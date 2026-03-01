Tecno

Apple compró una startup de IA para impulsar el diseño óptico en cámaras y sensores futuros

El fichaje del experto Martin Schubert y la tecnología óptica de IA marcan el futuro de iPhone, Apple Vision Pro y nuevos dispositivos, diferenciando a la marca en un mercado cada vez más competitivo

Guardar
Apple adquiere Invrs.io para impulsar
Apple adquiere Invrs.io para impulsar la IA y la óptica avanzada en sus próximas generaciones de hardware - REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial y el hardware de vanguardia con la adquisición de Invrs.io, una startup especializada en fotónica y diseño óptico guiado por IA.

Este movimiento, confirmado tras la notificación publicada por la Comisión Europea, no fue anunciado con parafernalia, pero revela la dirección estratégica que Apple planea tomar para mejorar la próxima generación de cámaras, sensores y dispositivos de realidad aumentada y virtual.

La importancia de esta operación radica en la integración de IA en el desarrollo de componentes ópticos, un área clave para el futuro de productos como el iPhone, el Apple Vision Pro y otras innovaciones aún no anunciadas. El uso de inteligencia artificial para diseñar lentes, sensores y sistemas de visualización permitirá a Apple diferenciarse en el competitivo mercado de hardware, perfeccionando la calidad de imagen y la eficiencia energética de sus dispositivos.

El fichaje del experto Martin
El fichaje del experto Martin Schubert y la tecnología óptica de IA marcan el futuro de iPhone, Apple Vision Pro y nuevos dispositivos, diferenciando a la marca en un mercado cada vez más competitivo - REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

¿Quién está detrás de Invrs.io y por qué es relevante?

Invrs.io fue fundada en 2023 por el ingeniero Martin Schubert, quien cuenta con una trayectoria de más de una década en desarrollo de tecnologías ópticas, chips y sistemas de visualización en empresas como Google, Alphabet, X y Meta.

Schubert posee cerca de cien patentes y su trabajo en Invrs.io se centraba en la creación de herramientas de diseño óptico guiadas por IA, con aplicaciones directas en realidad aumentada, centros de datos y vehículos autónomos.

La startup desarrollaba frameworks de código abierto para investigación en fotónica y simulaciones ópticas avanzadas, herramientas que ahora pasarán a formar parte del ecosistema de innovación de Apple.

El objetivo: sensores y cámaras de próxima generación

La fotónica es fundamental para la creación de cámaras, sensores, pantallas, escáneres LiDAR y lentes para dispositivos de realidad mixta. Apple, que desde hace años integra estos componentes en su hardware, busca acelerar el desarrollo y la precisión de estas tecnologías utilizando IA.

Apple refuerza su liderazgo en
Apple refuerza su liderazgo en hardware con la adquisición de Invrs.io y la integración de IA en óptica de última generación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La adquisición de Invrs.io permitirá que el proceso de diseño óptico sea más automatizado, eficiente y preciso, optimizando la fabricación de hardware que será central para la experiencia de los usuarios en los próximos años.

Esto resulta especialmente relevante en una etapa en que la competencia por liderar la integración de IA en el hardware es feroz. Mientras Google apuesta por modelos como Nano Banana para mejorar la percepción visual de la IA, Apple se enfoca en desarrollar óptica ultraprecisa y sistemas avanzados de visión por computador.

Novedades para marzo: hardware y cooperación con Google

Esta adquisición llega en la antesala de una semana cargada de anuncios para Apple. Tim Cook informó que, además del evento central del 4 de marzo, habrá presentaciones escalonadas de hardware y nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial a lo largo de la semana.

Se esperan novedades en iPhone, iPad, MacBook y, especialmente, en el asistente Siri, que será potenciado gracias a la colaboración estratégica con Google.

El evento central se celebrará simultáneamente en Nueva York, Shanghái y Londres, reflejando el enfoque global de Apple para este ciclo de lanzamientos. Aunque los detalles completos aún no se han revelado, la comunidad tecnológica anticipa que la integración de IA y el perfeccionamiento de sistemas ópticos serán los ejes de la nueva generación de productos.

La adquisición de Invrs.io confirma que Apple apuesta por el hardware como el campo de batalla clave en la próxima ola de inteligencia artificial. El perfeccionamiento de cámaras, sensores y sistemas de visualización será esencial para la evolución de los dispositivos inteligentes, desde teléfonos hasta wearables y plataformas de realidad aumentada.

Con este movimiento, Apple no solo busca mejorar la experiencia del usuario, también consolidarse como líder en la integración de inteligencia artificial y tecnología óptica avanzada, marcando el rumbo de la innovación para la próxima década.

Temas Relacionados

AppleStartup IACámarasiPhoneApple Vision ProTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a Magis TV y XUPER TV: plataformas gratuitas y pagas para ver películas de forma segura

Aplicaciones sin costo como YouTube o por suscripción como Netflix son algunas de las opciones que tienen los usuarios para evitar instalar virus y ser víctimas de fraudes

Adiós a Magis TV y

Elon Musk advierte el fin de una profesión: “para finales de 2026 ni siquiera habrá que preocuparse por ella”

El empresario considera que la IA ya permite automatizar gran parte del trabajo de los desarrolladores

Elon Musk advierte el fin

Apagar el celular 5 minutos todos los días sirve para evitar ciberataques: verdad o mito

Esta práctica cotidiana interrumpe el funcionamiento de software malicioso y reduce la posibilidad de accesos no autorizados a datos personales

Apagar el celular 5 minutos

Cinco ajustes para acelerar el rendimiento de un celular Android cuando funciona lento

La lentitud en un teléfono puede manifestarse a través de demoras al abrir aplicaciones, bloqueos inesperados y una respuesta táctil deficiente

Cinco ajustes para acelerar el

Sony hace que los juegos en PS5 Pro se vean mejor que nunca y Resident Evil Requiem lo pone a prueba

Esta función usa IA y redes neuronales para incrementar la resolución y el detalle gráfico sin perjudicar la tasa de fotogramas

Sony hace que los juegos
DEPORTES
El gesto antideportivo entre dos

El gesto antideportivo entre dos luchadores que desató una batalla campal en medio de una pelea

Largó 14º y se subió al podio tras una dramática última vuelta: la fantástica carrera del argentino Valentín Perrone en el inicio del Moto3

¿Corre peligro la Finalissima entre Argentina y España?: Qatar suspendió el fútbol por la tensión en Medio Oriente

La decisión que tomará Mourinho en caso que se confirme la acusación por insultos racistas contra el argentino Prestianni

El encuentro entre una figura de la Premier League y una modelo de Only Fans 14 años menor que da que hablar

TELESHOW
Tomás Holder mostró el resultado

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

Mónica Villa habla de su paso por La hija del fuego: “Hubo un intercambio generacional hermoso”

Martín Savi, el tenor argentino que se encamina a hacer historia en España y se despide con dos shows Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el Estrecho de

Tensión en el Estrecho de Ormuz: dos buques fueron atacados y la naviera Maersk suspendió sus operaciones en la zona

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei