Costa Rica

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en hoteles de San José: delincuentes suplantan a ejecutivos y piden pagos irregulares

La cadena CLS Hospitality Group advirtió sobre fraudes vinculados a reservas de eventos, donde estafadores solicitan depósitos fuera de los canales oficiales

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Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Estafadores se hacen pasar por ejecutivos de hoteles para ofrecer servicios falsos en San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva modalidad de estafa está afectando a clientes y empresas del sector turístico en San José, Costa Rica, según alertó la empresa CLS Hospitality Group, que denunció la suplantación de identidad de supuestos ejecutivos de hoteles para concretar reservas fraudulentas y solicitar pagos fuera de los canales oficiales.

De acuerdo con la compañía, los delincuentes se hacen pasar por personal de reconocidos hoteles de la capital, como el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, el Hilton Garden Inn San José La Sabana y el Hilton San José La Sabana, con el fin de engañar a clientes interesados en contratar servicios para eventos sociales o corporativos.

La alerta se da en un contexto en el que el sector turismo continúa recuperándose y adaptándose a nuevas dinámicas digitales, lo que también ha abierto espacio para modalidades de fraude más sofisticadas, especialmente a través de plataformas de mensajería y correos electrónicos falsos.

Según explicó Juan Camilo Carvajal, director general de Operaciones de la empresa, los estafadores buscan generar confianza haciéndose pasar por representantes oficiales, para luego solicitar pagos a cuentas personales o medios no autorizados.

La compañía fue enfática en señalar que todos sus procesos de reserva y pago se realizan exclusivamente a través de plataformas institucionales verificadas y dominios oficiales, entre ellos @granhotel.cr, @clsgroupcr.com, @hgilasabana.com y @hiltonlasabana.com.

“Cualquier mensaje que provenga de direcciones diferentes debe considerarse sospechoso”, advirtió Carvajal, quien instó a los usuarios a extremar precauciones antes de realizar transferencias o depósitos.

Los delincuentes utilizan correos y mensajes falsos para generar confianza en las víctimas. (Freepik)
Los delincuentes utilizan correos y mensajes falsos para generar confianza en las víctimas. (Freepik)

Reservas falsas y depósitos irregulares: así operan los estafadores

El mecanismo de fraude, según detalló la empresa, inicia cuando los delincuentes contactan a potenciales clientes que buscan organizar actividades como bodas, fiestas de 15 años u otros eventos empresariales.

En estos casos, los estafadores se presentan como ejecutivos de ventas o coordinadores de eventos de los hoteles, ofreciendo paquetes y cotizaciones aparentemente legítimas, pero con el objetivo de concretar reservas inexistentes.

Adriana Guevara, directora comercial de la compañía, explicó que una vez ganada la confianza del cliente, los delincuentes solicitan depósitos bancarios o pagos adelantados a cuentas que no pertenecen a la empresa.

Este paso es clave en la estafa, ya que los pagos se realizan fuera de los sistemas oficiales, lo que dificulta su rastreo y eventual recuperación.

Ante este panorama, la empresa recomendó a los usuarios confirmar directamente con los hoteles cualquier cotización o comunicación recibida, así como verificar que los canales utilizados correspondan a los medios oficiales.

Los fraudes están vinculados principalmente a la organización de eventos sociales y corporativos en hoteles reconocidos de la capital costarricense. Cortesía: Hilton Garden Inn
Los fraudes están vinculados principalmente a la organización de eventos sociales y corporativos en hoteles reconocidos de la capital costarricense. Cortesía: Hilton Garden Inn

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

CLS Hospitality Group insistió en que ninguna de sus operaciones se gestiona a través de cuentas personales, aplicaciones de mensajería no oficiales ni canales informales, por lo que cualquier solicitud de pago en estas condiciones debe generar alerta inmediata.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Verificar siempre el dominio del correo electrónico del remitente.
  • Confirmar directamente con el hotel cualquier información recibida.
  • Evitar realizar transferencias a cuentas personales.
  • Desconfiar de ofertas que presionen por pagos inmediatos.

Además, la empresa recordó que los procesos formales incluyen documentación y confirmaciones a través de sistemas institucionales, lo que permite mayor trazabilidad y seguridad para los clientes.

Seguimiento y medidas de seguridad

La compañía indicó que actualmente se encuentra dando seguimiento activo a los casos detectados y reforzando sus protocolos de seguridad para prevenir nuevas situaciones.

Este tipo de estafas no solo afecta a los clientes, sino que también representa un riesgo para la reputación del sector turístico, especialmente en destinos urbanos como San José, donde la oferta hotelera y de eventos es amplia.

En un entorno cada vez más digitalizado, expertos advierten que este tipo de fraudes seguirá evolucionando, por lo que la verificación de fuentes y canales oficiales se convierte en una herramienta clave para evitar caer en engaños.

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Costa RicaestafahotelesSan Josédelincuentespagos irregularesCLS Hospitality Group

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