El Gobierno califica de “papelón” la ausencia de Villarruel en Luján: creen que buscó dar un “mensaje mediático”

Javier Milei y Victoria Villarruel, cada vez más enfrentados (Comunicación Senado)

La misa en homenaje al Papa Francisco, que se celebró el pasado martes en la ciudad de Luján, volvió a exponer las diferencias en las filas del Gobierno Nacional cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel optó por ausentarse en la ceremonia que se celebró en la Basílica para evitar la “politización” del recordatorio. El día después, en la administración libertaria cuestionan sus argumentos y aseguran que buscó “llamar la atención”, algo que desmienten desde el entorno de la titular del Senado.

“Fue dispuesta a dar un mensaje de impacto mediático. Es más de lo mismo”, sostuvo ante Infobae una fuente luego de que la Vice no diera el presente en la ceremonia central para conmemorar el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, pese a que figuraba en su agenda. En sus palabras, no solo buscó evitar “politizar” el homenaje sino que cuestionó la presencia de lo que definió como “lo peor de la casta política”.

Las críticas de la compañera de la exitosa fórmula que acompañó a Javier Milei en 2023 fueron direccionadas a la asistencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) ubicados en los primeros bancos de la basílica. También dieron el presente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y algunos legisladores como el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Bartolomé Abdala.

En uno de los despachos de Casa Rosada aseguran que la Vicepresidenta buscó montar una escena y que la negativa a participar de la ceremonia respondió a un reclamo por los lugares en los bancos del ala derecha, entre los que se ubicaron los funcionarios y legisladores de la administración libertaria. “Lo que dijo es falso. La Iglesia nos contó: Victoria quería estar sola en el primer banco con Abdala y quería que el resto se sentara detrás de ella. Le dijeron que no y se enojó”, resumió un integrante del Poder Ejecutivo.

Los integrantes del Poder Ejecutivo en la primera fila de la misa en homenaje al Papa Francisco que se celebró en la Basílica de Luján (Jaime Olivos)

Casi en sintonía, otro funcionario de Casa Rosada que no integró la delegación le facturó encuentros con gobernadores opositores como Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). “Un papelón, le salió pésima la jugada. Habla de casta y se junta con (Gildo) Insfrán y (Ricardo) Quintela. Su idea de diferenciarse no quedó clara. Las misas son de unión”, reclamó ante este medio.

La versión que circula en Balcarce 50 fue rápidamente desmentida por los colaboradores de Villarruel, que aseguran que la titular del Senado evitó prestarse a una foto de lo que definen se transformó en un “acto político” integrado por lo que ella denominó “casta”.

“Ella tiene fotos con 20 gobernadores, el retrato de ayer en Luján fue horrendo así que hizo muy bien”, respondieron desde su entorno. Además, deslizaron que el Ejecutivo buscaba un retrato que la incluyera en escena junto al ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y el armador bonaerense, el diputado Sebastián Pareja detrás.

Al respecto, fuentes que participaron de la organización de la mesa revelaron a Infobae que las invitaciones a los representante políticos fueron cursadas con más de un mes de anticipación y que el fin de semana se les comunicó a todos los confirmados el listado de asistentes.

La idea era que por protocolo Villarruel, Martín Menem y Abadala se ubicaran junto a los ministros de Gobierno, algo a lo que se opuso, según explicaron a este medio, la Vice. “Villarruel no quería estar en ese banco. Se le ofreció alternativas, incluso una silla para ella sola más adelantada, pero no quiso”, expresaron ante este medio al tiempo que remarcaron que en las filas del peronismo también hubo diferencias por los asientos debido a que la organización no invitó a los intendentes, a excepción del local, Leonardo Boto.

La palabra de Victoria Villarruel luego de la misa por el 1° aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján

La tensión manifiesta durante la misa refleja el estado de situación en la compleja relación de Victoria Villarruel con el presidente Javier Milei, que se ausentó del homenaje debido a que se encontraba en Israel. El desgaste entre las partes inició por las diferencias establecidas entre la titular del Senado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, lo que derivó en la ruptura de un vínculo que inició fluido.

"Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto. El Presidente considera que no es parte de la gestión”, supo remarcar Manuel Adorni, en traje de vocero presidencial, luego de que el libertario referenciara a la titular del Senado como “bruta traidora”.

Desde la declaración en conferencia de prensa, la involucrada no se privó de marcar las diferencias que mantienen con el Ejecutivo, en más de una oportunidad, y aprovechó algunas consultas de usuarios de las redes sociales para tomar distancia o mostrarse crítica, aunque siempre con especial atención por la institucionalidad.

La última vez que la fórmula se cruzó fue el 1° de marzo de 2026, con motivos del inicio formal del año legislativo, cuando Milei debió asistir a la Cámara de Diputados para brindar el tradicional discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa. Con total formalidad, en un gesto que se justificó por el despliegue protocolar, la transmisión se interrumpió en el momento exacto en el que cruzaron un frío apretón de manos.