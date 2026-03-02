Tecno

Así queda el calendario de estrenos de Xbox en marzo: RPGs, shooters y clásicos renovados

Desde acción cooperativa hasta estrategia histórica y terror japonés renovado, la plataforma ofrece experiencias para todos los gustos

Guardar
Calendario de lanzamientos Xbox marzo
Calendario de lanzamientos Xbox marzo 2026: sagas míticas, títulos independientes y estrenos directos en Game Pass - (Microsoft)

Marzo promete ser uno de los meses más vibrantes del año para los usuarios de Xbox Series y, en ciertos casos, para quienes aún disfrutan de Xbox One. El calendario de lanzamientos destaca una combinación de sagas míticas que regresan, entregas muy esperadas y una variedad de títulos independientes que enriquecen la oferta con propuestas frescas y diversos géneros.

Desde shooters intensos hasta RPGs de mundo abierto y remakes de clásicos, la plataforma se prepara para un aluvión de estrenos que mantendrán ocupados a jugadores de todo tipo.

Cuáles son los estrenos para el mes de marzo en Xbox

El calendario arranca fuerte con Total Chaos (2 de marzo), un shooter psicológico con tintes survival, y Legacy of Kain: Defiance Remastered (3 de marzo), que trae de vuelta a una de las sagas más oscuras y queridas, ahora con gráficos actualizados.

Crimson Desert, Monster Hunter Stories
Crimson Desert, Monster Hunter Stories 3 y más: lo mejor que llega a Xbox en marzo 2026 - MICROSOFT

El mismo día llega Scott Pilgrim EX, que apuesta por la acción arcade y el cooperativo clásico, y el 4 de marzo se suman propuestas como Ninja Gaiden 4: The Two Masters y Ultimate General: Civil War, enfocados en el combate técnico y la estrategia histórica, respectivamente.

A partir del 5 de marzo, la oferta se multiplica con títulos como Citadelum (construcción de ciudades), Marathon (FPS competitivo), Never Grave: The Witch and The Curse (acción metroidvania), y Planet of Lana II, aventura con estreno directo en Game Pass. El género de la estrategia y la aventura se enriquece aún más con Sumerian Six y Mirage 7 (6 de marzo).

La segunda mitad del mes no da tregua. Entre los lanzamientos más esperados se encuentran Bubblegum Galaxy (12 de marzo, constructor espacial), Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (terror japonés renovado), GreedFall 2: The Dying World (RPG de mundo abierto), y John Carpenter’s Toxic Commando (cooperativo ochentero). Otros títulos como Monster Hunter Stories 3, WWE 2K26 y Starship Troopers: Ultimate Bug War! amplían la variedad para todos los públicos.

El gran protagonista de marzo es Crimson Desert (19 de marzo), un RPG de acción de gran escala que promete mundos abiertos ambiciosos, combate intenso y una producción que apunta a ser referencia en el catálogo de Xbox Series.

Xbox Game Pass: qué es y cuáles servicios tiene

El catálogo se enriquece con
El catálogo se enriquece con RPGs de mundo abierto, shooters competitivos y remakes, mientras Game Pass sigue siendo el valor añadido que transforma la experiencia de juego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de estos títulos se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que transforma la manera de jugar en consola y PC. Game Pass cuenta con varios niveles:

Ultimate: Permite acceso a todo el catálogo en consola, PC y streaming, lanzamientos “día 1”, y beneficios adicionales como EA Play y Ubisoft+ Classics.

Premium: Provee una biblioteca amplia, rotación de novedades y multijugador online, ideal para quienes no buscan siempre el último estreno.

PC Game Pass: Centrado en títulos optimizados para Windows y lanzamientos inmediatos en computadora, además de EA Play para PC.

Essential: Un plan básico para jugadores casuales, con acceso a una colección curada y funciones online esenciales.

Un dato clave: los juegos de Game Pass no son propiedad del usuario, por lo que el acceso depende de la suscripción activa. Sin embargo, es posible comprarlos con descuento si se desea conservarlos.

La estrategia de Xbox para 2026 refuerza su apuesta por la diversidad y la innovación, permitiendo a los jugadores disfrutar de títulos de alto perfil, remakes y propuestas independientes sin barreras. Además, el juego en la nube y la compatibilidad con múltiples plataformas aseguran flexibilidad para jugar en casa o en movimiento.

El calendario de lanzamientos de Xbox en marzo ofrece una propuesta robusta y diversa, con RPGs, shooters y clásicos renovados que satisfacen todo tipo de preferencias. La integración con Game Pass y la apuesta por la accesibilidad y la innovación tecnológica confirman a Xbox como un referente en la industria, manteniendo a la comunidad global de jugadores siempre expectante ante las novedades del universo gaming.

Temas Relacionados

XboxVideojuegosEstrenosMarzoCalendarioTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

Durate más de cinco años, la usuaria se enfocó en ahorrar para tener los mejores componentes y accesorios posibles

Trabajó 600 horas extras por

Cómo recuperar el historial de chats en WhatsApp paso a paso

Realizar copias periódicas, usar la nube y activar cifrado extremo a extremo garantiza que tus conversaciones estén a salvo y disponibles ante cualquier imprevisto

Cómo recuperar el historial de

Tim Cook reveló cómo Steve Jobs lo convenció de trabajar en Apple y salvar a la empresa de la quiebra

El nuevo vicepresidente de operaciones reorganizó procesos internos para la posterior creación de dispositivos como el iPod, el iPhone y el iPad

Tim Cook reveló cómo Steve

Centroamérica y el Caribe, bajo la lupa: la región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente en seguridad digital

América Latina y el Caribe supera al resto del mundo en incidentes cibernéticos mientras su inversión en ciberseguridad es 16 veces menor que la de Norteamérica, elevando el riesgo para gobiernos, empresas y ciudadanos

Centroamérica y el Caribe, bajo

Alerta, nueva campaña de phishing usa notificaciones reales de Google para robar credenciales

La confianza automática en plataformas oficiales facilita el éxito del fraude, permitiendo a los atacantes desplegar ransomware sin ser detectados por semanas

Alerta, nueva campaña de phishing
DEPORTES
Incertidumbre por la participación de

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

TELESHOW
La emoción de Mariano Iúdica

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes