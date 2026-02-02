Windows 10 no ha muerto: suma usuarios frente a Windows 11 aunque no tenga soporte de Microsoft

La finalización del soporte a Windows 10 no detiene el crecimiento de su cuota, que alcanza el 44,68% en el último trimestre. (Foto: Adobe Stock)

Aunque Microsoft le dio fin al soporte de Windows 10 en octubre de 2025, el sistema opertativo se niega a morir y los usuarios siguen búscandolo como alternativa para sus computadores, generando que Windows 11 aún no pueda consolidarse.

Según los registros de Statcounter, en octubre de 2025, Windows 11 tenía una cuota del 55,18%. Para noviembre, el porcentaje cayó a 53,7 y en diciembre descendió al 50,73. En solo dos meses, la última versión del sistema operativo perdió más de cinco puntos porcentuales, una variación significativa para un producto tan extendido.

Mientras tanto, Windows 10 experimentó una recuperación inesperada por su contexto: durante el mismo periodo, su cuota pasó del 41,71% al 44,68%. Incluso Windows 7, considerado obsoleto, creció del 2,52% al 3,83%.

Por qué Windows 10 está atrayendo usarios

El llamado “efecto rebote” se ha instalado en la comunidad tecnológica. En lugar de una migración progresiva hacia el sistema más moderno, miles de usuarios que probaron Windows 11 han decidido regresar a Windows 10.

Usuarios reportan mejor experiencia con Windows 10 ante fallos recurrentes y cambios restrictivos en la interfaz de Windows 11. (Europa Press)

La percepción generalizada es que este sistema operativo, pese a estar oficialmente descontinuado, ofrece una experiencia más eficiente y menos restrictiva. Cambios en la interfaz, como el rediseño del menú Inicio y la barra de tareas limitada, sumados a la integración obligatoria de servicios en la nube y funciones basadas en inteligencia artificial, han generado un rechazo según el informe.

Otro factor clave es el endurecimiento de los requisitos técnicos. La llegada de Windows 11 con demandas como TPM 2.0, Secure Boot y procesadores modernos dejó fuera a millones de equipos perfectamente funcionales. Muchos usuarios instalaron el nuevo sistema por obligación, solo para encontrarse con problemas de rendimiento, incompatibilidades y actualizaciones bloqueadas.

A lo que se suma, la continua insistencia por parte de Microsoft por llevar a los usuarios a realizar la actualización del sistema operativo, con avisos en pantalla completa, herramientas de migración y recordatorios constantes, que luego no se ven bien reflejados en el rendimiento de la plataforma.

Fallos recurrentes de Windows 11 en 2026

La actualización KB5074109, lanzada en enero de 2026 para corregir más de un centenar de vulnerabilidades, terminó desencadenando una serie de problemas críticos. Usuarios y administradores informaron de la imposibilidad de establecer conexiones de escritorio remoto, bloqueos al apagar o hibernar el equipo, fallos en aplicaciones de gráficos y errores en Outlook vinculados a servicios en la nube.

Nuevos parches de emergencia para Windows 11 no logran frenar los bloqueos y reinicios, incrementando la incertidumbre entre los usuarios. (Microsoft)

El impacto más grave fue el fallo de arranque, con dispositivos que mostraban la pantalla azul UNMOUNTABLEBOOTVOLUME, quedando atrapados en un bucle de reinicio. Incluso revertir la actualización resultó problemático por la aparición de nuevos errores, complicando la recuperación del sistema.

Microsoft reconoció oficialmente estos problemas en las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, lanzando parches de emergencia. A pesar de estos esfuerzos, la incertidumbre persiste, y los reportes de bloqueos, reinicios y aplicaciones que dejan de responder han seguido en aumento.

Lejos de solucionarse, los problemas de Windows 11 se han visto agravados por nuevas actualizaciones defectuosas. La versión KB5074105, presentada como una solución a errores previos, introdujo fallos críticos en componentes esenciales como la cámara web y la pantalla de bloqueo.

Fallas en la cámara web y pantalla de bloqueo afectan a marcas como Acer tras la instalación de la actualización KB5074105 de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de diferentes marcas, como Acer, reportaron que la cámara comenzó a mostrar un comportamiento errático, con parpadeos constantes y fallos de hardware en videoconferencias. La pantalla de bloqueo también experimentó errores, con el reloj desapareciendo automáticamente y dificultades en la barra de tareas tras reiniciar el equipo.

Estas actualizaciones, clasificadas como “opciones de vista previa”, suelen instalarse automáticamente si el usuario tiene activada la opción de recibir las últimas novedades de Windows Update. Muchos desconocen este detalle y se ven sorprendidos por errores que afectan su experiencia diaria.