Todo sobre el evento de Apple en marzo 2026: productos, anuncios y sorpresas

El próximo 4 de marzo, Apple celebrará una cita clave para su calendario de lanzamientos, con un formato especial y exclusivo que promete marcar tendencia en la industria tecnológica.

A diferencia de las tradicionales keynotes de septiembre, este evento no será transmitido en directo para el público general, sino que reunirá a prensa e invitados en reuniones presenciales en tres ciudades del mundo, permitiendo el acceso anticipado a las novedades.

Qué presentará Apple en su evento de marzo 2026

Aunque la compañía ha mantenido el secreto sobre los productos que dará a conocer, los rumores señalan una actualización profunda de varias líneas emblemáticas.

El evento de Apple del 4 de marzo no será transmitido en directo para el público general. REUTERS/Manuel Orbegozo

Se espera el lanzamiento de nuevos MacBook con chips A18 y M5, así como la renovación de los MacBook Pro con versiones M5 Pro y M5 Max. También podría haber nuevas pantallas externas para la gama Mac, lo que ampliaría la oferta para usuarios profesionales y creativos.

En la familia iPad, los analistas anticipan la llegada de un modelo básico con chip A18 y un iPad Air potenciado por el procesador M4. En cuanto a los teléfonos, el evento podría marcar el debut del iPhone 17e, una versión más accesible que buscaría captar un segmento más amplio del mercado gracias a sus mejoras y nuevas características.

Un evento presencial lleno de experiencias y posibles novedades en sistemas

El formato elegido para esta presentación apunta a un contacto directo con los nuevos dispositivos. Las reuniones tendrán lugar en Nueva York, Londres y Shanghai, permitiendo a los asistentes probar de primera mano las funciones, prototipos y sistemas de próxima generación, como iPadOS o macOS.

La nueva computadora Apple Mac Studio y el Studio Display se muestran poco después de salir a la venta en la Apple Store en la Quinta Avenida de Manhattan el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Mike Segar

Esta estrategia refuerza la imagen de exclusividad y cercanía de Apple, que busca que la prensa especializada viva la experiencia antes de trasladarla al público.

Junto al hardware, es probable que la empresa aproveche para mostrar avances en sostenibilidad, materiales reciclados y procesos ecológicos, en línea con su compromiso medioambiental. Además, podrían anunciar accesorios inéditos que acompañen a los lanzamientos principales, añadiendo atractivo y variedad a la oferta.

Todo apunta a que el evento marcará uno de los arranques de año más completos para la compañía, con múltiples lanzamientos presentados en un mismo día, a diferencia de otras ocasiones donde se han escalonado.

La expectativa es alta tanto por la cantidad de productos como por el formato elegido, que podría traer sorpresas más allá de lo filtrado. Los detalles sobre fechas de lanzamiento y disponibilidad se conocerán tras el evento, que sin duda será seguido de cerca por aficionados, prensa y analistas del sector.

El iPhone 17e mantendría la pantalla OLED de 6,1 pulgadas.

Posibles especificaciones técnicas y precio estimado del iPhone 17e

El iPhone 17e se presenta como la siguiente apuesta de Apple para el segmento de móviles accesibles, posicionándose como sucesor directo del 16e. Según rumores y filtraciones recientes, este modelo priorizará un balance entre precio competitivo y prestaciones esenciales.

Incorporaría el nuevo procesador A19, compatibilidad con carga magnética MagSafe, un módem C1X y el chip de conectividad N1, lo que permitirá mejoras en el rendimiento general y en la velocidad de las conexiones inalámbricas.

El precio de salida en Estados Unidos estaría cerca de los USD599 para la versión base de 128 GB, mientras que en Europa el coste inicial rondaría los 709 euros. Al igual que en generaciones previas, se espera que Apple ofrezca versiones con mayor capacidad de almacenamiento a precios superiores.

El iPhone 17e se presenta como la siguiente apuesta de Apple para el segmento de móviles accesibles.

En cuanto al diseño, el iPhone 17e mantendría la pantalla OLED de 6,1 pulgadas, los bordes rectos y el tradicional notch. No incluiría características premium como la Dynamic Island, ProMotion o pantalla siempre activa, reservadas para modelos más avanzados. La frecuencia de actualización seguiría siendo de 60 Hz.

Para el apartado fotográfico, el dispositivo contaría con una única cámara trasera de 48 megapíxeles acompañada de flash. Si bien no dispondría de sistemas multiobjetivo, la cámara ofrecería mejoras en el procesamiento computacional para optimizar las imágenes.