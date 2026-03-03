Tecno

Apple anuncia nuevas MacBook Air y MacBook Pro con nueva generación de chips M5

Las nuevas versiones de MacBook llegan acompañadas de innovaciones en software, que incluyen atajos inteligentes, traducción en vivo y mejoras en privacidad y conectividad

Apple presentó su renovada gama de portátiles MacBook Air y MacBook Pro, ahora impulsadas por los chips M5, M5 Pro y M5 Max. El anuncio, realizado desde Cupertino, marca un salto en potencia, almacenamiento y capacidades de inteligencia artificial, con disponibilidad global a partir del 11 de marzo. La actualización representa una de las mayores renovaciones tecnológicas para la compañía en los últimos años.

MacBook Air M5: rendimiento avanzado y más almacenamiento

La MacBook Air incorpora el chip M5, equipado con una CPU de 10 núcleos y un GPU de hasta 10 núcleos, cada uno con un Neural Accelerator dedicado. Gracias a esta arquitectura, la nueva generación multiplica por cuatro el rendimiento en tareas de inteligencia artificial respecto al modelo anterior y por 9,5 frente a la primera MacBook Air con procesador M1.

Entre las novedades, la MacBook Air M5 duplica la capacidad de almacenamiento inicial hasta 512 GB y admite configuraciones de hasta 4 TB. El nuevo SSD ofrece velocidades de lectura y escritura el doble de rápidas que la generación anterior, facilitando la gestión de grandes archivos para creadores, estudiantes y usuarios profesionales.

El dispositivo incorpora la tecnología N1 para conexiones Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, que optimiza la conectividad inalámbrica. Además, mantiene su diseño delgado, ligero y resistente, junto a una pantalla Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas, cámara de 12 MP con Center Stage, batería de hasta 18 horas y sonido envolvente con soporte para Spatial Audio y Dolby Atmos.

MacBook Pro M5 Pro y M5 Max: potencia profesional y arquitectura Fusion

La nueva MacBook Pro llega en versiones de 14 y 16 pulgadas, impulsada por los chips M5 Pro y M5 Max. Ambas variantes incorporan la revolucionaria Fusion Architecture, que combina dos dies de 3 nanómetros en un solo sistema en chip (SoC), integrando CPU, GPU, Neural Engine, Media Engine y controladores Thunderbolt 5. El objetivo es maximizar el rendimiento en flujos de trabajo profesionales y tareas de inteligencia artificial.

El procesador M5 Pro cuenta con una CPU de 18 núcleos –seis super cores de máximo rendimiento y doce núcleos de eficiencia– mientras que el M5 Max escala el GPU hasta 40 núcleos y permite hasta 128 GB de memoria unificada con un ancho de banda de 614 GB/s. Ambas versiones ofrecen un aumento del 30% en rendimiento multihilo respecto a sus predecesores.

Apple resaltó que las nuevas MacBook Pro logran hasta 4 veces más rendimiento en procesamiento de modelos de lenguaje (LLM) y 8 veces más en generación de imágenes por IA respecto a los modelos M1 Pro y M1 Max. Además, la GPU permite un incremento de hasta 50% en rendimiento gráfico y hasta 35% en aplicaciones que utilizan ray tracing, según cifras compartidas por la compañía.

Innovaciones en almacenamiento y autonomía

Las MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max inician en 1 TB y 2 TB de almacenamiento, respectivamente, y ofrecen velocidades de transferencia que duplican la generación anterior, alcanzando hasta 14,5 GB/s. Además, la autonomía se amplía hasta 24 horas, superando en 13 horas a los modelos con procesadores Intel. La carga rápida permite recuperar el 50% de la batería en solo 30 minutos con adaptadores USB-C de 96W o superiores.

Experiencia de usuario y nuevas funciones con macOS Tahoe

Ambos equipos llegan con macOS Tahoe, que introduce una interfaz Liquid Glass personalizable y nuevas funciones potenciadas por Apple Intelligence, como traducción en vivo de mensajes, atajos automatizados y mejoras en la búsqueda Spotlight. El sistema operativo también refuerza la privacidad en el manejo de datos y amplía la integración con dispositivos iPhone a través de Continuity.

Entre las características destacadas, los portátiles incorporan cámaras de 12 MP con Center Stage, matrices de micrófonos de calidad de estudio y sistemas de audio avanzados. El modelo Pro añade la opción de pantalla Liquid Retina XDR con nano-textura y conectividad ampliada mediante tres puertos Thunderbolt 5, HDMI compatible con resoluciones 8K y ranura SDXC.

Compromiso con el medio ambiente

La nueva generación de MacBook Air y MacBook Pro fue concebida bajo criterios de sostenibilidad. Los dispositivos emplean entre 45% y 55% de materiales reciclados, con carcasas de aluminio y baterías fabricadas íntegramente con materiales recuperados. La producción utiliza energía renovable y la compañía sostiene su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor hacia 2030.

La preventa de los nuevos modelos inicia el 4 de marzo y los envíos comenzarán el 11 de marzo, con opciones de color que incluyen sky blue, midnight, starlight, silver y, en el caso del MacBook Pro, space black.

