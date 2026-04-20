Tim Cook deja Apple: John Ternus será el nuevo CEO de la compañía

En un comunicado, Cook expresó que liderar Apple ha sido el mayor privilegio de su vida. Europa Press

Tim Cook dejará su puesto como director ejecutivo de Apple, marcando el final de una era en la que la compañía alcanzó un valor de 4 billones de dólares bajo su liderazgo. Apple anunció que John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, asumirá el cargo de director ejecutivo a partir del 1 de septiembre.

Mientras tanto, Cook permanecerá como CEO durante el verano para asegurar una transición ordenada y, posteriormente, será presidente ejecutivo del consejo de administración.

En un comunicado, el magnate expresó que liderar Apple ha sido el mayor privilegio de su vida y agradeció la confianza depositada en él para dirigir una empresa tan extraordinaria. La salida de Cook coincide con una serie de movimientos en la alta dirección de Apple, que incluyen la marcha de su responsable de inteligencia artificial, su director de políticas y uno de sus principales referentes en diseño.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla durante un evento celebrado por Apple en el Teatro Steve Jobs de su campus en Cupertino, California, EE. UU., el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo

Cook asumió como CEO en 2011, tras desempeñarse previamente como director de operaciones. Durante su gestión, Apple dejó de centrarse únicamente en sus productos más emblemáticos—la Mac, el iPod y el iPhone—para expandirse con fuerza en sectores como el entretenimiento, la salud y los dispositivos portátiles.

Además, el liderazgo de Cook fue clave para guiar a la empresa a través de momentos históricos complejos, como la pandemia de COVID-19, las políticas comerciales implementadas bajo el mandato de Donald Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus, quien ha construido una larga carrera dentro de Apple, ha sido elegido como el próximo director ejecutivo de la compañía. Ingresó en la empresa en 2001 como parte del equipo de diseño de productos y, a lo largo de los años, fue ascendiendo en diferentes roles clave. En 2013 asumió la vicepresidencia de ingeniería de hardware y, en 2021, pasó a ser vicepresidente sénior.

FILE PHOTO: John Ternus, Vice President, Mac and iPad Hardware Engineering speaks during Apple's annual world wide developer conference (WWDC) in San Jose, California, U.S. June 5, 2017. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

A lo largo de su trayectoria, Ternus tuvo una participación decisiva en la creación de dispositivos como el iPad y los AirPods. En fechas recientes, lideró el lanzamiento del MacBook Neo, el modelo más económico de la línea MacBook, presentado el mes pasado.

“Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”, expresó Ternus en el comunicado oficial.

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