El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

La modelo estuvo presente en su programa de Olga y no pudo contener las lágrimas al hablar del tema por primera vez (Video: Tapados de Laburo-Olga)

La muerte de Moro, el bulldog francés de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso, dejó un profundo vacío en la familia y movilizó a todo su entorno, incluso a quienes habían tomado distancia en los últimos años. En medio de este dolor, Paula decidió no dejar de lado sus compromisos laborales y el miércoles por la tarde estuvo en Tapados de Laburo (Olga), donde no pudo evitar quebrarse al hablar por primera vez de este difícil momento en público.

“Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo...” dijo Paula, entre lágrimas, mientras Lourdes y el resto del equipo la alentaban a continuar. La conductora se sinceró: “No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas.

Y recordó con la voz entrecortada de la emoción: “Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010, cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso. Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico”. Con voz quebrada y mucha emoción, Paula relató momentos inolvidables junto a Moro: “Como que me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí y dije: ‘A este perro algo le pasa’. Y me iba a hacer el test embarazada de Olivia. Después ya los que siguieron era como: ‘No me digas, Moro, vos me estás jodiendo que de vuelta entrás en este trance raro’. Me avisaba todo eso”.

Pedro le regaló a Paula a Moro cuando estaban al aire de Showmatch

Recordó también los episodios difíciles que atravesaron juntos: “Volvió de la muerte varias veces, chicos. Nos acordábamos hoy con Pepe mirando las fotos. Lo atacó un pitbull a través de una reja y le enganchó el moflete. Todo era tragicómico porque el pitbull lo tenía enganchado del moflete a través de la reja. Y yo en vez de ir a ayudar al perro, llamé al veterinario diciendo: ‘Moro se está muriendo’. Y el veterinario como que no entendía. Había que tirarles agua con una manguera para que el pitbull destrabe la mandíbula y lo suelte a Moro. Y Pedro se puso en cuatro patas a salpicar con pedacitos”.

Entre anécdotas trágicas y cómicas, Paula resaltó el lazo único que forjaron: “Ya fue esa. Otra vez lo picó un bicho raro...”, y en ese mismo momento, emocionada, interrumpió el relato al ver pasar un bulldog francés negro por enfrente del estudio: “¿Puedo agarrar todo como una señal o no? Mirá, es un bulldog francés negro, amor”. Lourdes la animó: “Es re una señal”, y Paula, entre lágrimas, concluyó: “Te juro que sí”.

Horas antes de aparecer en vivo en su programa, la modelo compartió un sentido posteo en redes sociales para despedir a Moro, el bulldog francés que durante quince años fue su primer hijo de cuatro patas y un verdadero integrante de la familia. “Se fue a pasear Moro. Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas. Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos. Fuiste y serás parte de esta familia x siempre”, escribió Paula, abriendo el corazón ante sus seguidores.

Este martes, Paula Chaves y Pedro Alfonso se despidieron de su fiel mascota, Moro, quien vivió 15 años en su familia (Instagram)

En su mensaje, la modelo recordó las particularidades y anécdotas que hicieron único el vínculo con Moro: “No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU”. También evocó la convivencia de Moro con otros animales rescatados que pasaron por su hogar: “Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella. Uniste y le diste mucho amor a esta familia”.

El posteo, atravesado por la nostalgia y el agradecimiento, cerró con una imagen potente de la maternidad y el adiós: “Te crié en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana. Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro. Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta. ANDA A PASEAR A LA ETERNIDAD”.