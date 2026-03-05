Netflix rompe el mercado con BTS The Comeback en vivo: tráiler, fecha y hora

La banda lanzará su esperado álbum de 14 canciones el 20 de marzo y ofrecerá un concierto en vivo transmitido por Netflix

El grupo surcoreano BTS anunció su regreso global con un concierto en vivo que será transmitido en exclusiva por Netflix.

El evento, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, tendrá lugar el 21 de marzo de 2026 en la histórica Plaza Gwanghwamun de Seúl y marcará el lanzamiento del nuevo álbum de larga duración, ARIRANG. La producción contará con la presencia de los siete miembros y será seguida por millones de fanáticos alrededor del mundo.

El concierto será producido por HYBE y BIGHIT MUSIC, con dirección de Hamish Hamilton y producción ejecutiva de Guy Carrington, Garrett English y Kevin Hermanson. La realización técnica quedará a cargo de Done + Dusted, empresa internacional especializada en eventos en vivo.

Los siete integrantes participarán en el show y en la creación de las 14 canciones del nuevo álbum. (Reuters)

Horarios para ver el concierto en Latinoamérica

La transmisión exclusiva por Netflix representa un movimiento estratégico que busca “democratizar el acceso global al show”, permitiendo que seguidores de distintas regiones puedan vivir el evento en tiempo real. La plataforma reveló el tráiler oficial del evento (visible en la portada de esta nota) e informó los horarios específicos para Latinoamérica:

05:00 a.m. en México y Centroamérica

en México y Centroamérica 06:00 a.m. en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador 07:00 a.m. en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 08:00 a.m. en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay

ARIRANG: nuevo álbum con sello personal

El lanzamiento de ARIRANG está programado para el 20 de marzo, un día antes del concierto. El disco reúne 14 canciones que, de acuerdo con BIGHIT MUSIC, “simbolizan las raíces de BTS y las emociones vividas durante el último año”. El repertorio inicia con “Body to Body” y continúa con “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29” y el sencillo principal “SWIM”. También incluye “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ‘bout us”, “One More Night”, “Please” y finaliza con “Into the Sun”.

El evento marca el lanzamiento internacional de ARIRANG, el nuevo álbum de larga duración del grupo surcoreano. (Instagram)

Cada integrante del grupo participó activamente en la creación del álbum. RM figura en los créditos de todas las canciones salvo el interludio. SUGA y J-Hope colaboraron en varias pistas, mientras que Jimin, V y Jung Kook también tuvieron roles destacados en la composición y producción de temas específicos.

Colaboraciones internacionales y expectativas de récord

Durante la producción de ARIRANG, BTS trabajó en Los ángeles junto a productores y compositores de alcance global, como Mike WiLL Made-It, Flume, El Guincho, JPEGMAFIA, Diplo y Ryan Tedder de One Republic. “Es el disco más loco de todos los tiempos”, aseguró Diplo, mientras que Tedder subrayó la “intensidad creativa” del septeto surcoreano durante las sesiones.

ARIRANG representa el primer álbum de larga duración de BTS desde Map of the Soul: 7 (2020), que se convirtió en el disco más vendido en la historia de Corea del Sur con más de 4 millones de pedidos anticipados. Tras ese lanzamiento, la agrupación editó Be (2020) y Proof (2022), este último compuesto por sencillos, demos y cinco temas inéditos. El regreso con un nuevo LP marca un hito para sus seguidores tras tres años sin material de estudio completo.

Tras el concierto, BTS iniciará la gira mundial más extensa de su carrera con 82 fechas confirmadas. (Reuters)

Gira mundial y alcance global

Tras el concierto de lanzamiento, BTS tiene previsto iniciar la gira BTS WORLD TOUR: ARIRANG el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. El recorrido incluirá 34 ciudades y 82 conciertos, estableciendo un nuevo récord para la industria del K-pop en cuanto a la cantidad de fechas programadas para un solo tour.

Los organizadores confirmaron que esta gira será la más extensa realizada por un artista surcoreano. La expectativa de los fanáticos aumenta a medida que se acerca la fecha, con la promesa de que el regreso de BTS a los escenarios tendrá impacto global a través de la alianza con Netflix.