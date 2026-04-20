Qué pasa con tus cuentas y datos digitales cuando mueres: cómo dejar un heredero digital

La gestión de cuentas digitales tras la muerte evita complicaciones legales y facilita el acceso a recuerdos y datos importantes para los familiares. (Visuales IA)

La gestión de la vida digital tras la muerte es una cuestión a la que no muchos prestan atención. Configurar las cuentas digitales de Apple, Google, Facebook y más para que un contacto de confianza pueda acceder a ellas después del fallecimiento es una tarea fundamental que, aunque suele postergarse, puede evitar numerosos problemas a familiares.

El proceso varía según la plataforma, pero en todos los casos implica tomar decisiones informadas y adoptar medidas concretas para proteger datos, recuerdos y activos virtuales.

Qué ocurre con tus cuentas digitales tras el fallecimiento

Cuando una persona muere, su presencia en redes sociales y servicios online permanece activa a menos que se haya dejado una planificación específica o que un familiar notifique a cada plataforma. Sin acceso a contraseñas o permisos, las cuentas pueden quedar bloqueadas indefinidamente, lo que impide recuperar fotos, archivos o incluso fondos digitales.

En países donde no existe una legislación clara, como Colombia o la mayoría de Europa, se aplica lo estipulado en los términos y condiciones de cada servicio. Solo en Francia, Estados Unidos y recientemente en Cataluña (España) se han establecido normas con la figura del heredero digital, aunque su alcance aún es limitado.

Sin acceso a contraseñas ni autorizaciones, los perfiles en redes sociales pueden quedar bloqueados indefinidamente, impidiendo la recuperación de archivos y activos virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de gestión puede ser complejo. Por ejemplo, familiares pueden solicitar la eliminación o conmemoración de perfiles, pero suelen necesitar certificados de defunción y otros documentos. En algunos casos, el acceso a datos depende de que el fallecido haya habilitado previamente a un contacto autorizado.

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Apple

Apple ofrece una función específica para designar un contacto para legado. Esta persona podrá acceder a determinados datos de la cuenta del usuario fallecido, como fotos, notas, mensajes y archivos, pero no a contraseñas, datos de pago ni a contenidos comprados en iTunes. Para acceder a la información, el contacto necesita la clave de acceso especial generada al configurarlo y un certificado de defunción.

El proceso para agregar un contacto es sencillo, tanto en dispositivos iPhone, iPad o Mac. Basta con ingresar a la configuración, buscar la opción de Contacto para legado y elegir a la persona que recibirá el acceso. Se puede compartir la clave mediante iMessage, entrega física o archivo digital. Es posible añadir más de un contacto, y cada uno tendrá la posibilidad de eliminar o administrar los datos tras el fallecimiento.

Google

Google cuenta con el Administrador de cuentas inactivas, una herramienta que permite definir un periodo (de 3 a 18 meses) tras el cual la cuenta se considera inactiva. El usuario puede añadir hasta 10 personas de confianza y decidir a qué servicios (Gmail, Drive, Fotos, YouTube, Calendar) podrá acceder cada una.

El Administrador de cuentas inactivas de Google permite asignar hasta 10 personas de confianza que podrán acceder a servicios como Gmail, Drive y Fotos tras el deceso. (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

Antes de otorgar acceso, Google envía advertencias. Si el usuario no responde, los contactos seleccionados reciben instrucciones para acceder a la información definida durante la configuración.

Además, familiares pueden solicitar el cierre o extracción de datos de la cuenta presentando pruebas de parentesco y defunción, aunque el proceso puede ser más largo y restrictivo.

Facebook e Instagram

En ambas plataformas de Meta es posible elegir un contacto de legado para que administre el perfil principal cuando se convierte en conmemorativo. El contacto designado puede fijar publicaciones, actualizar la foto del perfil, responder solicitudes de amistad y descargar una copia de lo compartido si así se autorizó. Sin embargo, no puede iniciar sesión ni leer mensajes privados.

Si no se designa contacto, la cuenta puede eliminarse a pedido de familiares con la documentación adecuada o convertirse en conmemorativa. Este tipo de perfil muestra la leyenda “En memoria”, permite dejar mensajes y recuerdos, pero no puede ser gestionado como una cuenta activa.

En Facebook e Instagram, el contacto de legado puede gestionar perfiles conmemorativos, fijar publicaciones y descargar contenido autorizado, sin acceso a mensajes privados. (Europa Press)

X, TikTok y otras plataformas

X solo permite la desactivación de cuentas tras el fallecimiento, sin opción para convertirlas en conmemorativas. TikTok, en cambio, ofrece perfiles conmemorativos que funcionan como galerías de recuerdos, priorizando la privacidad y protección de datos. Snapchat y otras redes más recientes aún no tienen disposiciones claras para la gestión de perfiles tras la muerte.