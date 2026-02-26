No se prevé que la Dynamic Island desaparezca ni que se desplace lateralmente. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían la Isla Dinámica, aunque con ajustes renovados. Los próximos modelos de alta gama de Apple, según las filtraciones más recientes, no eliminarán la característica que debutó con el iPhone 14 Pro, pero sí presentarán una versión más compacta y optimizada.

Este cambio permitirá aprovechar mejor el espacio en pantalla, marcando una evolución en el diseño sin perder las funciones clave que han distinguido a estos dispositivos.

Posibles cambios en la Isla Dinámica del iPhone 18 Pro y Pro Max

De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, fuente habitual de adelantos sobre Apple, los iPhone 18 Pro y Pro Max conservarán la Isla Dinámica, aunque será más pequeña respecto a las generaciones anteriores.

El rediseño de la Isla Dinámica sería una característica exclusiva de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. (Imagen ilustrativa)

No se prevé que este elemento desaparezca ni que se desplace lateralmente, como apuntaron algunos rumores iniciales. La reducción de tamaño aún deja abierta la duda sobre si Apple optará por un solo orificio en pantalla complementado por software, o si mantendrá una franja negra en la parte superior.

La principal ventaja de este ajuste sería un mejor aprovechamiento del área útil de la pantalla. Esto se traduciría en una experiencia más inmersiva para el usuario, especialmente al ver videos en formato horizontal, donde se podría reproducir más contenido sin interferencias.

Diferencias entre iPhone 18 y los modelos Pro: diseño y Face ID bajo pantalla

El rediseño de la Isla Dinámica será una característica exclusiva de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, según Gurman. En contraste, el iPhone 18 estándar mantendría el notch actual, sin los avances en reducción de tamaño.

Ambas versiones, sin embargo, seguirían ofreciendo el sistema de reconocimiento facial Face ID, aunque en los modelos Pro algunos de los componentes necesarios para esta tecnología estarían ubicados bajo la pantalla, consolidando una estética más limpia y moderna.

La Isla Dinámica es una zona interactiva en la parte superior del iPhone (desde el 14 Pro) que reemplaza el ‘notch’.

Calendario de lanzamiento y posibles novedades en la gama iPhone

Se espera que Apple anuncie los iPhone 18 Pro y Pro Max durante septiembre de 2026, en el mismo evento donde presentará su primer modelo plegable, el iPhone Fold. El lanzamiento del iPhone 18 estándar, en cambio, estaría previsto para la primavera del próximo año.

Además del nuevo tamaño de la Isla Dinámica, se anticipan mejoras en colores y otras prestaciones que marcarán la diferencia con generaciones anteriores.

Otra filtración surgida de la cadena de suministro revela detalles sobre el diseño frontal y las pantallas de la próxima generación de dispositivos de Apple.

El iPhone 18 Pro contaría con una pantalla LTPO de 6,27 pulgadas y 120 Hz. REUTERS/Hollie Adams

La información, difundida por el conocido filtrador Digital Chat Station, señala que los tamaños de pantalla se mantendrán respecto a la generación anterior, reforzando la continuidad estética de la serie.

El foco principal de las novedades se encuentra en los modelos Pro, que podrían incorporar una solución renovada para el área frontal actualmente ocupada por la Dynamic Island. Esta innovación marcaría un paso intermedio hacia la integración de tecnología bajo pantalla, aunque sin eliminar por completo la característica en todas las versiones.

Según los datos filtrados, la familia iPhone 18 —dejando de lado el futuro modelo plegable— estaría compuesta por los siguientes dispositivos:

iPhone 18: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.

iPhone Air 2: pantalla LTPO de 6,55 pulgadas, 120 Hz y Dynamic Island.

iPhone 18 Pro: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, 120 Hz y una nueva área frontal bajo el panel.

iPhone 18 Pro Max: pantalla LTPO de 6,86 pulgadas, 120 Hz y el mismo avance bajo pantalla.

Estos tamaños coinciden con los de la línea iPhone 17, lo que sugiere que Apple no planea modificar las dimensiones del panel este año. Asimismo, toda la gama continuaría incluyendo tecnología LTPO y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, una característica ya consolidada en los modelos más recientes.