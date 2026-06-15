Tecno

Qué es el FOBO, el nuevo miedo laboral que impone la inteligencia artificial

El temor a quedar obsoleto por el avance de la inteligencia artificial ya impacta en trabajadores de todas las profesiones

Guardar
Google icon
El FOBO define el miedo laboral a quedar obsoleto por el avance de la inteligencia artificial en todas las profesiones

La inteligencia artificial modifica el mundo laboral en todas las profesiones y obliga a las personas a incorporar nuevas habilidades para mantener su vigencia. Ese proceso impacta en todas las industrias, desde la medicina hasta el periodismo, y plantea un nuevo escenario para trabajadores, empresas y estudiantes. La transformación ya comenzó y redefine las tareas cotidianas, la capacitación y la productividad.

Alejandro Melamed, especialista en trabajo y nuevas tecnologías, afirmó en Infobae Al Amanecer que el fenómeno más importante de esta etapa es el FOBO, sigla en inglés de Fear of becoming obsolete o temor a quedar obsoleto.

PUBLICIDAD

Melamed sostuvo que la inteligencia artificial representa una revolución que alcanza a todas las actividades. “Todas las industrias, todas las profesiones, están siendo impactadas”, señaló. También remarcó que la tecnología necesita el aporte humano para lograr mejores resultados y destacó el concepto de inteligencia aumentada, que combina inteligencia humana e inteligencia artificial para potenciar el trabajo.

Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
La inteligencia artificial modifica el mundo laboral, redefine tareas cotidianas y obliga a incorporar nuevas habilidades en todas las industrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial cambia tareas, pero no elimina el trabajo

Melamed planteó que ninguna profesión quedará al margen de este proceso de transformación. “No es algunos, todos van a tener que reconvertirse. No hay profesión, no hay actividad, no hay industria que no esté impactada”, afirmó.

PUBLICIDAD

El especialista aclaró que el cambio no implica la desaparición del empleo. Según explicó, la tecnología reemplaza determinadas tareas, pero abre espacio para funciones estratégicas y de mayor valor agregado. “Lo que se eliminan son algunas tareas que se hacían”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la actividad periodística. Explicó que una herramienta de inteligencia artificial puede redactar una nota, pero carece del criterio editorial que aporta una persona. “Te nutris de la inteligencia artificial, pero después requerís el aporte, la contribución humana”, expresó.

También indicó que los profesionales deberán enfocarse en capacidades que las herramientas digitales no poseen. Entre ellas mencionó la empatía, la creatividad, las emociones, el sentido común, la conciencia y la capacidad de análisis.

Una mujer con expresión de preocupación se toma la cabeza en una oficina oscura, rodeada de múltiples monitores con gráficos azules y papeles arrugados.
Melamed afirmó que la inteligencia artificial cambia tareas, pero no elimina el trabajo y abre funciones estratégicas de mayor valor agregado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contadores, diseñadores y oficios frente al nuevo escenario

Melamed utilizó la profesión contable para explicar el cambio que atraviesa el mercado laboral. Recordó que muchos pensaron que programas como Lotus 1-2-3 o Excel terminarían con la actividad, pero el rol evolucionó hacia funciones de asesoramiento.

“Si ustedes piensan que van a seguir trabajando como trabajan hoy en la liquidación de impuestos y libros contables, van a ser los futuros cartoneros”, afirmó.

El especialista señaló que los profesionales deberán incorporar conocimientos sobre nuevas tecnologías, análisis de datos y normativas para fortalecer su perfil. También indicó que los diseñadores gráficos necesitan utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero conservar el criterio para definir el resultado final.

En contraste, destacó que los oficios manuales mantienen una posición sólida frente al avance tecnológico. Citó como ejemplos a plomeros, electricistas y carniceros, actividades que requieren habilidades prácticas difíciles de reemplazar con las herramientas actuales.

El riesgo del sedentarismo intelectual

Melamed advirtió sobre un fenómeno que definió como sedentarismo intelectual. Según explicó, muchas personas recurren a la inteligencia artificial para resolver cualquier tarea y reducen el ejercicio del pensamiento crítico. “Pueden llegar a emerger los gimnasios intelectuales, para ver cómo mantenemos ágil nuestro cerebro”, afirmó al comparar este proceso con el sedentarismo físico.

El especialista también cuestionó los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación. Consideró que las universidades necesitan revisar sus sistemas para adaptarse a un contexto donde las herramientas digitales resuelven tareas que antes requerían memoria y repetición.

