrome y proteger a los usuarios

Chrome recibirá actualizaciones de seguridad cada dos semanas a partir de septiembre. (Europa Press)

Google ha anunciado una actualización en el ciclo de lanzamiento de Chrome que busca reforzar la seguridad del navegador más utilizado en todo el mundo. La empresa reducirá el intervalo entre actualizaciones de seguridad, con el objetivo de ofrecer mayor protección y respuesta más rápida ante vulnerabilidades.

Chrome, que lidera el mercado global de navegadores, implementará un nuevo sistema de actualizaciones a partir del 8 de septiembre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la versión 153. A partir de esa fecha, las actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento llegarán cada dos semanas, en lugar de cada cuatro como ocurría hasta ahora.

Este cambio responde a la creciente necesidad de proteger a cientos de millones de usuarios frente a los riesgos que surgen diariamente, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. La decisión fue comunicada por Ben Mason, gerente del equipo de lanzamiento de Chrome, quien destacó que el principal objetivo es blindar la seguridad y la estabilidad del programa en todos los sistemas operativos: Windows, Linux, Android e iOS.

El nuevo ciclo de lanzamientos busca reducir los riesgos ante fallos detectados en el navegador. (Reuters)

Por qué Google acelera el ritmo de las actualizaciones

El aumento en la frecuencia de actualizaciones tiene varias ventajas directas para los usuarios. Reducir el tiempo entre lanzamientos permite corregir de manera más ágil las vulnerabilidades que se detectan de forma constante en el navegador. De este modo, cualquier fallo de seguridad puede ser solucionado antes de que represente un peligro real.

Asimismo, la compañía espera que las actualizaciones más frecuentes minimicen la necesidad de parches de emergencia, que en ocasiones han generado molestias a los usuarios por su carácter inesperado. Con el nuevo modelo, la depuración de errores será más sencilla y menos invasiva, ya que los cambios serán menos numerosos en cada entrega, pero mucho más regulares.

Por tanto, la medida representa también una barrera adicional de dificultad para que los ciberdelincuentes prosperen en sus ataques a usuarios y empresas.

Google espera disminuir los parches de emergencia gracias al nuevo ritmo de actualizaciones. (Reuters)

Cambios que impactan a millones de usuarios

La seguridad en los navegadores es una preocupación permanente para Google, debido a la cantidad de información sensible que se maneja al navegar por internet. El nuevo ritmo de actualizaciones permitirá que tanto los usuarios finales como los desarrolladores tengan acceso inmediato a las últimas funciones y parches de seguridad.

El cambio también facilitará que la plataforma evolucione de manera constante, adaptándose a los desafíos y amenazas que surgen en el entorno digital. La reducción a la mitad del tiempo entre actualizaciones representa un paso significativo en la estrategia de Google para mantener altos estándares de estabilidad y protección.

Qué deben saber los usuarios sobre este cambio

Las actualizaciones quincenales estarán disponibles en todas las versiones de Chrome para ordenadores y móviles.

El nuevo ciclo inicia el 8 de septiembre con la versión 153 del navegador.

El método para las versiones estables extendidas no sufrirá modificaciones.

Los usuarios recibirán las actualizaciones de manera automática, como hasta ahora.

La medida beneficiará a usuarios de Chrome en Windows, Linux, Android e iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de Google destaca la importancia de mantener el software siempre actualizado para evitar riesgos y aprovechar las últimas mejoras. Este nuevo enfoque busca reducir la exposición de los usuarios a posibles ataques y ofrecer una experiencia de navegación más segura y eficiente.