Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Instagram y Facebook, redes sociales de Meta, no están funcionando. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram y Facebook están caídas: sus sitios web y aplicaciones móviles no funcionan. El contenido no carga y en ambas plataformas aparece el mensaje “algo salió mal”. El inicio de sesión está bloqueado y las historias no terminan de cargar.

La falla afecta a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

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Las publicaciones e historias de Facebook no cargan. (Facebook)

Qué está pasando en cada una de las redes sociales

En Instagram, los usuarios no pueden iniciar sesión. Quienes ya tienen la sesión activa encuentran el feed vacío, sin publicaciones ni reels. Las historias no cargan y en su lugar aparece el mensaje “algo salió mal”. La exploración de contenido tampoco responde.

El contenido de las historias de Instagram no carga. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Facebook presenta los mismos síntomas. El muro no carga publicaciones, las historias se quedan en pantalla en blanco y el inicio de sesión devuelve un mensaje de error. Los usuarios que logran entrar no pueden interactuar con ningún contenido.

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La interrupción no se limita a una región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, Colombia, Argentina, México y España, entre otros países, registran un aumento sostenido en los reportes de fallas. La caída afecta tanto a conexiones móviles como a redes wifi.

Hasta el momento, Meta —empresa propietaria de ambas plataformas— no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha ofrecido un tiempo estimado de restauración del servicio.

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La caída incluye la imposibilidad de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué países están experimentado fallas en Facebook e Instagram

La caída de Instagram y Facebook no se concentra en una sola región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, varios países de habla hispana y Brasil registran un aumento en los reportes de fallas, aunque con patrones distintos según la plataforma.

Colombia es uno de los países más afectados: los usuarios reportan errores tanto en Instagram como en Facebook, con imposibilidad de iniciar sesión y contenido que no carga en ninguna de las dos aplicaciones.

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Cómo afecta la caída en cada país

En México, las fallas se concentran principalmente en Facebook. Downdetector registra un volumen mayor de reportes en esa plataforma frente a Instagram, lo que sugiere que la interrupción golpea de forma desigual según la red social.

Las historias en Instagram no cargan de ninguna forma. (Instagram)

Argentina y España comparten un patrón similar: los reportes se acumulan en Instagram, con usuarios que no pueden acceder al feed ni a las historias.

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Brasil no registra un aumento significativo de fallas por el momento, pero el incremento de reportes en Instagram llama la atención. El comportamiento se asemeja al que antecedió la caída en otros países, lo que podría anticipar la llegada de la interrupción al país próximamente.

WhatsApp funciona con normalidad

Mientras Instagram y Facebook permanecen caídas,WhatsApp funciona con normalidad. La aplicación de mensajería, también propiedad de Meta, no registra fallas reportadas en Downdetector y los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, realizar llamadas y acceder a sus chats sin interrupciones.

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WhatsApp, a diferencia de Facebook e Instagram funciona con normalidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La estabilidad de WhatsApp contrasta con la interrupción que afecta a las otras dos plataformas de Meta. Aunque las tres comparten la misma empresa matriz, operan sobre infraestructuras distintas, lo que explica que una caída en Instagram o Facebook no se traslade de forma automática a la aplicación de mensajería.

Meta opera otras plataformas principales además de Facebook, Instagram y WhatsApp:

Threads : red social de texto lanzada en 2023 como alternativa directa a X (antes Twitter). Está integrada con Instagram y permite a los usuarios iniciar sesión con la misma cuenta.

Messenger: aplicación de mensajería independiente que se desprendió de Facebook en 2014. Permite chats, llamadas de voz y videollamadas.