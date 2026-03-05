Google añadirá etiquetas rojas para advertir qué aplicaciones consumen demasiada batería

Google empezará a etiquetar a aplicaciones que consuman mucha batería del celular.

Google anunció nuevas medidas para controlar el consumo excesivo de batería en las aplicaciones disponibles para Android. La compañía implementará etiquetas de advertencia visibles en la tienda de aplicaciones cuando un software registre un uso anormal de energía en segundo plano, además de reducir su visibilidad en los resultados de búsqueda.

La iniciativa busca mejorar la experiencia de los usuarios y evitar que determinadas aplicaciones afecten la autonomía de los dispositivos. Con esta actualización, las apps que mantengan procesos activos durante largos periodos mientras la pantalla permanece apagada podrían recibir penalizaciones dentro de la tienda digital.

Según explicó la compañía, las nuevas reglas están dirigidas principalmente a las aplicaciones que ejecutan tareas constantes en segundo plano y que, como consecuencia, incrementan el consumo energético del teléfono. Estas medidas obligarán a los desarrolladores a optimizar su código para evitar sanciones y advertencias públicas.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de etiquetas rojas de advertencia en la página de descarga de las aplicaciones que presenten un comportamiento problemático. Estas alertas informarán a los usuarios sobre una elevada actividad en segundo plano y posibles impactos en la duración de la batería del dispositivo.

Además, las aplicaciones que superen determinados límites de consumo energético verán reducida su presencia dentro de la tienda. Esto significa que aparecerán con menor frecuencia en las búsquedas o en las recomendaciones de la plataforma, lo que podría afectar directamente su número de descargas.

La medida también introduce umbrales específicos para evaluar el rendimiento de las aplicaciones. Según los criterios establecidos, una app podría ser penalizada si registra más de dos horas de actividad en segundo plano mientras la pantalla del dispositivo está apagada en al menos el cinco por ciento de las sesiones de usuario durante un periodo de 28 días.

Este sistema permitirá identificar con mayor precisión qué aplicaciones generan un impacto negativo en el rendimiento del teléfono. Al mismo tiempo, servirá como incentivo para que los desarrolladores revisen la eficiencia energética de sus productos y adopten mejores prácticas de programación.

El cambio forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para mejorar la eficiencia de los dispositivos móviles que utilizan su sistema operativo. En los últimos años, el consumo energético de las aplicaciones se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en la autonomía de los teléfonos inteligentes.

En ese contexto, las aplicaciones mal optimizadas pueden ejecutar procesos constantes incluso cuando el usuario no las está utilizando. Estas actividades en segundo plano incluyen sincronizaciones innecesarias, actualizaciones automáticas o servicios que permanecen activos durante largos periodos.

Las nuevas reglas también podrían tener efectos positivos para los fabricantes de teléfonos que utilizan el sistema operativo. Dispositivos que funcionan con capas de personalización podrían beneficiarse de un ecosistema de aplicaciones más optimizado, lo que contribuiría a mejorar la duración de la batería y el rendimiento general del equipo.

Para los usuarios, la introducción de estas advertencias representa una herramienta adicional al momento de decidir qué aplicaciones instalar. Las etiquetas permitirán identificar rápidamente qué software podría generar un mayor consumo energético antes de descargarlo.

En paralelo, la reducción de visibilidad en la tienda funcionará como una presión directa sobre los desarrolladores para corregir problemas de eficiencia. Aquellas aplicaciones que no cumplan con los nuevos estándares podrían perder presencia dentro de la plataforma, lo que afectaría su alcance.

Se espera que, tras la entrada en vigor de estas políticas, muchos desarrolladores publiquen versiones actualizadas de sus aplicaciones con mejoras en la gestión del consumo energético. El objetivo será evitar las advertencias y mantener una posición competitiva dentro de la tienda de aplicaciones.

Con estas medidas, Google busca reforzar el control sobre la calidad del software disponible para Android y garantizar que las aplicaciones no comprometan el rendimiento ni la autonomía de los dispositivos.