Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 15 de marzo de 2026

Es necesario que los usuarios verifiquen la fecha de fabricación y el sistema operativo del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 15 de marzo de 2026, Netflix dejará de ofrecer soporte en televisores inteligentes con más de diez años de antigüedad, obligando a quienes posean dispositivos antiguos a buscar alternativas si quieren conservar el acceso a la plataforma streaming.

Esta decisión busca favorecer la calidad audiovisual y la seguridad digital del servicio, así que impactará directamente a los usuarios de dispositivos lanzados antes de 2015 y a quienes no puedan actualizar a modelos más modernos.

Qué modelo de televisores se quedarán sin Netflix a mitad de marzo

La medida incluye una lista precisa de modelos afectados: los Apple TV de primera, segunda y tercera generación; los televisores de Panasonic y LG fabricados antes de 2015; y los Samsung Smart TV de la serie EOS producidos entre 2012 y 2015.

La medida afecta a modelos de diferentes marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, varias ediciones de la línea Bravia de Sony, identificadas por los números de modelo KDL, XBR, W95 y X95, estarán entre los dispositivos que no podrán ejecutar la aplicación de Netflix después de esa fecha.

La decisión implica que los Smart TV afectados dejarán de recibir actualizaciones y perderán la capacidad de abrir, instalar o descargar la aplicación de Netflix. Esto se debe a requerimientos técnicos en memoria RAM, capacidad de procesamiento y protocolos de conexión, que ya no podrán ser satisfechos por los modelos más antiguos.

A qué otros dispositivos afecta la pérdida de compatibilidad con la aplicación

Sumado a los televisores, algunos teléfonos inteligentes populares quedarán fuera del servicio: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar o usar la aplicación de Netflix.

Modelos de teléfonos inteligentes como Samsung Galaxy S5, Motorola Moto X y Sony Xperia M4 Aqua dejarán de ser compatibles con la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los dispositivos de Apple, solo los poseedores de iPhone o iPad con acceso a iOS 17 o iPadOS 17 conservarán la compatibilidad. Cualquier usuario que no pueda actualizar su sistema operativo a uno más reciente quedará excluido de la plataforma.

Cómo verificar la compatibilidad y opciones para seguir accediendo a Netflix

Determinar si un dispositivo permanecerá compatible con Netflix requiere revisar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo instalada.

En los televisores, esta información puede encontrarse en el menú principal, dentro de apartados como “Acerca del dispositivo” o “Sistema”. En los teléfonos, suele hallarse en “Información del teléfono”, donde figura el detalle sobre la versión de Android o iOS.

Actualizar dispositivos o utilizar alternativas como Amazon Fire Stick permitirá seguir viendo Netflix tras el cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere a los usuarios comprobar periódicamente la disponibilidad de actualizaciones para el sistema operativo y la propia aplicación. Según la plataforma, estos chequeos frecuentes son esenciales para anticipar eventuales cambios que puedan afectar la continuidad del servicio y reducir el riesgo de interrupciones inesperadas al catálogo.

Quienes posean dispositivos que perderán soporte pueden elegir entre adquirir un nuevo televisor, asegurando así la máxima compatibilidad con las funcionalidades de la plataforma, o recurrir a soluciones externas como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos conectadas vía HDMI. Estas alternativas permiten utilizar versiones actuales de la aplicación aunque el televisor sea antiguo.

Por qué Netflix restringe su soporte a modelos modernos

El corte de soporte responde a la tendencia del sector tecnológico de priorizar modelos recientes para integrar nuevas funciones y rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

La decisión de Netflix se inscribe en una política habitual entre los servicios digitales, donde la compatibilidad y el soporte se concentran en los modelos recientes para facilitar el avance en rendimiento y la incorporación de funciones avanzadas.

Esta misma lógica ya ha operado en aplicaciones como WhatsApp, que ha suspendido el soporte en numerosos teléfonos a medida que evoluciona la tecnología.

El objetivo es sostener altos estándares de seguridad digital y favorecer una mejor experiencia de usuario. Como resultado quienes deseen aprovechar completamente los servicios streaming deberán mantener sus dispositivos actualizados tanto en el hardware como en el software.