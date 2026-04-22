Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Con un video suyo de fondo cantando con su novio, Muna Paul le contó a sus seguidores el motivo por el se tomó un descanso de las redes (Instagram)

A los 17 años, Muna Pauls da pasos firmes en la escena pública, eligiendo cómo y cuándo mostrarse, a pesar de que la exposición pareciera venirle de familia. Hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la joven artista marca su propio rumbo en las redes sociales, donde combina fragmentos de su vida cotidiana con reflexiones y momentos genuinos. En los últimos días, Muna sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre el motivo de su reciente ausencia en las plataformas y compartir una escena íntima que rápidamente generó repercusión.

La joven cantante utilizó sus historias para sincerarse y acompañar sus palabras con un clip muy especial. En el video, se la pudo ver cantando junto a su novio, en una atmósfera íntima y relajada que contrastó con la habitual vitalidad que despliega en sus publicaciones. Sobre las imágenes, Muna escribió: “Les cuento que hace unos días estoy un poquitito enferma y mal de la garganta, por eso no estuve cantando mucho ni subiendo cosas“.

Y al referirse al clip que acompañaba su mensaje, añadió: “Pero mientras tanto les dejo este mini fragmento que grabamos hace unas semanas con mi novio, de una canción que nos gusta mucho, de paso díganme si les gusta y capaz se las grabo completa en estos días”.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls contó que estuvo enferma y con problemas en la garganta, por lo que decidió alejarse temporalmente de la actividad virtual (VisualesIA Scrib News)

No es la primera vez que Muna elige mostrarse vulnerable y cercana con quienes la siguen. Si bien en esta ocasión el motivo fue un cuadro de salud leve, a principios de abril la joven debió enfrentarse a una pérdida que la conmovió profundamente, tanto a ella como a toda su familia. El dolor se manifestó en una serie de publicaciones conmovedoras, cargadas de afecto y gratitud hacia Groucho, el perro que los acompañó durante años y que dejó una huella imborrable en la vida cotidiana del hogar.

La primera imagen que la joven compartió para despedir a Groucho fue en blanco y negro, transmitiendo calma y ternura. En la foto se puede ver al animal recostado, sostenido por dos manos que lo envuelven con delicadeza. Sobre esa escena, la joven escribió un mensaje breve pero cargado de significado. “Gracias por tanto Groucho”, al que sumó un corazón rojo, una paloma blanca y destellos, símbolos de amor y despedida. La brevedad del mensaje, lejos de restarle intensidad, condensó el sentimiento de un adiós íntimo y respetuoso, sin necesidad de grandes explicaciones ni relatos extensos.

A comienzos de abril, Muna se despidió de su querida mascota, Groucho (Infobae)

En una siguiente historia, Muna optó por otra imagen de su perro, esta vez en un ambiente diferente: el perro aparece sentado en un jardín, bajo la sombra de un árbol, en una escena luminosa y serena. El mensaje, en esta oportunidad, fue aún más personal: “Te amo para siempre, enojón”, acompañado nuevamente de un corazón rojo. La elección de ese apodo cariñoso deja entrever la personalidad del animal y la complicidad construida a lo largo de los años. Y el duelo no lo atravesó sola. Su papá, Gastón, también utilizó sus redes para despedir a Groucho. Eligió la misma imagen en blanco y negro, la de las manos humanas acompañando al animal en su despedida, y sumó su propio mensaje: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”.

Así, entre pausas forzadas por cuestiones de salud y despedidas cargadas de sentimiento, la hija de Cherri y Pauls sigue consolidando su camino, apostando al arte y a la sinceridad como bandera, y transformando cada experiencia en un capítulo más de su historia personal.