Además, sostuvo que los estudiantes deben fortalecer competencias vinculadas con la comunicación, el liderazgo, la creatividad, la innovación y la capacidad para relacionarse con otras personas. A su criterio, esas habilidades conservarán un papel central en el mercado laboral.

Un grupo de cinco empresarios en una sala de reuniones moderna, con un hombre señalando una pantalla con gráficos y otro usando gafas de realidad aumentada.
Los oficios manuales como plomeros, electricistas y carniceros mantienen una posición sólida frente al avance de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de empleo y el valor de las capacidades humanas

Al mismo tiempo, el especialsita explicó que la inteligencia artificial también puede colaborar en la búsqueda de trabajo. Señaló que una persona puede utilizar estas herramientas para redactar un currículum, optimizar su perfil profesional y preparar su presencia en plataformas laborales.

Sin embargo, advirtió que el uso masivo de las mismas aplicaciones puede generar perfiles similares. Por ese motivo, recomendó incorporar información diferencial y desarrollar una identidad profesional propia.

El especialista también afirmó que existe una brecha entre las empresas que buscan talento y los candidatos disponibles. Según indicó, el mercado demanda conocimientos en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, pero no encuentra suficientes perfiles capacitados.

Para Melamed, el futuro del trabajo dependerá de la capacidad para combinar tecnología y humanidad. “En la era de tanta tecnología, justamente lo que se requiere es mayor humanidad”, concluyó al destacar que las personas seguirán aportando autenticidad, criterio y conexión con los demás.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialTransformación LaboralHabilidades HumanasEducación TecnológicaInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

Este será el primer partido del grupo H y el debut del país africano en un Mundial

El duelo España vs Cabo Verde se vuelve la búsqueda más popular del día en Google

Ver el partido de hoy en Roja Directa: la opción del Mundial 2026 que no es la mejor

Los clones prometen partidos en vivo y exponen a los usuarios a ventanas emergentes y anuncios invasivos

Ver el partido de hoy en Roja Directa: la opción del Mundial 2026 que no es la mejor

Quién ganará los partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026 según la IA: España, Uruguay o Bélgica

Durante esta jornada se disputarán cuatro partidos del grupo H y G

Quién ganará los partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026 según la IA: España, Uruguay o Bélgica

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 15 de junio?

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de 0,327% en las últimas 24 horas

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 15 de junio?

Nadella dijo lo que nadie en Silicon Valley se atreve a decir: la IA puede vaciar las empresas igual que la globalización vació las fábricas

El CEO de Microsoft publicó este domingo la metáfora que el sector evitaba: si las organizaciones entregan su saber hacer a modelos de IA externos, perderán su ventaja como las industrias que externalizaron su producción; el diagnóstico lo hace quien también vende la infraestructura para construir esa dependencia

Nadella dijo lo que nadie en Silicon Valley se atreve a decir: la IA puede vaciar las empresas igual que la globalización vació las fábricas

DEPORTES

“Selección yo te sigo”: cómo es la letra de la nueva canción para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

“Selección yo te sigo”: cómo es la letra de la nueva canción para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

Las últimas novedades del Mundial, en vivo: Luciana Rubinska valoró a la “sorpresa” del Mundial, eligió el mejor partido hasta ahora y habló del debut de Argentina

Los parches especiales que lucirán Messi y el Dibu Martínez en la camiseta de la selección argentina durante el Mundial

El inédito abandono por un proyectil en el GP de Barcelona que pasó inadvertido: “Nunca había visto algo así”

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Mario Pergolini conmovido por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

Mario Pergolini conmovido por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

La escapada de Antonela Roccuzzo a los parques de Orlando con sus personajes favoritos en plena pasión mundialista

Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

La tierna postal de Lourdes Sánchez con su hijo Valentín en pleno clima del Mundial 2026: “¡Lo completaste!"

Martín Bossi habló sobre el deseo de ser padre: “Hay que traer un hijo al mundo con este nivel de violencia”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El banco de alimentos Desarrollo en Movimiento recibe un certificado de membresía internacional

Guatemala: El banco de alimentos Desarrollo en Movimiento recibe un certificado de membresía internacional

Advierten que en los últimos cinco años cayó más basura espacial sobre Argentina y Latinoamérica que en los quince anteriores

La Procuraduría General de la Nación atendió 7,841 casos de adultos mayores vulnerables en Guatemala entre 2025 y abril de 2026

El régimen de Nicaragua frena los eventos por la final de la Copa del Mundo

Protección Civil ordena evacuar más de 40 apartamentos en San Salvador por el colapso parcial de un muro tras lluvias