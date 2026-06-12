Tecno

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Las publicaciones en ambas redes sociales no cargan y no se puede iniciar sesión

Guardar
Google icon
Instagram y Facebook, redes sociales de Meta, no están funcionando. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram y Facebook, redes sociales de Meta, no están funcionando. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram y Facebook están caídas: sus sitios web y aplicaciones móviles no funcionan. El contenido no carga y en ambas plataformas aparece el mensaje “algo salió mal”. El inicio de sesión está bloqueado y las historias no terminan de cargar.

La falla afecta a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

PUBLICIDAD

Las publicaciones e historias de Facebook no cargan. (Facebook)
Las publicaciones e historias de Facebook no cargan. (Facebook)

Qué está pasando en cada una de las redes sociales

En Instagram, los usuarios no pueden iniciar sesión. Quienes ya tienen la sesión activa encuentran el feed vacío, sin publicaciones ni reels. Las historias no cargan y en su lugar aparece el mensaje “algo salió mal”. La exploración de contenido tampoco responde.

El contenido de las historias de Instagram no carga. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El contenido de las historias de Instagram no carga. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Facebook presenta los mismos síntomas. El muro no carga publicaciones, las historias se quedan en pantalla en blanco y el inicio de sesión devuelve un mensaje de error. Los usuarios que logran entrar no pueden interactuar con ningún contenido.

PUBLICIDAD

La interrupción no se limita a una región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, Colombia, Argentina, México y España, entre otros países, registran un aumento sostenido en los reportes de fallas. La caída afecta tanto a conexiones móviles como a redes wifi.

Hasta el momento, Meta —empresa propietaria de ambas plataformas— no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha ofrecido un tiempo estimado de restauración del servicio.

La caída incluye la imposibilidad de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La caída incluye la imposibilidad de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué países están experimentado fallas en Facebook e Instagram

La caída de Instagram y Facebook no se concentra en una sola región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, varios países de habla hispana y Brasil registran un aumento en los reportes de fallas, aunque con patrones distintos según la plataforma.

Colombia es uno de los países más afectados: los usuarios reportan errores tanto en Instagram como en Facebook, con imposibilidad de iniciar sesión y contenido que no carga en ninguna de las dos aplicaciones.

Cómo afecta la caída en cada país

En México, las fallas se concentran principalmente en Facebook. Downdetector registra un volumen mayor de reportes en esa plataforma frente a Instagram, lo que sugiere que la interrupción golpea de forma desigual según la red social.

Las historias en Instagram no cargan de ninguna forma. (Instagram)
Las historias en Instagram no cargan de ninguna forma. (Instagram)

Argentina y España comparten un patrón similar: los reportes se acumulan en Instagram, con usuarios que no pueden acceder al feed ni a las historias.

Brasil no registra un aumento significativo de fallas por el momento, pero el incremento de reportes en Instagram llama la atención. El comportamiento se asemeja al que antecedió la caída en otros países, lo que podría anticipar la llegada de la interrupción al país próximamente.

WhatsApp funciona con normalidad

Mientras Instagram y Facebook permanecen caídas,WhatsApp funciona con normalidad. La aplicación de mensajería, también propiedad de Meta, no registra fallas reportadas en Downdetector y los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, realizar llamadas y acceder a sus chats sin interrupciones.

WhatsApp, a diferencia de Facebook e Instagram funciona con normalidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp, a diferencia de Facebook e Instagram funciona con normalidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La estabilidad de WhatsApp contrasta con la interrupción que afecta a las otras dos plataformas de Meta. Aunque las tres comparten la misma empresa matriz, operan sobre infraestructuras distintas, lo que explica que una caída en Instagram o Facebook no se traslade de forma automática a la aplicación de mensajería.

Qué otras redes sociales tiene Meta

Meta opera otras plataformas principales además de Facebook, Instagram y WhatsApp:

  • Threads: red social de texto lanzada en 2023 como alternativa directa a X (antes Twitter). Está integrada con Instagram y permite a los usuarios iniciar sesión con la misma cuenta.
  • Messenger: aplicación de mensajería independiente que se desprendió de Facebook en 2014. Permite chats, llamadas de voz y videollamadas.

Temas Relacionados

InstagramFacebookCaídaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnologíaCaida global de instagramfalla en Meta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp Web se cayó a nivel mundial: no abre y no inicia sesión

Miles de usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a WhatsApp Web y enviar mensajes, mientras las quejas se multiplicaron en X

WhatsApp Web se cayó a nivel mundial: no abre y no inicia sesión

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

SpaceX debutó en el mercado bursátil bajo el símbolo SPCX y logró captar 75.000 millones de dólares en su primer día

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

El análisis de la IA destaca la localía y la profundidad de plantilla de Estados Unidos como factores clave para imponerse en el arranque del Grupo D

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

Juegos gratis en Steam por tiempo limitado: cómo conseguirlos hoy

Los usuarios pueden encontrar 10 títulos gratuitos que abarcan desde el horror psicológico como Happy’s Humble Burger Farm hasta la estrategia narrativa como Hearts of Iron IV

Juegos gratis en Steam por tiempo limitado: cómo conseguirlos hoy

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 12 de junio

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 12 de junio

DEPORTES

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Sorpresa en el fútbol de Europa: Demichelis dejaría Mallorca para dirigir un equipo alemán que jugará la Champions League

TELESHOW

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”

El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas