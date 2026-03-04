Tecno

Autoridades alertan por fraudes con boletos del Mundial 2026: cómo operan los ciberdelincuentes

Estafadores usan portales clonados, ofertas irresistibles y campañas en redes para engañar a los fans, comprometer sus cuentas bancarias e información financiera

Autoridades mexicanas alertan sobre fraudes
Autoridades mexicanas alertan sobre fraudes digitales en la venta de boletos para el Mundial 2026

A 99 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades mexicanas han intensificado sus advertencias ante el aumento de fraudes relacionados con la venta de boletos para el evento deportivo más esperado del año.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertaron sobre nuevas formas de estafa que aprovechan la alta demanda y la expectativa global para engañar a los aficionados a través de canales digitales cada vez más sofisticados.

La relevancia de estas advertencias radica en que los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos, utilizando identidades visuales falsas y plataformas digitales que imitan la imagen oficial de la FIFA y los organizadores.

La proliferación de anuncios y
La proliferación de anuncios y dominios fraudulentos obliga a los aficionados a extremar precauciones, activar alertas bancarias y reportar cualquier intento de estafa a las autoridades competentes

Cómo operan los fraudes digitales con boletos del Mundial

Las dependencias mexicanas han detectado que los estafadores crean sitios web falsos, anuncios en redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto que simulan ventas exclusivas de boletos. Estas plataformas suelen reproducir logotipos, tipografías y estilos gráficos oficiales para ganar credibilidad y persuadir a los usuarios de que están accediendo a un canal legítimo.

El modus operandi se basa en generar un sentido de urgencia: frases como “últimas entradas disponibles”, “descuento por tiempo limitado” o “oportunidad única” buscan que los compradores actúen rápidamente sin verificar la autenticidad del portal.

Al acceder a estos sitios, los usuarios son redirigidos a formularios donde se les solicita nombre, dirección, datos bancarios, códigos de seguridad y otros documentos, exponiéndolos al robo de identidad y a cargos no autorizados.

Recomendaciones para comprar boletos de forma segura

Las autoridades insisten en que el único canal oficial para la venta de boletos del Mundial 2026 es el portal de la FIFA: www.fifa.com/tickets. Comprar fuera de este sitio incrementa considerablemente el riesgo de ser víctima de fraude. Entre las sugerencias clave destacan:

Mundial 2026 bajo amenaza de
Mundial 2026 bajo amenaza de ciberfraudes: aumenta la sofisticación de estafas con boletos y transmisiones ilegales
  • Desconfiar de precios excesivamente bajos o ventas urgentes por supuestos contratiempos.
  • Evitar ofertas recibidas por mensajería instantánea, redes sociales o correos electrónicos no solicitados.
  • No transferir pagos por depósitos directos a cuentas particulares ni compartir datos sensibles o códigos de verificación.
  • Activar alertas de movimientos en cuentas bancarias para detectar cargos sospechosos rápidamente.
  • Reportar cualquier intento de fraude, página sospechosa o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Por qué ser precavidos a la hora de adquirir entras para la Copa Mundo 2026

Una de las primeras alertas emitidas sobre el Mundial 2026 se centró en la aparición masiva de dominios sospechosos relacionados con el evento. Según Check Point Software Technologies, en solo dos meses se registraron más de 4.000 dominios vinculados al torneo, muchos de ellos utilizados para fraudes de boletos, transmisión ilegal de partidos y venta de productos falsificados.

Las autoridades recomiendan verificar dominios,
Las autoridades recomiendan verificar dominios, evitar ofertas urgentes y nunca compartir datos sensibles fuera de FIFA.com, ante el aumento de estafas en la cuenta regresiva hacia la mayor fiesta del fútbol

Estos sitios, que imitan la apariencia de páginas oficiales y utilizan extensiones como .com, .online, .shop, .store y .football, buscan capturar datos financieros y credenciales a gran escala mediante campañas coordinadas en redes sociales, la dark web y plataformas de mensajería.

El análisis reveló que los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de registradores como GoDaddy y Namecheap, y orientan sus ataques tanto al público global como a mercados locales, usando referencias a ciudades sede y términos oficiales para ganar posicionamiento en buscadores. Además, el uso de bots para saturar los sistemas de venta y la reventa de guías para eludir controles han desestabilizado la experiencia de compra, afectando tanto a consumidores como a las propias entidades organizadoras.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está marcada por una sofisticada infraestructura digital de fraude. El consejo más importante para los aficionados es evitar cualquier canal no oficial y realizar la compra de boletos únicamente a través del sitio oficial de la FIFA.

La vigilancia, la verificación y la educación en ciberseguridad serán esenciales para evitar ser víctima de estafas y disfrutar de la mayor fiesta del fútbol mundial sin riesgos digitales.

