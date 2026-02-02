Tecno

Windows 10 no ha muerto: suma usuarios frente a Windows 11 aunque no tenga soporte de Microsoft

A pesar de que muchos continúan con el software anterior, Microsoft recuerda que es importante actualizar los equipos para evitar filtraciones de seguridad

Guardar
La finalización del soporte a
La finalización del soporte a Windows 10 no detiene el crecimiento de su cuota, que alcanza el 44,68% en el último trimestre. (Foto: Adobe Stock)

Aunque Microsoft le dio fin al soporte de Windows 10 en octubre de 2025, el sistema opertativo se niega a morir y los usuarios siguen búscandolo como alternativa para sus computadores, generando que Windows 11 aún no pueda consolidarse.

Según los registros de Statcounter, en octubre de 2025, Windows 11 tenía una cuota del 55,18%. Para noviembre, el porcentaje cayó a 53,7 y en diciembre descendió al 50,73. En solo dos meses, la última versión del sistema operativo perdió más de cinco puntos porcentuales, una variación significativa para un producto tan extendido.

Mientras tanto, Windows 10 experimentó una recuperación inesperada por su contexto: durante el mismo periodo, su cuota pasó del 41,71% al 44,68%. Incluso Windows 7, considerado obsoleto, creció del 2,52% al 3,83%.

Por qué Windows 10 está atrayendo usarios

El llamado “efecto rebote” se ha instalado en la comunidad tecnológica. En lugar de una migración progresiva hacia el sistema más moderno, miles de usuarios que probaron Windows 11 han decidido regresar a Windows 10.

Usuarios reportan mejor experiencia con
Usuarios reportan mejor experiencia con Windows 10 ante fallos recurrentes y cambios restrictivos en la interfaz de Windows 11. (Europa Press)

La percepción generalizada es que este sistema operativo, pese a estar oficialmente descontinuado, ofrece una experiencia más eficiente y menos restrictiva. Cambios en la interfaz, como el rediseño del menú Inicio y la barra de tareas limitada, sumados a la integración obligatoria de servicios en la nube y funciones basadas en inteligencia artificial, han generado un rechazo según el informe.

Otro factor clave es el endurecimiento de los requisitos técnicos. La llegada de Windows 11 con demandas como TPM 2.0, Secure Boot y procesadores modernos dejó fuera a millones de equipos perfectamente funcionales. Muchos usuarios instalaron el nuevo sistema por obligación, solo para encontrarse con problemas de rendimiento, incompatibilidades y actualizaciones bloqueadas.

A lo que se suma, la continua insistencia por parte de Microsoft por llevar a los usuarios a realizar la actualización del sistema operativo, con avisos en pantalla completa, herramientas de migración y recordatorios constantes, que luego no se ven bien reflejados en el rendimiento de la plataforma.

Fallos recurrentes de Windows 11 en 2026

La actualización KB5074109, lanzada en enero de 2026 para corregir más de un centenar de vulnerabilidades, terminó desencadenando una serie de problemas críticos. Usuarios y administradores informaron de la imposibilidad de establecer conexiones de escritorio remoto, bloqueos al apagar o hibernar el equipo, fallos en aplicaciones de gráficos y errores en Outlook vinculados a servicios en la nube.

Nuevos parches de emergencia para
Nuevos parches de emergencia para Windows 11 no logran frenar los bloqueos y reinicios, incrementando la incertidumbre entre los usuarios. (Microsoft)

El impacto más grave fue el fallo de arranque, con dispositivos que mostraban la pantalla azul UNMOUNTABLEBOOTVOLUME, quedando atrapados en un bucle de reinicio. Incluso revertir la actualización resultó problemático por la aparición de nuevos errores, complicando la recuperación del sistema.

Microsoft reconoció oficialmente estos problemas en las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, lanzando parches de emergencia. A pesar de estos esfuerzos, la incertidumbre persiste, y los reportes de bloqueos, reinicios y aplicaciones que dejan de responder han seguido en aumento.

Lejos de solucionarse, los problemas de Windows 11 se han visto agravados por nuevas actualizaciones defectuosas. La versión KB5074105, presentada como una solución a errores previos, introdujo fallos críticos en componentes esenciales como la cámara web y la pantalla de bloqueo.

Fallas en la cámara web
Fallas en la cámara web y pantalla de bloqueo afectan a marcas como Acer tras la instalación de la actualización KB5074105 de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de diferentes marcas, como Acer, reportaron que la cámara comenzó a mostrar un comportamiento errático, con parpadeos constantes y fallos de hardware en videoconferencias. La pantalla de bloqueo también experimentó errores, con el reloj desapareciendo automáticamente y dificultades en la barra de tareas tras reiniciar el equipo.

Estas actualizaciones, clasificadas como “opciones de vista previa”, suelen instalarse automáticamente si el usuario tiene activada la opción de recibir las últimas novedades de Windows Update. Muchos desconocen este detalle y se ven sorprendidos por errores que afectan su experiencia diaria.

Temas Relacionados

Windows 10Windows 11MicrosoftComputadoresTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Códigos de Free Fire para el 2 de febrero de 2026: lista completa y cómo canjearlos

Las combinaciones alfanuméricas disponibles por tiempo limitado ofrecen acceso gratuito a trajes exclusivos y diamantes dentro del videojuego

Códigos de Free Fire para

Microsoft bloquea su propia consola: reportan error en ROG Xbox Ally que impide usarla con normalidad

Los usuarios reportan dificultades para modificar perfiles, personalizar controles o gestionar parámetros básicos

Microsoft bloquea su propia consola:

No más borrar fotos o aplicaciones: este truco definitivo mejora el rendimiento en Android

Parte de la recomendación es limpiar almacenamiento en Google Chrome permite resolver problemas de carga lenta

No más borrar fotos o

Televisores que se quedan sin Netflix desde el 15 de febrero de 2026

Es necesario que los usuarios revisen el sistema operativo de sus dispositivos y busquen la actualización más reciente para evitar perder acceso a la aplicación

Televisores que se quedan sin

Filtran detalles del iPhone Flip: así sería el segundo plegable de Apple

La empresa quiere darle prioridad al modelo Fold, que llegaría junto al iPhone 18

Filtran detalles del iPhone Flip:
DEPORTES
El Racing de Gustavo Costas

El Racing de Gustavo Costas buscará su primera victoria en el Torneo Apertura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Las fotos del festejo de cumpleaños de Julián Álvarez junto a su familia: “De pocas palabras y gran corazón”

Así quedó el ranking ATP tras el Australian Open: Novak Djokovic subió al podio y varios argentinos escalaron posiciones

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

TELESHOW
Así fue el encuentro entre

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

INFOBAE AMÉRICA

“Hoy nos unimos a la

“Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil”: universidad peruana instala purificadores de agua para más de 20 mil niños en 11 regiones

Donald Trump anunció un acuerdo comercial con India para reducir los aranceles

“Queremos acompañar los sueños de miles de peruanos”: iniciativa educativa convierte un tren de la Línea 1 del Metro de Lima en espacio de inspiración

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver