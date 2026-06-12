SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

SpaceX hace historia al salir a la bolsa y recaudar 75.000 millones de dólares en su primer día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La entrada de SpaceX en el mercado bursátil ya forma parte de los grandes hitos de la historia financiera. La compañía fundada por Elon Musk debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, en una operación que supera todas las marcas previas registradas en Wall Street y que convierte a la firma aeroespacial en una de las empresas más valiosas del planeta desde su primer día como compañía pública.

La empresa fijó un precio de salida de 135 dólares por acción, lo que sitúa su valoración en torno a los 1,8 billones de dólares. Además, la operación permitirá recaudar aproximadamente 75.000 millones de dólares en nuevo capital, cifra que podría elevarse hasta cerca de 86.000 millones si se ejecutan las opciones adicionales previstas por los bancos colocadores.

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Con estas cifras, SpaceX supera los mayores estrenos bursátiles registrados hasta ahora y consolida uno de los acontecimientos más importantes para los mercados financieros de los últimos años. Asimismo, Elon Musk aseguró que la empresa busca llevar pasajeros en un futuro. “SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas.

SpaceX superó todos los estrenos bursátiles registrados. REUTERS/Jeenah Moon

Una empresa que llega al mercado convertida en gigante

El debut bursátil de SpaceX no solo atrae la atención por el tamaño de la operación, sino también por la naturaleza de sus negocios. La compañía ha logrado posicionarse como uno de los referentes mundiales en exploración espacial y servicios de telecomunicaciones mediante Starlink, además de impulsar proyectos vinculados con inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.

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La combinación de estas áreas estratégicas ha despertado un enorme interés entre los inversores, que ven en la empresa de Elon Musk una de las principales historias de crecimiento de la próxima década.

Desde el primer día de cotización, SpaceX pasa a integrar el grupo de compañías más valiosas del mundo, situándose al nivel de los gigantes tecnológicos que dominan actualmente Wall Street.

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SpaceX es conocida mundialmente por sus exploraciones espaciales. REUTERS/David Dee Delgado

Qué significa una salida a bolsa

El estreno de SpaceX también ha puesto sobre la mesa uno de los conceptos más conocidos de los mercados financieros: la oferta pública inicial o IPO (Initial Public Offering).

Una IPO es el procedimiento mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en un mercado regulado y pone sus acciones a disposición del público por primera vez. El objetivo principal suele ser captar recursos para financiar su crecimiento, reducir deuda o impulsar nuevos proyectos.

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Este proceso permite que inversores particulares e institucionales puedan participar en el capital de compañías que anteriormente solo estaban disponibles para accionistas privados.

Sin embargo, las primeras sesiones de negociación suelen estar marcadas por una elevada volatilidad, debido a que el mercado necesita encontrar un equilibrio entre compradores y vendedores.

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Con su salida la bolsa, cualquier persona o institución puede compra acciones de SpaceX. REUTERS/Jeenah Moon

La volatilidad podría marcar las primeras jornadas

La historia reciente muestra que las grandes compañías tecnológicas no siempre mantienen un comportamiento predecible durante sus primeros días de cotización.

Algunas empresas protagonizaron fuertes subidas impulsadas por el entusiasmo inicial, mientras que otras registraron importantes correcciones una vez que el mercado comenzó a ajustar las expectativas.

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En el caso de SpaceX, la demanda generada durante la colocación ha sido extraordinaria. Diversos análisis apuntan a que las solicitudes de compra superaron ampliamente el número de acciones disponibles, un factor que podría incrementar las oscilaciones en el precio durante las primeras jornadas.

Por ello, especialistas del sector suelen recordar que este tipo de operaciones ofrecen oportunidades de rentabilidad, pero también implican mayores riesgos debido a los movimientos bruscos que pueden producirse durante las primeras horas de negociación.

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Elon Musk, a punto de convertirse en el primer billonario de la historia con la salida a bolsa de SpaceX.

Un precedente para futuras grandes empresas tecnológicas

El estreno de SpaceX podría tener consecuencias más allá del comportamiento de sus propias acciones. Los analistas consideran que una recepción positiva por parte del mercado podría animar a otras grandes compañías tecnológicas privadas a iniciar sus propios procesos de salida a bolsa.

El éxito de una colocación de semejante tamaño serviría como referencia para futuras operaciones multimillonarias y reforzaría el apetito de los inversores por las empresas ligadas a la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.

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Mientras Wall Street concentra toda su atención en las primeras negociaciones de SPCX, el debut de SpaceX representa mucho más que la salida a bolsa de una compañía. Se trata de una prueba para medir hasta dónde llega el interés del mercado por las grandes historias de crecimiento que dominan actualmente la economía tecnológica mundial.