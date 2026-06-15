Qué es el FOBO, el nuevo miedo laboral que impone la inteligencia artificial

El FOBO define el miedo laboral a quedar obsoleto por el avance de la inteligencia artificial en todas las profesiones

La inteligencia artificial modifica el mundo laboral en todas las profesiones y obliga a las personas a incorporar nuevas habilidades para mantener su vigencia. Ese proceso impacta en todas las industrias, desde la medicina hasta el periodismo, y plantea un nuevo escenario para trabajadores, empresas y estudiantes. La transformación ya comenzó y redefine las tareas cotidianas, la capacitación y la productividad.

Alejandro Melamed, especialista en trabajo y nuevas tecnologías, afirmó en Infobae Al Amanecer que el fenómeno más importante de esta etapa es el FOBO, sigla en inglés de Fear of becoming obsolete o temor a quedar obsoleto.

PUBLICIDAD

Melamed sostuvo que la inteligencia artificial representa una revolución que alcanza a todas las actividades. “Todas las industrias, todas las profesiones, están siendo impactadas”, señaló. También remarcó que la tecnología necesita el aporte humano para lograr mejores resultados y destacó el concepto de inteligencia aumentada, que combina inteligencia humana e inteligencia artificial para potenciar el trabajo.

La inteligencia artificial modifica el mundo laboral, redefine tareas cotidianas y obliga a incorporar nuevas habilidades en todas las industrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial cambia tareas, pero no elimina el trabajo

Melamed planteó que ninguna profesión quedará al margen de este proceso de transformación. “No es algunos, todos van a tener que reconvertirse. No hay profesión, no hay actividad, no hay industria que no esté impactada”, afirmó.

PUBLICIDAD

El especialista aclaró que el cambio no implica la desaparición del empleo. Según explicó, la tecnología reemplaza determinadas tareas, pero abre espacio para funciones estratégicas y de mayor valor agregado. “Lo que se eliminan son algunas tareas que se hacían”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la actividad periodística. Explicó que una herramienta de inteligencia artificial puede redactar una nota, pero carece del criterio editorial que aporta una persona. “Te nutris de la inteligencia artificial, pero después requerís el aporte, la contribución humana”, expresó.

PUBLICIDAD

También indicó que los profesionales deberán enfocarse en capacidades que las herramientas digitales no poseen. Entre ellas mencionó la empatía, la creatividad, las emociones, el sentido común, la conciencia y la capacidad de análisis.

Melamed afirmó que la inteligencia artificial cambia tareas, pero no elimina el trabajo y abre funciones estratégicas de mayor valor agregado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contadores, diseñadores y oficios frente al nuevo escenario

Melamed utilizó la profesión contable para explicar el cambio que atraviesa el mercado laboral. Recordó que muchos pensaron que programas como Lotus 1-2-3 o Excel terminarían con la actividad, pero el rol evolucionó hacia funciones de asesoramiento.

PUBLICIDAD

“Si ustedes piensan que van a seguir trabajando como trabajan hoy en la liquidación de impuestos y libros contables, van a ser los futuros cartoneros”, afirmó.

El especialista señaló que los profesionales deberán incorporar conocimientos sobre nuevas tecnologías, análisis de datos y normativas para fortalecer su perfil. También indicó que los diseñadores gráficos necesitan utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero conservar el criterio para definir el resultado final.

PUBLICIDAD

En contraste, destacó que los oficios manuales mantienen una posición sólida frente al avance tecnológico. Citó como ejemplos a plomeros, electricistas y carniceros, actividades que requieren habilidades prácticas difíciles de reemplazar con las herramientas actuales.

El riesgo del sedentarismo intelectual

Melamed advirtió sobre un fenómeno que definió como sedentarismo intelectual. Según explicó, muchas personas recurren a la inteligencia artificial para resolver cualquier tarea y reducen el ejercicio del pensamiento crítico. “Pueden llegar a emerger los gimnasios intelectuales, para ver cómo mantenemos ágil nuestro cerebro”, afirmó al comparar este proceso con el sedentarismo físico.

PUBLICIDAD

El especialista también cuestionó los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación. Consideró que las universidades necesitan revisar sus sistemas para adaptarse a un contexto donde las herramientas digitales resuelven tareas que antes requerían memoria y repetición.

Además, sostuvo que los estudiantes deben fortalecer competencias vinculadas con la comunicación, el liderazgo, la creatividad, la innovación y la capacidad para relacionarse con otras personas. A su criterio, esas habilidades conservarán un papel central en el mercado laboral.

PUBLICIDAD

Los oficios manuales como plomeros, electricistas y carniceros mantienen una posición sólida frente al avance de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de empleo y el valor de las capacidades humanas

Al mismo tiempo, el especialsita explicó que la inteligencia artificial también puede colaborar en la búsqueda de trabajo. Señaló que una persona puede utilizar estas herramientas para redactar un currículum, optimizar su perfil profesional y preparar su presencia en plataformas laborales.

Sin embargo, advirtió que el uso masivo de las mismas aplicaciones puede generar perfiles similares. Por ese motivo, recomendó incorporar información diferencial y desarrollar una identidad profesional propia.

PUBLICIDAD

El especialista también afirmó que existe una brecha entre las empresas que buscan talento y los candidatos disponibles. Según indicó, el mercado demanda conocimientos en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, pero no encuentra suficientes perfiles capacitados.

Para Melamed, el futuro del trabajo dependerá de la capacidad para combinar tecnología y humanidad. “En la era de tanta tecnología, justamente lo que se requiere es mayor humanidad”, concluyó al destacar que las personas seguirán aportando autenticidad, criterio y conexión con los demás.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.