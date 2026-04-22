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No pierdas más tiempo: cómo usar en WhatsApp los resúmenes de IA para chats no leídos

El nuevo botón en la bandeja de entrada permitirá ver de un vistazo los temas pendientes en varios chats

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WhatsApp trabaja en una herramienta que resume todos los mensajes no leídos con IA. (Europa Press)
WhatsApp trabaja en una herramienta que resume todos los mensajes no leídos con IA. (Europa Press)

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo y en gran parte del mundo, está preparando una función que promete transformar la gestión de conversaciones pendientes. La acumulación de mensajes no leídos, tanto en chats individuales como en grupos, es una realidad diaria para millones de personas.

Esta situación, que suele traducirse en un consumo de tiempo considerable, está cerca de cambiar gracias a la integración de resúmenes automáticos generados por inteligencia artificial (IA). Según información difundida por WAabetainfo, Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ya prueba esta herramienta que permitirá obtener, con un solo toque, una visión general de todos los mensajes no leídos.

Cómo se podrá usar la nueva función

La función, actualmente en desarrollo, ofrecerá un botón específico en la bandeja de entrada de WhatsApp, ubicado en la sección de mensajes no leídos. Al pulsarlo, la inteligencia artificial analizará todas las conversaciones pendientes y generará un resumen conjunto.

Resúmenes de chat de WhatsApp
Según la información difundida, la función de resúmenes de IA estará disponible primero en Android y luego en iOS. (WAbetainfo)

Ese resumen incluirá quién escribió, los temas tratados y los puntos más relevantes, presentando la información de forma clara y rápida. El objetivo es que el usuario pueda ponerse al día de un solo vistazo, sin tener que abrir cada chat de forma individual.

Hasta ahora, WhatsApp había incorporado funciones de IA para resumir conversaciones, pero exigían entrar en cada chat y revisar el contenido uno por uno. Con la actualización, la plataforma busca simplificar radicalmente este proceso, permitiendo que el usuario gestione la información de varios chats al mismo tiempo y ahorre tiempo en la revisión de mensajes acumulados.

Rapidez y contexto en segundos

El resumen generado por la IA de WhatsApp no solo identifica los remitentes de los mensajes, sino que también separa los distintos temas tratados en cada conversación. Esto facilita la comprensión del contenido sin perder detalles importantes. La herramienta ha sido detectada en la versión beta 2.26.12.10 de WhatsApp para Android. Aunque todavía no está disponible para los usuarios, ya está en desarrollo también para iOS a través de TestFlight.

Primer plano de una persona usando un smartphone con la pantalla principal visible, mostrando los iconos de WhatsApp, Gmail y una aplicación bancaria.
La tecnología de Meta asegura que los resúmenes se generen en un entorno privado y no se almacenen datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea es similar a las funciones que Apple ha implementado en algunos dispositivos, donde la IA resume notificaciones. En el caso de WhatsApp, la tecnología busca entender el contexto de diferentes conversaciones y presentar la información de manera organizada y útil para el usuario.

Privacidad y seguridad: cómo protege Meta los datos

El uso de inteligencia artificial para procesar conversaciones personales suele despertar inquietudes sobre la privacidad. Sin embargo, Meta utiliza el “Procesamiento Privado” (Private Processing) para los resúmenes. Este sistema analiza los mensajes en un entorno cerrado, denominado Entorno de Ejecución Confiable (TEE), donde la IA procesa la información de manera aislada y segura.

Una vez generado el resumen, la información utilizada se elimina sin guardarse en ningún servidor. Meta garantiza que ni la empresa ni WhatsApp almacenan el contenido original de los chats ni los resúmenes producidos por la IA. Además, los datos viajan cifrados por canales seguros, aplicando técnicas como Oblivious HTTP para evitar que cualquier solicitud de resumen pueda asociarse a un número de teléfono o usuario específico.

La herramienta de WhatsApp aún está en fase de desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento.
La herramienta de WhatsApp aún está en fase de desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento.

Control total para el usuario

La función de resúmenes de IA en WhatsApp será completamente opcional. Los usuarios interesados deberán activarla manualmente desde los ajustes de la aplicación, manteniendo así el control sobre su experiencia de uso. Aquellos que prefieran gestionar sus mensajes de la forma tradicional podrán seguir haciéndolo sin cambios.

Esta opción responde a la demanda de privacidad y flexibilidad, permitiendo que cada usuario adapte la herramienta a sus necesidades y preferencias.

Actualmente no hay fecha oficial para su lanzamiento ni se conoce aún en qué países estará disponible en primera instancia. Por tanto, habrá que esperar a futuras actualizaciones para que la plataforma inicie su despliegue y los usuarios puedan gestionar sus chats no leídos con un solo toque.

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