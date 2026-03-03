Se disparan las desinstalaciones de ChatGPT luego que OpenAI firmara un acuerdo con el Pentágono

Usuarios de Estados Unidos empezaron a desinstalar ChatGPT luego de darse a conocer que OpenAI llegó a un acuerdo con el Pentágono.

La aplicación móvil de ChatGPT registró un aumento del 295% en su tasa de desinstalaciones en Estados Unidos el sábado 28 de febrero, en comparación con el día anterior, según datos de la consultora Sensor Tower.

El repunte coincide con la confirmación de un acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para sustituir los modelos de Anthropic en determinados proyectos oficiales.

De acuerdo con Sensor Tower, en condiciones normales la tasa diaria de desinstalaciones ronda el 9%. Sin embargo, el sábado se produjo un incremento inusual, acompañado por un fuerte deterioro en las valoraciones de la aplicación en las tiendas móviles. Las reseñas de una estrella aumentaron un 775% ese mismo día y un 100% adicional el domingo, mientras que las calificaciones de cinco estrellas cayeron un 50%.

ChatGPT empezó a ser desinstalado por usuarios tras su acuerdo con el Pentágono. (Foto: OpenAI)

El movimiento se vio impulsado por una campaña en redes sociales bajo la consigna “Cancel ChatGPT”, promovida por usuarios que cuestionaron el alcance ético del acuerdo con el Pentágono.

La controversia se originó luego de que trascendiera que el Departamento de Defensa buscaba reemplazar a los modelos de Anthropic, en particular a Claude, que venían utilizándose en ciertos entornos gubernamentales.

Según los reportes, Anthropic había establecido limitaciones explícitas para evitar el uso de su tecnología en vigilancia masiva y en el desarrollo de armas autónomas. Ante la intención del Pentágono de flexibilizar esas restricciones, la empresa se habría negado a modificar sus condiciones. Posteriormente, OpenAI anunció un acuerdo para que ChatGPT ocupe ese lugar.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió reemplazar los modelos que tenía de Anthropic por los de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La decisión generó críticas hacia el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien inicialmente había respaldado públicamente la postura de Anthropic. Horas después, confirmó el entendimiento con el Departamento de Defensa, lo que fue interpretado por parte de la comunidad tecnológica como un giro oportunista.

Tras la reacción negativa, Altman señaló que se incorporaron enmiendas al acuerdo para aclarar los límites de uso de la tecnología. Según sus declaraciones, se añadieron protecciones vinculadas a la vigilancia masiva, aunque no se detallaron restricciones específicas sobre el desarrollo de armas autónomas letales.

El impacto no se limitó a las desinstalaciones. La consultora Appfigures informó que, por primera vez en Estados Unidos, las descargas de la aplicación Claude superaron a las de ChatGPT el mismo sábado. Además, Claude se posicionó como la aplicación más descargada en al menos seis países fuera de EE. UU., entre ellos Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza.

ChatGPT se vio afectado por las decisiones que tomó OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Analistas del sector señalan que el episodio puede interpretarse como un ejemplo del llamado “efecto Streisand”, en el que un intento de desacreditar o presionar a una entidad termina generando el efecto contrario.

En este caso, la negativa de Anthropic a modificar sus límites de uso reforzó su imagen como empresa enfocada en la ética y el alineamiento de la inteligencia artificial, lo que habría influido en el cambio de percepción de parte del público.

No obstante, la situación también plantea desafíos para Anthropic. Según reportes citados por Reuters, diversos departamentos y agencias gubernamentales estadounidenses comenzaron a migrar hacia los modelos de OpenAI. Además, existe incertidumbre sobre el impacto que podría tener esta controversia en su reciente ronda de financiación, valorada en 60.000 millones de dólares.

OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono para implementar sus modelos de Inteligencia Artificial.

Aunque no hay confirmación de medidas adicionales por parte del Departamento de Defensa, algunos analistas consideran poco probable que se adopten acciones más drásticas, como clasificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro. Sin embargo, el episodio refleja la creciente tensión entre el desarrollo de inteligencia artificial, su aplicación en entornos gubernamentales y las expectativas éticas de los usuarios.