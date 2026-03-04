Todo lo que se sabe sobre el iPhone 18: rumores, características y cambios que tendría el próximo celular de Apple

Apple lanzaría su nuevo iPhone 18 en setiembre de 2026. (Imagen ilustrativa)

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente detalles sobre el iPhone 18, ya comenzaron a circular versiones sobre las posibles novedades que incorporaría la próxima generación de su teléfono insignia.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el dispositivo podría presentar mejoras relevantes en cámara, batería, diseño y rendimiento, con una presentación que seguiría el calendario habitual de la compañía en septiembre de 2026.

Las expectativas en torno al nuevo modelo crecen luego de que, en septiembre de 2025, Apple presentara el iPhone 17 y sus distintas versiones, que introdujeron cambios en componentes internos, acabados y colores. Desde entonces, la atención del mercado se trasladó hacia lo que podría ofrecer la siguiente generación.

Cámara con teleconvertidor y mayor control de luz

Uno de los apartados donde se anticipan modificaciones importantes es la cámara. Según los reportes, Apple estaría probando la incorporación de un teleconvertidor, un elemento óptico que se sitúa entre la lente y el sensor con el objetivo de aumentar la distancia focal.

Esta solución permitiría ofrecer un zoom óptico más potente sin depender exclusivamente del recorte digital, lo que mejoraría la calidad de imagen en fotografías a distancia.

Además, se menciona la posible inclusión de un sistema que permita ajustar físicamente la entrada de luz. Este mecanismo daría mayor control sobre la profundidad de campo y optimizaría las capturas en diferentes condiciones de iluminación, acercando la experiencia fotográfica a parámetros más avanzados.

Cambios en diseño y materiales

En cuanto al diseño, los rumores indican que la compañía mantendría la línea introducida recientemente, pero con algunos ajustes. Se dejaría atrás el titanio para apostar por una construcción unibody de aluminio, acompañada de una placa de vidrio en la parte trasera. El módulo de cámaras también recibiría un rediseño en la zona superior.

Entre los cambios estéticos se destaca la posible llegada de un nuevo color “rojo intenso”, además de un mejor ajuste en el tono del vidrio trasero para lograr mayor uniformidad con el resto del cuerpo del dispositivo.

En la parte frontal, la Dynamic Island podría reducir su tamaño gracias a la integración de ciertos sensores debajo de la pantalla. Esta evolución seguiría una tendencia similar a la desaparición progresiva del notch en generaciones anteriores.

Nuevo chip y mejoras en batería

En el plano técnico, los modelos Pro del iPhone 18 incorporarían el chip A20 Pro, que sería el primero de Apple fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. Este avance permitiría mejorar el rendimiento general del dispositivo y aumentar la eficiencia energética, un aspecto clave para la autonomía.

El modelo Pro Max, por su parte, podría incluir una batería de mayor capacidad, estimada entre 5.100 y 5.200 mAh. De concretarse, representaría un refuerzo significativo en la duración de uso diario, uno de los factores más valorados por los usuarios.

Fecha y precio estimados

Si Apple mantiene su calendario tradicional, la presentación oficial tendría lugar en septiembre de 2026. La compañía suele realizar sus lanzamientos de iPhone a mediados de ese mes, por lo que el iPhone 18 seguiría ese patrón.

En cuanto al precio, todavía no existen cifras confirmadas. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que no se alejaría demasiado de los valores del iPhone 17, con variaciones según la capacidad de almacenamiento y la versión elegida.

Por el momento, toda la información disponible se basa en filtraciones y análisis de medios especializados. Hasta que Apple no realice un anuncio oficial, los detalles sobre el iPhone 18 seguirán formando parte del terreno de los rumores. No obstante, las posibles mejoras en fotografía, diseño y rendimiento ya posicionan al dispositivo como uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados.