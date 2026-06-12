WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

WhatsApp Web no se encuentra disponible para varios usuarios del mundo. (Meta)

WhatsApp se convirtió en tendencia en distintos países luego de que miles de usuarios reportaran fallas en el servicio de mensajería. Los problemas comenzaron durante las primeras horas de la mañana y afectaron principalmente el acceso y funcionamiento de WhatsApp Web.

A través de redes sociales como X, numerosos internautas señalaron que no podían utilizar con normalidad la versión para navegadores de la plataforma. Las quejas se multiplicaron rápidamente, lo que llevó a que el nombre de la aplicación se posicionara entre las principales tendencias.

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De acuerdo con los reportes recopilados por la plataforma Downdetector, los usuarios experimentaron inconvenientes para enviar y recibir mensajes, así como para compartir audios, fotografías, videos y otros archivos, lo que evidenció una interrupción que impactó a personas en diferentes regiones del mundo.

Usuarios de WhatsApp Web no pueden usar el servicio. (Downdetecter)

Meta aún no se pronuncia sobre las fallas

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha proporcionado detalles acerca del alcance del problema o el tiempo que se demoró en restaurar el servicio por completo.

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La ausencia de información por parte de la compañía ha generó incertidumbre entre los usuarios, quienes recurrieron a otras plataformas para intentar confirmar si sus fallas en ese momento se trataban de un problema local o de una caída generalizada del servicio.

Por este motivo, las quejas comenzaron a multiplicarse en X, red social que suele convertirse en uno de los principales canales de consulta durante las interrupciones de aplicaciones y plataformas digitales. Miles de usuarios compartieron capturas de pantalla, mensajes y comentarios sobre los inconvenientes que estaban experimentando.

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Meta no responde por la caida global de sus servicios de redes sociales y mensajería. (Europa Press)

Usuarios reportan problemas para trabajar y comunicarse

Las afectaciones no se limitaron al ámbito personal. Diversos usuarios señalaron que la caída de WhatsApp Web complicó sus actividades laborales habituales, especialmente para quienes utilizan la plataforma como una herramienta de comunicación con clientes, compañeros de trabajo y proveedores.

“Arreglen el WhatsApp Web que tengo que trabajar”, escribió un usuario en X. Otros internautas indicaron que la interrupción les impidió responder pedidos, coordinar reuniones o compartir archivos necesarios para continuar con sus tareas diarias.

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Además del impacto en el trabajo, numerosas personas expresaron preocupación por las dificultades para comunicarse con familiares y amigos. Algunos usuarios señalaron que no podían enviar mensajes ni realizar consultas importantes, mientras otros manifestaron su frustración por la falta de información oficial sobre el origen del problema.

Usuarios de X se quejan por la caída de WhatsApp Web. (X)

Facebook e Instagram también habían sido afectados

Instagram y Facebook registraron una interrupción que afectó tanto a sus aplicaciones móviles como a las versiones web. Miles de usuarios reportaron problemas para acceder a las plataformas, mientras que en ambas aparecía el mensaje de error “algo salió mal” y gran parte del contenido había dejado de cargarse correctamente.

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En el caso de Instagram, algunos usuarios no conseguían iniciar sesión y quienes ya estaban conectados solo encontraban un feed vacío. Las historias, los reels y la sección de exploración presentaban fallas, impidiendo visualizar nuevas publicaciones o interactuar con el contenido disponible.

Facebook experimentó inconvenientes similares. El muro principal no mostraba publicaciones, las historias quedaban en blanco y el sistema presentaba errores durante el inicio de sesión. Incluso los usuarios que lograron acceder a sus cuentas reportaron dificultades para comentar, reaccionar o actualizar el contenido.

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Las publicaciones e historias de Facebook no cargan. (Facebook)

La caída tuvo alcance internacional. De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, países como Colombia, Argentina, México y España registraron un aumento significativo de reportes relacionados con ambas redes sociales.