El Salvador

El Salvador: Universitarios establecen modelo de comercio justo en San Luis Talpa para fortalecer la seguridad alimentaria

Un campus experimental de la Universidad de El Salvador vende directamente sus productos agropecuarios a precios regulados, permitiendo el acceso a alimentos básicos a trabajadores, estudiantes y docentes

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Estudiantes de la Universidad de El Salvador lideran un modelo de comercio justo que ofrece alimentos a bajo costo en San Luis Talpa. (Cortesía: EFE)

Estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) se han transformado en protagonistas de un modelo de comercio justo en el departamento de San Luis Talpa, a 40 kilómetros de la capital, San Salvador, donde comercializan todos los alimentos producidos durante sus prácticas universitarias, incluyendo frutas, verduras y carne, para la venta directa a bajo costo en el mercado universitario, informó EFE.

La proyección de este campo experimental universitario tuvo su origen en 1974, año en que la Estación Experimental y de Prácticas de Agricultura y Ganadería de la UES comenzó a funcionar e impulsar la formación de generaciones de ingenieros agrónomos.

Con una extensión de 100 hectáreas, el lugar recibe a diario a unos 350 estudiantes en ciclos universitarios y divide sus áreas en agricultura, ganadería, potreros, amortiguamiento ambiental y un fragmento de bosque con diversas especies de mamíferos.

14 de abril de 2026. Ingeniero Marvin Molina trabajando en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)
14 de abril de 2026. Ingeniero Marvin Molina trabajando en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)

En la actualidad, El Salvador enfrenta una canasta básica cuyo costo alcanzó los USD 252 en zonas urbanas y USD 183 en áreas rurales, mientras que el salario mínimo oscila entre USD 408,80 y USD 272,72, según cifras reportadas por EFE.

Frente a esta realidad, la decisión de vender lo producido en el campo experimental de la UES ha generado alivio económico, especialmente para trabajadores, estudiantes y docentes.

Comercio justo universitario impulsa seguridad alimentaria en San Salvador

La estación de San Luis Talpa actúa como un eje de innovación agroalimentaria que comercializa productos variados, entre ellos frutas, verduras, carne de cerdo y pollo, huevos y miel, en agromercados ubicados en la sede central de la universidad.

Rigoberto Díaz, director de la estación, subrayó que la producción no compite con supermercados, dado que los precios están regulados por el Consejo Superior Universitario y aprobados por la Asamblea General Universitaria. Además, en las instalaciones se cultivan tilapias, variedades de quesos, leche saborizada y salsas, con un énfasis en mantener prácticas sostenibles y precios accesibles.

14 de abril de 2026. Cerdos en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)
14 de abril de 2026. Cerdos en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)

Investigación agrícola y transferencia tecnológica en alianza público-privada

La Estación Experimental se ha convertido también en un espacio de enseñanza para personas de la UES, municipios y organizaciones no gubernamentales, con programas de capacitación gratuita dedicados especialmente a mujeres y jóvenes en agricultura sostenible y ganadería.

Marvin Molina, coordinador del área agrícola, informó a EFE que en colaboración con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) y empresas chinas se evalúan once híbridos de arroz para verificar su adaptación al territorio salvadoreño, además de desarrollar nuevas variedades de maíz junto al sector privado.

14 de abril de 2026. Hombre alimentando una vaca en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)
14 de abril de 2026. Hombre alimentando una vaca en la estación experimental de ciencias agronómicas de la Universidad de El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura)

El proceso diario incluye la elaboración de abono para los cultivos y la implementación de sistemas de alimentación balanceada para ganado como vacas, cerdos, cabras, caballos y pelibueyes.

Todo el manejo agrícola se orienta a la utilización de técnicas amigables con el medio ambiente y la selección de cultivos resilientes al cambio climático.

En la estación de San Luis Talpa, la comercialización de productos comenzó formalmente en el año 2023, cuando las autoridades universitarias resolvieron que todo lo producido se vendería en la sede de la UES en San Salvador, estableciendo aranceles internos y priorizando la calidad y accesibilidad.

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