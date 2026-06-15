“Selección yo te sigo”: cómo es la letra de la nueva canción para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

El cantante presentó un tema que no puede faltar en el repertorio de la tribuna para darle apoyo al equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos

A un día del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, los fanáticos van copando las calles de Kansas City para alentar al equipo de Lionel Scaloni que defenderá el título conseguido en Qatar 2022. La ilusión está a flor de piel y la hinchada albiceleste está lista para alentar una vez más desde la tribuna con nuevas canciones.

Luego del furor que causó “Muchachos”, el tema de cancha que se hizo un himno en la pasada Copa del Mundo, el artista Luqiano estuvo presente en el programa Infobae Mundial que conduce Marcelo Tinelli desde Estados Unidos y presentó “Selección yo te sigo”, una nueva canción para apoyar a la Scaloneta con toda la energía.

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Si bien todavía no hay una canción para reemplazar a “Muchachos”, esta canción, interpretada por Luqiano pica en punta como una de las que podría instalarse en los primeros partidos de la selección. El cantante Luciano Matías Quiroga la tocó en exclusiva junto a sus músicos con el deseo de que los argentinos puedan adoptarla en el cancionero mundialista.

Luqiano presentó en Infobae Mundial el nuevo tema para alentar a la selección argentina

El ritmo original de la canción está relacionado con el tema “Para no olvidar” de Los Rodríguez. Una de las canchas en las que más se escucha es en el Estadio Monumental, ya que los hinchas de River Plate tienen su propia versión. “Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados”, es el punto álgido de la composición del cantante Luqiano.

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Al igual que “Muchachos” de Qatar 2022, el tema “Selección yo te sigo” también recuerda a las Islas Malvinas con la estrofa “Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron”, con la última parte haciendo alusión al Mundial 1994 y el polémico doping de Diego Armando Maradona.

Además de tocar otros ítems contra los “anti Messi” y que “quieren bajarle el precio” a los títulos de La Scaloneta, se menciona al histórico médico y cardiocirujano René Favaloro. “Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh... Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh”, dicta la canción de cancha.

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El martes 16 de junio, la selección argentina iniciará su participación en el Mundial 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22.00. El segundo duelo del Grupo J será contra Austria el lunes 22 de junio a partir de las 14.00 en el Dallas Stadium. El cierre de la zona la protagonizará contra Jordania el sábado 27 de junio desde las 23.00 también en el Dallas Stadium.

LA LETRA COMPLETA DE “SELECCIÓN YO TE SIGO” DE LUQIANO

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

juro que yo no elegí ser argentino...

un privilegio, fui bendecido...

Se me infla el pecho, soy argentino...

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

juro que yo no elegí ser argentino...

un privilegio, fui bendecido...

Y como el Diego, soy argentino