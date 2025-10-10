Google anuncia nueva función para Chrome que desactiva automáticamente notificaciones indeseadas

Google confirmó haber probado este nuevo sistema antes de su lanzamiento. (Reuters)

Las próximas actualizaciones de Chrome traerán consigo una herramienta pensada para reducir el exceso de notificaciones que afectan a los usuarios, según ha comunicado Google. La nueva función desactivará automáticamente los permisos de notificación en aquellos sitios web con los que el usuario no ha interactuado recientemente, tanto en la versión para Android como en escritorios.

Esta medida pretende frenar la proliferación de alertas no deseadas y disminuir la saturación de mensajes emergentes que, en la práctica, suelen resultar poco útiles.

La iniciativa se apoya en datos compartidos por Google. La compañía señala que menos del 1% de todas las notificaciones que muestra Chrome recibe algún tipo de interacción por parte del usuario. El bajo nivel de atención a estos avisos motivó a la empresa a ampliar las capacidades de la función “Safety Check”, que ya permitía revocar permisos de cámara y localización para sitios web poco visitados.

Chrome notificará a los usuarios de Android cuando se hayan cancelado automáticamente determinadas notificaciones de sitios web. (Google)

Ahora, esa protección se extiende a las notificaciones, restringiendo únicamente los permisos de aquellos portales que envían grandes cantidades de mensajes sin respuesta.

La compañía confirmó haber probado este nuevo sistema antes de su lanzamiento. “Nuestro test muestra una reducción significativa en la sobrecarga de notificaciones, con un cambio mínimo en el total de clics recibidos”, revelaron representantes de Google, añadiendo que algunos sitios con menor volumen de notificaciones estuvieron registrando un aumento de interacciones tras la implementación de la función. La medida, además, no afectará a las aplicaciones web instaladas, para evitar perjudicar a aquellas notificaciones que sí resultan útiles.

Frente a estas restricciones automáticas, los usuarios tendrán la posibilidad de tomar el control: Google les notificará cada vez que revoque permisos para cierto sitio, permitiéndoles restablecerlos si lo consideran necesario. Quienes lo prefieran, pueden incluso desactivar por completo la auto-revocación y mantener la gestión manual de sus notificaciones.

La nueva función de Chrome permitirá optimizar mejor el uso del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la gestión de las notificaciones se ha convertido en un reto tanto para empresas como para usuarios. Plataformas como el iPhone han implementado herramientas similares, ofreciendo resúmenes diarios, modos de silencio o la desactivación total de mensajes para combatir el creciente nivel de distracción.

Al promover este nuevo mecanismo en Chrome, Google busca no solo proteger a los usuarios de sitios considerados “spammy”, sino también incentivar a los desarrolladores web a replantear la cantidad de alertas que envían, de modo que prioricen la relevancia frente al volumen.

Estas novedades estarán disponibles próximamente a nivel global, aunque Google aún no ha confirmado la fecha exacta de despliegue para todos los usuarios.

Google continúa introduciendo mejoras en su navegador, el más usado del mundo. (Reuters)

Cómo desactivar las respuestas automáticas de la IA en Chrome

Para quienes desean eliminar las respuestas generadas por inteligencia artificial en Chrome, existe una solución sencilla: la extensión gratuita Bye Bye, Google AI, disponible en la Chrome Web Store, permite personalizar la visibilidad de los apartados impulsados por IA en los resultados de búsqueda. Una vez instalada, basta con abrir su panel de configuración, elegir qué secciones –como resúmenes automáticos o el “Modo IA”– se desean ocultar y guardar los cambios.

Estos ajustes se aplican de forma inmediata y permanecen activos en cada nueva sesión del navegador, ofreciendo así un control permanente y sin necesidad de reprocesar configuraciones manualmente.