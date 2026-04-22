Gmail ahora tiene el poder de Gemini en las cuentas de tu trabajo: cómo usar AI Overview

La función de vistas generales creadas por IA en Gmail genera resúmenes automáticos a partir de tus correos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora es posible realizar consultas en el buscador de Gmail sobre tus correos electrónicos utilizando lenguaje natural, gracias a la integración de la función AI Overview o en español, visión general creada por IA.

Esto permite formular preguntas como “¿A qué hora es la reunión con mi jefe?” o “¿Cuál es el estado de la organización del evento de mi cliente?” directamente en el buscador.

A partir del contenido de tus correos, Gmail a través de Gemini, puede generar un resumen con inteligencia artificial que muestra de inmediato el dato clave o una síntesis relevante sobre los resultados de la búsqueda.

La herramienta también es capaz de recopilar y organizar información dispersa en varios mensajes para ofrecer una respuesta completa, evitando así que tengas que abrir y leer cada correo uno por uno.

Puedes hacer preguntas en lenguaje natural en el buscador de Gmail y recibir respuestas rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las descripciones generadas por IA están optimizadas para preguntas en lenguaje natural. Si no obtienes un resumen, intenta utilizar una frase más detallada o plantea una consulta específica.

Cómo tener AI Overview en Gmail

Para acceder a AI Overview o visión general creada por IA en Gmail debes cumplir con los siguientes requisitos:

Disponibilidad: La función solo está habilitada en Estados Unidos y en inglés.

Cuentas personales: Es necesario contar con uno de los planes de Google AI compatibles, como Google AI Pro o Google AI Ultra.

Cuentas profesionales o escolares: Se requiere un plan de Google Workspace que incluya la función. Puedes consultar más detalles sobre las opciones en la página de Gemini.

La IA organiza y sintetiza información dispersa en varios mensajes en un solo resumen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Requisitos adicionales:

Activa las funciones inteligentes en tu cuenta.

Para Workspace, debes habilitar las funciones inteligentes tanto a nivel general como específicamente para Gmail, Chat y Meet.

En cuentas profesionales o educativas, esta función está limitada al acceso desde la web.

Cómo empezar a usar Visión general creada por IA en Gmail

Para comenzar a usar la función Visión general creada por IA en Gmail, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Gmail en tu teléfono o tablet Android. En la barra de búsqueda, escribe una pregunta en lenguaje natural o una frase clave relacionada con tus correos. Pulsa en Buscar. Para ver el resumen completo generado por la IA, toca en Expandir. Si deseas ocultar el resumen, selecciona Minimizar.

Esta herramienta te ahorra tiempo, ya que no necesitas abrir cada correo individualmente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué preguntarle a la IA en el buscador de Gmail

Algunas preguntas que puedes hacerle a la IA en el buscador de Gmail incluyen:

Obtener respuestas:

“¿Cuándo es la próxima reunión con mi jefe?”

“¿El cliente respondió sobre la venta comercial?”

“¿Cuándo es mi próxima cita?”

“¿Cuál es el código de registro para mi alquiler?”

Resumir información:

“Resume mi próximo viaje.”

“Resumir las novedades para el próximo lanzamiento.”

“Obtén las facturas pendientes de los correos electrónicos con los proveedores.”

Extraer detalles específicos:

“Enséñame mis entradas para el concierto.”

“Sigue mi último regreso.”

“Número de confirmación para mi vuelo de mañana.”

“Número de seguimiento del envío del portátil.”

Las vistas generales de IA están diseñadas para consultas específicas sobre fechas, citas, códigos o seguimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la Visión general creada por IA en el buscador de Google

La Visión general creada por IA en el buscador de Google es una función que utiliza inteligencia artificial avanzada para generar respuestas rápidas y precisas a partir de múltiples fuentes de información.

Cuando un usuario realiza una consulta, el sistema analiza millones de páginas web, documentos y fuentes verificadas para sintetizar la información más relevante en un resumen claro y conciso, que aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda.

Esta herramienta está diseñada para responder preguntas complejas formuladas en lenguaje natural, como “¿Cómo afecta la inflación a la economía mundial?” o “¿Cuáles son los síntomas de la gripe estacional?”.

Esta función muestra la información que se necesita saber antes de los resultados. (Google)

La IA no solo identifica los datos clave, también organiza la información para brindar contexto y claridad, evitando la necesidad de revisar varios enlaces por separado.

Además, la Visión general creada por IA puede extraer detalles puntuales, comparar conceptos o presentar listas estructuradas, según la consulta del usuario.

De este modo, se agiliza la búsqueda de respuestas y se facilita la toma de decisiones informadas. La función es especialmente útil para quienes buscan resúmenes rápidos, comparaciones o información específica, mejorando notablemente la experiencia de búsqueda tradicional en Google.