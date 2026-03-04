Windows 12 podría llegar en 2026: IA como eje central y un sistema de suscripción para funciones premium

Microsoft podría lanzar Windows 12 este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft podría lanzar Windows 12 en 2026 con un enfoque marcado en la inteligencia artificial, nuevos requisitos mínimos de hardware que dejarían fuera a numerosos equipos actuales y un posible modelo de suscripción para acceder a funciones avanzadas.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente el desarrollo ni la fecha de salida, filtraciones y reportes especializados apuntan a que el sistema operativo ya figura en documentos internos bajo el nombre en clave “Hudson Valley Next”.

El nuevo sistema estaría construido sobre una arquitectura modular denominada CorePC, diseñada para facilitar actualizaciones más ágiles y adaptables según el tipo de dispositivo. Este enfoque permitiría separar componentes del sistema y optimizar su funcionamiento tanto en computadoras tradicionales como en equipos híbridos o dispositivos más ligeros.

El posible Windows 12 tendría como principal eje la inteligencia artificial.

Uno de los cambios centrales sería la integración profunda de la inteligencia artificial a través de Microsoft Copilot. El asistente, que ya cuenta con una tecla dedicada en algunos portátiles recientes, pasaría a convertirse en un elemento estructural del sistema. La IA no solo asistiría en tareas de productividad, sino que también gestionaría configuraciones, optimizaría el rendimiento y automatizaría procesos de manera más amplia.

Requisitos técnicos más exigentes

Las filtraciones indican que Windows 12 podría requerir hardware con una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) capaz de alcanzar al menos 40 TOPS (billones de operaciones por segundo). Este requisito marcaría una barrera significativa para equipos que no incorporen chips de última generación diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA.

La situación recordaría a la transición entre Windows 10 y Windows 11, cuando la exigencia del Módulo de Plataforma Segura (TPM) dejó fuera a numerosos dispositivos. En este caso, el motivo no estaría centrado en la seguridad, sino en garantizar el rendimiento necesario para ejecutar funciones de inteligencia artificial de forma local.

Un posible Windows 12 requeriría una mayor potencia para funcionar con IA.

El nuevo planteamiento combinaría procesamiento en el dispositivo con servicios en la nube, creando un modelo híbrido. La IA podría ejecutar tareas directamente en el equipo cuando el hardware lo permita y, en otros casos, apoyarse en servidores remotos para ampliar sus capacidades.

Modelo de suscripción y funciones premium

Otro aspecto relevante es la posible introducción de un esquema de suscripción. Según fragmentos de código analizados por medios como PCWorld, aparecen referencias a un “estado de suscripción”, lo que abre la puerta a una versión premium con características exclusivas.

En este escenario, algunas funciones avanzadas de inteligencia artificial podrían quedar reservadas para usuarios que paguen una tarifa adicional, más allá de la licencia estándar del sistema. Este movimiento representaría un cambio estratégico en la comercialización del sistema operativo, acercándolo a un modelo de servicios continuos.

El Windows 12 podría traer funciones premium que solo serían desbloqueadas pagando.

La empresa no ha detallado oficialmente cómo se estructuraría esta modalidad, pero la tendencia en la industria tecnológica apunta hacia la monetización de herramientas avanzadas mediante planes diferenciados.

Impacto en videojuegos y nube

Windows 12 también reforzaría su integración con el ecosistema Xbox, mejorando la experiencia de juego en PC. Se anticipan optimizaciones en tecnologías como DirectStorage, que reduce los tiempos de carga, y mejoras en la latencia para el acceso a videojuegos en la nube.

La inteligencia artificial podría intervenir en la gestión de gráficos y recursos del sistema, ajustando automáticamente configuraciones según el rendimiento del equipo. Este enfoque buscaría ofrecer una experiencia más fluida sin que el usuario tenga que realizar ajustes manuales complejos.

Logo de Microsoft. (Foto: Infobae)

Por ahora, Microsoft no ha realizado anuncios oficiales sobre Windows 12. Sin embargo, la combinación de arquitectura modular, integración profunda de IA, nuevos requisitos técnicos y un posible modelo de suscripción perfila un sistema operativo que podría marcar un cambio significativo en la evolución de Windows y en la forma en que los usuarios acceden a sus funciones más avanzadas.