La Falete, ganadora de La Cárcel de los Gemelos, reveló si está enamorada de Furia Scaglione

La Falete, ganadora de La Cárcel de los Gemelos, clarificó su relación con Juliana ‘Furia’ Scaglione tras el final del reality (Video: Instagram)

El final inesperado de La Cárcel de los Gemelos dejó mucha tela para cortar, pero una de las grandes incógnitas que siguió resonando incluso después de apagadas las cámaras fue el vínculo entre La Falete y Juliana “Furia” Scaglione. En ese contexto, la flamante ganadora del reality español rompió el silencio en una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde se refirió sin vueltas a su relación con la mediática argentina y aclaró qué hay detrás de los besos, la complicidad y la tensión que protagonizaron dentro de la casa.

El ciclo, que había logrado instalarse con fuerza en redes sociales gracias a su dinámica intensa y a la presencia de figuras argentinas como Furia y Coty Romero, tuvo un cierre abrupto que sorprendió a todos. A pesar de su buen rendimiento, los propios creadores anunciaron que la final se adelantaría con un mensaje tan irónico como desconcertante, lo que generó especulaciones inmediatas entre los seguidores. Finalmente, La Falete se consagró campeona tras imponerse en la definición frente a Maxi Miller, mientras que Furia quedó en el tercer puesto.

Sin embargo, más allá del resultado, el foco rápidamente se trasladó a lo que había ocurrido entre ambas dentro del reality. La relación entre La Falete y Furia fue, sin dudas, una de las tramas más potentes del programa. Comenzó con enfrentamientos cargados de tensión, gritos e incluso momentos en los que la convivencia parecía a punto de desbordarse. De hecho, en los primeros días protagonizaron discusiones muy fuertes, con cruces directos que obligaron a otros participantes a intervenir para evitar que la situación escalara aún más.

La relación entre La Falete y Furia Scaglione generó momentos de tensión y acercamiento que se volvieron protagonistas en La Cárcel de los Gemelos

Ese historial hacía todavía más llamativo el giro que tomó su vínculo. Con el correr de las semanas, la confrontación dio paso a un acercamiento inesperado que tuvo su punto más alto en una noche en la que, entre baile, risas y un clima distendido, la española besó a la argentina en más de una oportunidad. La escena se volvió viral en cuestión de minutos y generó todo tipo de interpretaciones: desde quienes celebraron el romance hasta quienes lo leyeron como una estrategia dentro del juego.

Desde el comienzo, el vínculo entre ambas estuvo marcado por los extremos. Pasaron de discusiones cargadas de tensión a un acercamiento que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia. En ese contexto, durante su paso por Bondi, La Falete fue consultada por su experiencia con los argentinos dentro del reality y dejó algunas definiciones claras: “Se unen mucho, ¿no?”, dijo al referirse al grupo que conformaban Furia, Coti Romero y Maxi Miller.

El vínculo entre La Falete y Furia pasó de intensos enfrentamientos a escenas de complicidad y besos que se hicieron virales en redes sociales (YouTube)

A la hora de elegir afinidades, no dudó: “¿Quién me cayó mejor? Furia”, respondió, aunque también aclaró con humor que, entre las dos argentinas, no se quedaba con ninguna: “Con ninguna”, lanzó entre risas . Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando le preguntaron directamente por los rumores de romance con Scaglione.

Lejos de esquivar el tema, la artista fue contundente: “Sí, sí, estoy enamorada, la verdad”, afirmó sin rodeos , confirmando lo que muchos espectadores intuían desde las escenas que se volvieron virales dentro de la casa. Aquellos momentos, que incluyeron besos y gestos de complicidad, habían generado todo tipo de interpretaciones en redes sociales. Pero la historia no terminó ahí. Ante la consulta sobre un posible reencuentro, La Falete dejó la puerta abierta: “Puede haber, puede haber”, deslizó , alimentando aún más las especulaciones sobre lo que podría suceder fuera del reality.

De todos modos, también puso un límite claro al escenario. Cuando le preguntaron si le gustaría tener una relación formal con Furia, respondió con sinceridad y sin vueltas: “Algo no, porque estoy casada. Una aventura, ¿por qué no?”, concluyó.