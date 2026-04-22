Teleshow

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

A través de un breve clip, la joven artista le compartió a sus seguidores la situación que la llevó a tomarse un respiro de su cuenta de Instagram

Guardar

Con un video suyo de fondo cantando con su novio, Muna Paul le contó a sus seguidores el motivo por el se tomó un descanso de las redes (Instagram)

A los 17 años, Muna Pauls da pasos firmes en la escena pública, eligiendo cómo y cuándo mostrarse, a pesar de que la exposición pareciera venirle de familia. Hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la joven artista marca su propio rumbo en las redes sociales, donde combina fragmentos de su vida cotidiana con reflexiones y momentos genuinos. En los últimos días, Muna sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre el motivo de su reciente ausencia en las plataformas y compartir una escena íntima que rápidamente generó repercusión.

La joven cantante utilizó sus historias para sincerarse y acompañar sus palabras con un clip muy especial. En el video, se la pudo ver cantando junto a su novio, en una atmósfera íntima y relajada que contrastó con la habitual vitalidad que despliega en sus publicaciones. Sobre las imágenes, Muna escribió: “Les cuento que hace unos días estoy un poquitito enferma y mal de la garganta, por eso no estuve cantando mucho ni subiendo cosas“.

Y al referirse al clip que acompañaba su mensaje, añadió: “Pero mientras tanto les dejo este mini fragmento que grabamos hace unas semanas con mi novio, de una canción que nos gusta mucho, de paso díganme si les gusta y capaz se las grabo completa en estos días”.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls contó que estuvo enferma y con problemas en la garganta, por lo que decidió alejarse temporalmente de la actividad virtual (VisualesIA Scrib News)
La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls contó que estuvo enferma y con problemas en la garganta, por lo que decidió alejarse temporalmente de la actividad virtual (VisualesIA Scrib News)

No es la primera vez que Muna elige mostrarse vulnerable y cercana con quienes la siguen. Si bien en esta ocasión el motivo fue un cuadro de salud leve, a principios de abril la joven debió enfrentarse a una pérdida que la conmovió profundamente, tanto a ella como a toda su familia. El dolor se manifestó en una serie de publicaciones conmovedoras, cargadas de afecto y gratitud hacia Groucho, el perro que los acompañó durante años y que dejó una huella imborrable en la vida cotidiana del hogar.

La primera imagen que la joven compartió para despedir a Groucho fue en blanco y negro, transmitiendo calma y ternura. En la foto se puede ver al animal recostado, sostenido por dos manos que lo envuelven con delicadeza. Sobre esa escena, la joven escribió un mensaje breve pero cargado de significado. “Gracias por tanto Groucho”, al que sumó un corazón rojo, una paloma blanca y destellos, símbolos de amor y despedida. La brevedad del mensaje, lejos de restarle intensidad, condensó el sentimiento de un adiós íntimo y respetuoso, sin necesidad de grandes explicaciones ni relatos extensos.

A comienzos de abril, Muna se despidió de su querida mascota, Groucho (Infobae)
A comienzos de abril, Muna se despidió de su querida mascota, Groucho (Infobae)

En una siguiente historia, Muna optó por otra imagen de su perro, esta vez en un ambiente diferente: el perro aparece sentado en un jardín, bajo la sombra de un árbol, en una escena luminosa y serena. El mensaje, en esta oportunidad, fue aún más personal: “Te amo para siempre, enojón”, acompañado nuevamente de un corazón rojo. La elección de ese apodo cariñoso deja entrever la personalidad del animal y la complicidad construida a lo largo de los años. Y el duelo no lo atravesó sola. Su papá, Gastón, también utilizó sus redes para despedir a Groucho. Eligió la misma imagen en blanco y negro, la de las manos humanas acompañando al animal en su despedida, y sumó su propio mensaje: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”.

Así, entre pausas forzadas por cuestiones de salud y despedidas cargadas de sentimiento, la hija de Cherri y Pauls sigue consolidando su camino, apostando al arte y a la sinceridad como bandera, y transformando cada experiencia en un capítulo más de su historia personal.

Temas Relacionados

Muna PaulsAgustina CherriGastón PaulsRedes sociales

Últimas Noticias

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

La modelo puso el ejemplo de su casting para la serie En el barro, que se hizo viral, y comparó su situación con las críticas que recibía Messi antes de ser campeón mundial: “Mirá si se dejaba llevar por los comentarios de otros”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Intérprete de dos recordados personajes de la popular serie infantil mexicana, falleció a los 85 años. Padecía EPOC. También llegó a actuar en El chapulín colorado

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

La influencer compartió el calvario que le tocó vivir antes de marchar para vivir en la ciudad catalana y cómo fueron las primeras horas en España

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

La actriz subió un video donde contó el motivo que la obligó a poner en pausa la obra que tenía programada en el Teatro Nacional Cervantes

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

La profunda reflexión de Daniela Celis sobre su presente: “¿Por qué no puedo disfrutar de mi vida?”

La influencer hizo un ejercicio de introspección y trazó una línea entre la espontaneidad de su pasado y la “presión social” que, según ella, la “reprime”

La profunda reflexión de Daniela Celis sobre su presente: “¿Por qué no puedo disfrutar de mi vida?”
DEPORTES
Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

La profunda reflexión de Daniela Celis sobre su presente: “¿Por qué no puedo disfrutar de mi vida?”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Condenan en El Salvador a red por fraude millonario contra empresa que opera en Centroamérica

Panamá pone fin a la lotería electrónica tras fallo judicial

El puerto Quetzal recibe tres cruceros al mismo tiempo y alcanza cifra récord de visitantes a Guatemala

El reclamo internacional por la detención de guardabosques indígenas en Nicaragua aumenta la presión sobre el Estado