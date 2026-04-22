Crimen y Justicia

Se hace llamar “El Puma de Janeiro” y vende choclos en la playa: quién es el argentino detenido por racismo en Brasil

José Luis Haile tiene 67 años y es oriundo de La Plata. Reside en Brasil desde hace al menos dos años

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Argentino detenido en Brasil

En las redes sociales, José Luis Haile, de 67 años, se presentaba como “El Puma de Janeiro” y saludaba a sus segudores con un “Bom día”. Sin embargo, en las últimas horas dejó de ser un personaje del mundo digital para convertirse en noticia: el argentino, oriundo de La Plata, fue detenido en Brasil acusado de injuria racial.

Todo comenzó este lunes, cuando Haile discutió con una joven en la fila de un supermercado de Copacabana, en Río de Janeiro. Según consta en la denuncia y en los testimonios incorporados a la causa, el hombre se quejó por la demora en la atención y, tras un intercambio verbal, insultó a la mujer con expresiones de contenido racista. Primero le hizo un gesto para que se callara y luego le gritó “negra puta” en dos oportunidades.

La situación fue advertida por otros clientes, entre ellos, otro argentino que intervino y dio aviso a la Guardia Municipal. Minutos después, los agentes intervinieron, constataron lo ocurrido y lo trasladaron a una comisaría, donde Haile quedó detenido en flagrancia.

Argentino detenido en Brasil
Se dedicaba a la venta de choclos

Según pudo saber Infobae, “El Puma” se había mudado a Brasil hace poco más de dos años. Hincha de Boca y del club Atenas de La Plata, desde su cuenta de Facebook —inactiva desde agosto de 2025— solía compartir fotografías con los dedos en “V” y mensajes en los que manifestaba su gusto por la cultura brasileña, la playa y el consumo de cannabis.

Entre sus publicaciones recientes se destaca una que dice: “Amo la marihuana, el sol, la playa y la favela!!!”. En la imagen se lo ve con un piluso, un par de anteojos tornasolados y fumando.

De acuerdo con el portal platense 0221, Haile era conocido en la ciudad de las diagonales ya que dedicó parte de su vida a vender dólares como uno de los denominados “arbolitos” de la Avenida 7. “Su nombre, además, ocupó algunas páginas policiales, como protagonista de un ataque a golpes con otro vendedor, hecho por el que fue detenido”, indicaron.

En Brasil, por sus publicaciones y videos, se puede ver que entre 2023 y mediados de 2025 se dedicaba a la venta de choclos, uno de los snacks de playa más icónicos y populares.

Argentino detenido en Brasil
Según el portal platense 0221 "El Puma" dedicó parte de su vida a vender dólares como uno de los denominados “arbolitos” en la Avenida 7

La discusión y el insulto

El episodio ocurrió el lunes por la mañana en un supermercado Mundial, ubicado en la calle Siqueira Campos, en Copacabana.

La víctima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora de una aplicación, estaba esperando que habilitaran una caja para pagar cuando José Luis Haile se ubicó detrás suyo y comenzó a quejarse por la demora.

Según su relato al diario O Globo, el argentino insistía en que la atención era lenta. Ella le respondió que la cajera todavía no había comenzado a trabajar y que él ya sabía que la caja estaba cerrada cuando se puso en la fila.

La discusión escaló en cuestión de segundos. En medio del intercambio, el hombre le hizo un gesto para que se callara —un “shhh”—, lo que aumentó la tensión. La joven le contestó que no tenía por qué quedarse en silencio.

Fue entonces cuando, según consta en la denuncia, Haile lanzó el insulto: “Negra puta”, le dijo dos veces.

Así detuvieron al argentino en Río de Janeiro, Brasil. Fue acusado de insultar a una cajera de supermercado

La escena generó incomodidad entre los allí presentes. Un cliente argentino —llamado Juan Esteban García— que estaba en la fila advirtió que la situación era grave y decidió intervenir.

“Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una discusión tonta. Pero cuando el racista la mandó a callar y la insultó, me di cuenta de que era serio. Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto. Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará”, relató al diario O Globo.

Ante la falta de reacción del personal del supermercado, el testigo salió a la calle en busca de ayuda y regresó con agentes de la Guardia Municipal, que patrullaban la zona. Los efectivos llegaron minutos después, constataron lo ocurrido y trasladaron a los involucrados a la comisaría, donde el acusado quedó detenido.

Argentino detenido en Brasil
“Amo la marihuana, el sol, la playa y la favela!!!”, aseguraba

El antecedente inmediato de este episodio es el de Agostina Páez, la abogada santiagueña que permaneció más de dos meses retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, otro barrio de la zona sur carioca, donde fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados del local.

Páez regresó a la Argentina el 1° de abril, después de pagar una fianza de 20 mil dólares y bajo autorización judicial para esperar el fallo final en Santiago del Estero.

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