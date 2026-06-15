Estados Unidos

Fox comprará a Roku, pionera en streaming, en una operación valuada en USD 22.000 millones

El acuerdo en efectivo y acciones busca ampliar la presencia del grupo en video y publicidad digital, en un mercado donde la audiencia se desplaza a servicios de plataformas con avisos

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Pantalla de Smart TV mostrando la interfaz de Roku TV con aplicaciones de streaming como Netflix y Disney+, y el logo de Fox News en la parte superior izquierda
Fox Corp. acordó la compra de Roku por USD 22 mil millones en efectivo y acciones para reforzar su negocio de video y publicidad digital (Reuters)

Fox Corp. acordó la compra de Roku por USD 22.000 millones en una operación en efectivo y acciones que busca reforzar su posición en el negocio del video y la publicidad digital, mientras la audiencia de la televisión migra hacia plataformas de streaming con anuncios, según detallaron Associated Press y The Wall Street Journal.

La transacción, que aún requiere la aprobación de los accionistas de ambas compañías y de los reguladores, está prevista para cerrarse en el primer semestre de 2027.

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La empresa combinada pasará a ser el tercer mayor actor de la televisión en Estados Unidos por participación de visualización, de acuerdo con lo detallado por Fox y Roku, y citados por Associated Press.

Roku llega al acuerdo con acceso a más de 100 millones de hogares en todo el mundo, mientras Fox suma su cartera de noticias en vivo, deportes y entretenimiento, además de Tubi.

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La compra de Roku amplía la escala de Fox en el streaming con publicidad, un segmento que crece mientras la audiencia migra desde la televisión tradicional (REUTERS/Brendan McDermid)
La compra de Roku amplía la escala de Fox en el streaming con publicidad, un segmento que crece mientras la audiencia migra desde la televisión tradicional (REUTERS/Brendan McDermid)

El movimiento amplía la escala de Fox en el streaming con publicidad en un momento en que los consumidores eligen cada vez más por opciones gratuitas o de menor precio financiadas por avisos, según The Wall Street Journal.

Los planes de streaming con anuncios ya representan casi el 50% de todas las altas de video premium por suscripción en Estados Unidos, frente al 39% de hace dos años, de acuerdo con la firma de investigación Antenna.

La operación combina contenido en vivo de Fox con plataforma de televisores conectados

Fox pagará USD 96 en efectivo y 0,9693 acciones ordinarias Clase A por cada acción Clase A y Clase B de Roku en circulación, lo que valora la operación en USD 160 por acción, según Associated Press y CBS News. Una vez concluida la compra, los actuales accionistas de Fox tendrán cerca del 73% de la nueva compañía y los de Roku alrededor del 27%.

Fox financiará la porción en efectivo con USD 12.000 millones en nueva deuda y con caja disponible, indicó The Wall Street Journal. Antes de la apertura del mercado, la acción de Fox caía y la de Roku subía levemente.

De acuerdo con el periódico estadounidense, se trata de la mayor adquisición en la historia de Fox. La operación añade escala a un portafolio que ya incluye el servicio gratuito con anuncios Tubi y las ofertas por suscripción Fox One y Fox Nation.

La operación entre Fox y Roku aún requiere la aprobación de accionistas y reguladores y prevé cerrar en el primer semestre de 2027 (REUTERS/Bing Guan)
La operación entre Fox y Roku aún requiere la aprobación de accionistas y reguladores y prevé cerrar en el primer semestre de 2027 (REUTERS/Bing Guan)

Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corp., dijo en un comunicado citado por Associated Press que la combinación unirá el contenido de noticias y deportes en vivo de Fox con una plataforma de streaming de gran audiencia.

Durante una conferencia con analistas, agregó que la empresa resultante estará mejor posicionada para la próxima década del video que cualquiera de las dos compañías por separado.

Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku, seguirá vinculado a la compañía y se incorporará al directorio de Fox una vez que cierre la transacción, según difundieron Associated Press y The Wall Street Journal.

En declaraciones preparadas, Wood afirmó: “La combinación con FOX es una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, crecer más rápido e innovar de manera más agresiva para espectadores, socios y anunciantes”.

El CEO de Fox Corp., Lachlan Murdoch explicó que la fusión de las empresas reunirá al contenido de noticias y transmisiones en vivo con el streaming (REUTERS/Brendan McDermid)
El CEO de Fox Corp., Lachlan Murdoch explicó que la fusión de las empresas reunirá al contenido de noticias y transmisiones en vivo con el streaming (REUTERS/Brendan McDermid)

Roku aporta 100 millones de hogares y una cuota del 25% en televisores conectados

Roku continuará operando como una plataforma abierta y orientada a socios, y las empresas dijeron que no prevén cambios inmediatos visibles para los clientes, según la agencia AP. La compra también le da a Fox acceso al canal Roku y a los datos propios de la plataforma.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Roku es la mayor plataforma de streaming para televisores conectados, con una cuota de mercado del 25%, de acuerdo con la firma Parks Associates. Es así que, Samsung Tizen ocupa el segundo lugar con 23%.

Fox informó el mes pasado que Tubi tiene casi 100 millones de usuarios activos mensuales y que sus ingresos crecieron 23% en el tercer trimestre fiscal, según The Wall Street Journal. Fox había comprado Tubi por USD 400 millones en 2021, de acuerdo con ese medio, mientras Associated Press y CBS News sitúan esa adquisición en 2020.

La adquisición llega en una nueva ola de concentración del sector del entretenimiento, a medida que las compañías compiten por espectadores que dejan la televisión tradicional para pasarse al streaming. CBS News recordó que el Departamento de Justicia despejó recientemente el camino para que Paramount Skydance, matriz de CBS News, compre Warner Bros. Discovery en una operación de USD 110.000 millones que combinará Paramount+ con HBO Max.

Operaciones como la compra de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, reflejan el traspaso de grandes medios al streaming (REUTERS/Mike Blake)
Operaciones como la compra de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, reflejan el traspaso de grandes medios al streaming (REUTERS/Mike Blake)

Las versiones sobre una posible venta de Roku habían circulado el viernes, cuando se informó que la empresa evaluaba alternativas estratégicas, incluida una venta, según Associated Press. Entre los posibles interesados mencionados en esas especulaciones aparecían Netflix, Amazon, Comcast y Disney.

Roku había trabajado en los últimos meses con banqueros de inversión para explorar una posible venta y había contactado a varias compañías, entre ellas Comcast. El reporte de WSJ señaló que en 2024 Walmart compró Vizio, competidor de Roku en televisores conectados, y puso fin el año pasado a su acuerdo con Roku para usar su sistema operativo en televisores de marca propia mientras integra Vizio a sus productos.

El ejecutivo Wood había trabajado en Netflix a comienzos de los años 2000, cuando esa empresa intentaba pasar del alquiler de DVD al streaming. Después, Roku se separó de Netflix y lanzó su primer decodificador en 2008; Wood dijo que su impulso para desarrollar esa tecnología nació de su deseo de grabar y reproducir su programa favorito, Star Trek.

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