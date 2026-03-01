Apple compró una startup de IA para impulsar el diseño óptico en cámaras y sensores futuros

Apple adquiere Invrs.io para impulsar la IA y la óptica avanzada en sus próximas generaciones de hardware - REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial y el hardware de vanguardia con la adquisición de Invrs.io, una startup especializada en fotónica y diseño óptico guiado por IA.

Este movimiento, confirmado tras la notificación publicada por la Comisión Europea, no fue anunciado con parafernalia, pero revela la dirección estratégica que Apple planea tomar para mejorar la próxima generación de cámaras, sensores y dispositivos de realidad aumentada y virtual.

La importancia de esta operación radica en la integración de IA en el desarrollo de componentes ópticos, un área clave para el futuro de productos como el iPhone, el Apple Vision Pro y otras innovaciones aún no anunciadas. El uso de inteligencia artificial para diseñar lentes, sensores y sistemas de visualización permitirá a Apple diferenciarse en el competitivo mercado de hardware, perfeccionando la calidad de imagen y la eficiencia energética de sus dispositivos.

El fichaje del experto Martin Schubert y la tecnología óptica de IA marcan el futuro de iPhone, Apple Vision Pro y nuevos dispositivos, diferenciando a la marca en un mercado cada vez más competitivo - REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

¿Quién está detrás de Invrs.io y por qué es relevante?

Invrs.io fue fundada en 2023 por el ingeniero Martin Schubert, quien cuenta con una trayectoria de más de una década en desarrollo de tecnologías ópticas, chips y sistemas de visualización en empresas como Google, Alphabet, X y Meta.

Schubert posee cerca de cien patentes y su trabajo en Invrs.io se centraba en la creación de herramientas de diseño óptico guiadas por IA, con aplicaciones directas en realidad aumentada, centros de datos y vehículos autónomos.

La startup desarrollaba frameworks de código abierto para investigación en fotónica y simulaciones ópticas avanzadas, herramientas que ahora pasarán a formar parte del ecosistema de innovación de Apple.

El objetivo: sensores y cámaras de próxima generación

La fotónica es fundamental para la creación de cámaras, sensores, pantallas, escáneres LiDAR y lentes para dispositivos de realidad mixta. Apple, que desde hace años integra estos componentes en su hardware, busca acelerar el desarrollo y la precisión de estas tecnologías utilizando IA.

Apple refuerza su liderazgo en hardware con la adquisición de Invrs.io y la integración de IA en óptica de última generación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La adquisición de Invrs.io permitirá que el proceso de diseño óptico sea más automatizado, eficiente y preciso, optimizando la fabricación de hardware que será central para la experiencia de los usuarios en los próximos años.

Esto resulta especialmente relevante en una etapa en que la competencia por liderar la integración de IA en el hardware es feroz. Mientras Google apuesta por modelos como Nano Banana para mejorar la percepción visual de la IA, Apple se enfoca en desarrollar óptica ultraprecisa y sistemas avanzados de visión por computador.

Novedades para marzo: hardware y cooperación con Google

Esta adquisición llega en la antesala de una semana cargada de anuncios para Apple. Tim Cook informó que, además del evento central del 4 de marzo, habrá presentaciones escalonadas de hardware y nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial a lo largo de la semana.

Se esperan novedades en iPhone, iPad, MacBook y, especialmente, en el asistente Siri, que será potenciado gracias a la colaboración estratégica con Google.

El evento central se celebrará simultáneamente en Nueva York, Shanghái y Londres, reflejando el enfoque global de Apple para este ciclo de lanzamientos. Aunque los detalles completos aún no se han revelado, la comunidad tecnológica anticipa que la integración de IA y el perfeccionamiento de sistemas ópticos serán los ejes de la nueva generación de productos.

La adquisición de Invrs.io confirma que Apple apuesta por el hardware como el campo de batalla clave en la próxima ola de inteligencia artificial. El perfeccionamiento de cámaras, sensores y sistemas de visualización será esencial para la evolución de los dispositivos inteligentes, desde teléfonos hasta wearables y plataformas de realidad aumentada.

Con este movimiento, Apple no solo busca mejorar la experiencia del usuario, también consolidarse como líder en la integración de inteligencia artificial y tecnología óptica avanzada, marcando el rumbo de la innovación para la próxima década.