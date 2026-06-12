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Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

El periodista de 82 años estaba internado en el Sanatorio Mater Dei desde mediados de mayo con un cuadro que mantuvo en vilo a su entorno

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Chiche Gelblung - Bio

Chiche Gelblung recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi un mes de internación, y tiene previsto regresar a la radio este mismo viernes. Según confirmó su entorno a Teleshow, el histórico creador de Memoria contempla estar al frente de su programa en Radio del Plata y no se descarta también una aparición televisiva.

La noticia llega después de semanas de profundo hermetismo en torno a su estado de salud, en las que la información fue escasa y llegó por goteo. Una vez que se conoció la información del alta, casi al mismo tiempo trascendió otra que lo define como profesional: “No se soporta más sin trabajar, así que hoy vuelve”, aseguraron sus allegados

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El conductor, de 82 años, había ingresado de urgencia a la unidad de terapia intensiva el 18 de mayo tras una descompensación en su domicilio. Los médicos determinaron la internación inmediata en cuidados críticos por su condición general y su edad. Al evaluar su cuadro, los profesionales detectaron además antecedentes de un accidente doméstico ocurrido quince días antes del ingreso: una caída en su casa que le provocó una herida en la cara y un hematoma en el ojo izquierdo, y que Gelblung había minimizado. Durante toda la internación permaneció bajo monitoreo permanente, con seguimiento tanto de la evolución del hematoma como de su estado general, acompañado por su esposa Cristina.

A pesar del cuadro, el periodista no se desconectó de la actualidad. Desde la clínica, estuvo hasta tarde enviando mensajes, según confirmaron fuentes cercanas al momento de conocerse la internación: “Está despierto, está siendo evaluado, estuvo hasta muy tarde ayer mandando algunos mensajes”. A fines de mayo, Pablo Layus le escribió para saber cómo estaba y Gelblung respondió con una videollamada al equipo de Infama (América TV), donde también estaba Marcela Tauro. Lejos de hablar de su salud, tenía otra preocupación: el caso de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba. “¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, les dijo. “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad”, relató Tauro. Layus destacó que incluso desde una cama de hospital Gelblung no dejaba de ejercer su oficio: “Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas”.

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El periodista conversó con Marcela Tauro a través de una videollamada. Su preocupación por el caso de Agustina Vega (Video: Infama/ América TV)

No era la primera vez que su salud genera alarma entre sus allegados y la comunidad periodística. El 20 de abril, el conductor había sufrido una descompensación que requirió internación y la colocación de dos stents. Tras recibir el alta, ignoró la indicación médica de reposo absoluto y volvió de inmediato a sus actividades.

Pía Shaw lo describió con precisión en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe: “El médico le dijo ‘Che, guárdate en tu casa’. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque Chiche no para ni un segundo“. El periodista Leo Arias, compañero de canal, también se refirió a la situación: “Chiche hace un mes tuvo un infarto que terminó en dos stents. La semana pasada se descompensó, está internado. Está en constante diálogo con su entorno y la gerencia del canal”.

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