Así queda el calendario de estrenos de Xbox en marzo: RPGs, shooters y clásicos renovados

Calendario de lanzamientos Xbox marzo 2026: sagas míticas, títulos independientes y estrenos directos en Game Pass - (Microsoft)

Marzo promete ser uno de los meses más vibrantes del año para los usuarios de Xbox Series y, en ciertos casos, para quienes aún disfrutan de Xbox One. El calendario de lanzamientos destaca una combinación de sagas míticas que regresan, entregas muy esperadas y una variedad de títulos independientes que enriquecen la oferta con propuestas frescas y diversos géneros.

Desde shooters intensos hasta RPGs de mundo abierto y remakes de clásicos, la plataforma se prepara para un aluvión de estrenos que mantendrán ocupados a jugadores de todo tipo.

Cuáles son los estrenos para el mes de marzo en Xbox

El calendario arranca fuerte con Total Chaos (2 de marzo), un shooter psicológico con tintes survival, y Legacy of Kain: Defiance Remastered (3 de marzo), que trae de vuelta a una de las sagas más oscuras y queridas, ahora con gráficos actualizados.

Crimson Desert, Monster Hunter Stories 3 y más: lo mejor que llega a Xbox en marzo 2026 - MICROSOFT

El mismo día llega Scott Pilgrim EX, que apuesta por la acción arcade y el cooperativo clásico, y el 4 de marzo se suman propuestas como Ninja Gaiden 4: The Two Masters y Ultimate General: Civil War, enfocados en el combate técnico y la estrategia histórica, respectivamente.

A partir del 5 de marzo, la oferta se multiplica con títulos como Citadelum (construcción de ciudades), Marathon (FPS competitivo), Never Grave: The Witch and The Curse (acción metroidvania), y Planet of Lana II, aventura con estreno directo en Game Pass. El género de la estrategia y la aventura se enriquece aún más con Sumerian Six y Mirage 7 (6 de marzo).

La segunda mitad del mes no da tregua. Entre los lanzamientos más esperados se encuentran Bubblegum Galaxy (12 de marzo, constructor espacial), Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (terror japonés renovado), GreedFall 2: The Dying World (RPG de mundo abierto), y John Carpenter’s Toxic Commando (cooperativo ochentero). Otros títulos como Monster Hunter Stories 3, WWE 2K26 y Starship Troopers: Ultimate Bug War! amplían la variedad para todos los públicos.

El gran protagonista de marzo es Crimson Desert (19 de marzo), un RPG de acción de gran escala que promete mundos abiertos ambiciosos, combate intenso y una producción que apunta a ser referencia en el catálogo de Xbox Series.

Xbox Game Pass: qué es y cuáles servicios tiene

El catálogo se enriquece con RPGs de mundo abierto, shooters competitivos y remakes, mientras Game Pass sigue siendo el valor añadido que transforma la experiencia de juego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de estos títulos se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que transforma la manera de jugar en consola y PC. Game Pass cuenta con varios niveles:

Ultimate: Permite acceso a todo el catálogo en consola, PC y streaming, lanzamientos “día 1”, y beneficios adicionales como EA Play y Ubisoft+ Classics.

Premium: Provee una biblioteca amplia, rotación de novedades y multijugador online, ideal para quienes no buscan siempre el último estreno.

PC Game Pass: Centrado en títulos optimizados para Windows y lanzamientos inmediatos en computadora, además de EA Play para PC.

Essential: Un plan básico para jugadores casuales, con acceso a una colección curada y funciones online esenciales.

Un dato clave: los juegos de Game Pass no son propiedad del usuario, por lo que el acceso depende de la suscripción activa. Sin embargo, es posible comprarlos con descuento si se desea conservarlos.

La estrategia de Xbox para 2026 refuerza su apuesta por la diversidad y la innovación, permitiendo a los jugadores disfrutar de títulos de alto perfil, remakes y propuestas independientes sin barreras. Además, el juego en la nube y la compatibilidad con múltiples plataformas aseguran flexibilidad para jugar en casa o en movimiento.

El calendario de lanzamientos de Xbox en marzo ofrece una propuesta robusta y diversa, con RPGs, shooters y clásicos renovados que satisfacen todo tipo de preferencias. La integración con Game Pass y la apuesta por la accesibilidad y la innovación tecnológica confirman a Xbox como un referente en la industria, manteniendo a la comunidad global de jugadores siempre expectante ante las novedades del universo gaming.