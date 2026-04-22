Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Los guardaparques, junto a la Policía Ambiental, custodian las áreas protegidas en Panamá. (Foto cortesía autoridades ambientales)

Desde 2024 hasta la fecha, Panamá ha incorporado más de 300 nuevos guardaparques, o custodios del ambiente, formados a través de la Escuela de Guardaparques, ampliando la capacidad de vigilancia, manejo y conservación del patrimonio natural del país.

La labor de los guardaparques es fundamental para la protección efectiva de 122 áreas protegidas.

Durante el periodo de capacitación, los guardas forestales son instruidos en temas como legislación, aplicación de la legislación ambiental vigente y técnicas para la gestión de áreas protegidas, adquisición de habilidades en control y vigilancia y entrenamiento en técnicas de supervivencia en selva.

De igual manera, los guardabosques se entrenan en primeros auxilios, manejo de incendios forestales, y manejo de la flora y fauna, identificación de especies y conocimiento de los recursos naturales.

Una vez superada la instrucción, pasan a convertirse en la primera fuerza para la protección de la biodiversidad panameña, para frenar los delitos contra la fauna y flora, tanto terrestre como marina.

Para el Ministerio de Ambiente estos profesionales tienen un rol esencial en la vigilancia, monitoreo y divulgación dentro de las áreas protegidas del país.

En el Día de la Tierra se insistió en la importancia de tomar conciencia y proteger el planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su labor se hace cada vez más necesaria, en momentos en que el país y el mundo se enfrentan, afirma la entidad gubernamental, a una crisis ambiental que conlleva la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, por lo que reconocer el papel de cada persona como agente de cambio resulta esencial para hacerle frente a estos desafíos.

La desertificación, agrega, demanda la restauración de suelos mediante prácticas como la reforestación, mientras que la pérdida de biodiversidad implica la disminución o desaparición de especies y ecosistemas, asociada a factores como la sobrepesca, el uso de redes de arrastre y la degradación de hábitats terrestres y acuáticos.

La biodiversidad resulta esencial, ya que permite mantener el equilibrio ecológico necesario para la vida y la salud humana.

El cambio climático, por su parte, es una de las mayores preocupaciones actuales y sus efectos se manifiestan en sequías, escasez de agua, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo polar y tormentas intensas, junto con alteraciones en las temperaturas y los patrones meteorológicos que afectan los ecosistemas.

En el Día de la Tierra la entidad estatal invitó a reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta y mantener un equilibrio entre las necesidades sociales, económicas y ambientales, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

Este enfoque implica una responsabilidad moral y legal en el uso de los recursos naturales, orientada a evitar su agotamiento y asegurar un entorno sano y habitable.

Los guardaparques son la primera fuerza para la protección de la biodiversidad panameña.

Una alocución ministerial recuerda que el Día de la Tierra tiene su origen en 1970, cuando en Estados Unidos surgió un movimiento orientado a generar conciencia sobre problemas ambientales como la contaminación y la destrucción de ecosistemas.

La primera movilización con motivo de esta conmemoración se realizó el 22 de abril de ese año, con la participación de 20 millones de personas, dando inicio a una corriente ambiental de gran impacto.

El Ministerio de Ambiente panameño anota que en 1990 esta conmemoración impulsó una movilización internacional con la participación de 141 países y cerca de 200 millones de personas, con el objetivo de promover la protección del planeta.

Años después, en 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, designó oficialmente el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.