Mundial 2026 marca un récord en YouTube: el debut de Brasil fue el partido más visto en la historia

CazéTV rompió el récord mundial de audiencia en YouTube con la transmisión en directo de Brasil vs. Marruecos por la Copa del Mundo 2026.

La transmisión en directo del partido entre Brasil y Marruecos por la Copa del Mundo 2026 marcó un hito en el streaming deportivo global. CazéTV, el canal oficial del torneo en YouTube para el público brasileño, rompió el récord mundial de audiencia en la plataforma al superar los 12 millones de espectadores simultáneos durante el encuentro.

Según el sitio especializado Playboard, que monitorea las transmisiones en vivo de YouTube, la cifra histórica dejó atrás el récord anterior del propio canal, establecido durante la final de la Copa del Mundo 2022, cuando la transmisión del duelo entre Argentina y Francia llegó a 6,9 millones de espectadores simultáneos.

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Además, el nuevo registro superó a la transmisión más vista de la historia general de YouTube, que pertenecía a la misión espacial india Chandrayaan-3, con 8 millones de espectadores en 2023.

Estas son las cifras del récord del partido Brasil vs. Marruecos del Mundial 2026

El récord de CazéTV se apoya en una trayectoria ascendente de crecimiento de audiencia. En el punto más alto de la transmisión de Brasil contra Marruecos, la plataforma registró 12,7 millones de dispositivos conectados simultáneamente. Otras mediciones pusieron el pico en 12,2 millones de visualizaciones.

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La transmisión de Brasil vs. Marruecos también dejó atrás a Chandrayaan-3, que tenía la emisión más vista de la historia general de YouTube con 8 millones de espectadores. (Photo by Sergio Lima / AFP)

Las marcas anteriores ya pertenecían a CazéTV y muestran una evolución significativa. En 2025, durante la inédita final del Mundial de Clubes entre Flamengo y Bayern de Múnich, la audiencia alcanzó un pico de 5,6 millones de transmisiones al vivo.

Ese mismo año, Flamengo contra Chelsea llegó a 5,5 millones de dispositivos conectados. En la Copa del Mundo de 2022, la primera transmitida por el canal, los partidos Brasil-Corea del Sur y Brasil-Suiza registraron picos de 5,2 millones y 4,2 millones respectivamente.

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Así es la batalla actual entre streaming y TV abierta

La transmisión de Brasil-Marruecos en CazéTV coincidió con una fuerte competencia por la audiencia. En la televisión abierta, la TV Globo lideró con una media de 30,7 puntos en la región de San Pablo durante el partido, con Everaldo Marques al frente de la narración.

El SBT, por su parte, apostó por el histórico Galvão Bueno como relator, ambos transmitiendo desde el MetLife Stadium en East Rutherford, Estados Unidos.

CazéTV sostuvo un crecimiento de audiencia con picos previos en la final del Mundial de Clubes 2025 entre Flamengo y Bayern de Múnich y en partidos de la Copa del Mundo 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la fragmentación de la oferta y la presencia de gigantes de la comunicación, la transmisión digital de CazéTV sobresalió y se posicionó como la más popular a nivel global para un evento deportivo.

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Una de las estrategias de la competencia fue resaltar el retraso de la señal de streaming respecto a la TV abierta, que llegó a ser de casi 30 segundos. Sin embargo, la diferencia de tiempo no tuvo impacto significativo en la elección de los usuarios, quienes priorizaron la experiencia más flexible y la interacción que ofrece la plataforma digital.

Según el análisis, la apuesta de convertir el “delay” en un problema para el espectador no alteró la preferencia masiva por el canal de Casimiro Miguel.

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La historia de CazéTV y su crecimiento

CazéTV es operado por la productora LiveMode y se ha consolidado en los últimos años gracias a una propuesta más relajada y cercana al público. Su modelo de cobertura, centrado en la interacción digital y el lenguaje cotidiano, le permitió construir una comunidad sólida y alcanzar nuevas audiencias, especialmente entre los jóvenes que consumen contenido deportivo fuera de la televisión tradicional.

CazéTV tiene la exclusividad de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 y ya alcanzó 30 millones de suscriptores en YouTube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El canal no solo suma récords, sino que también amplió su influencia en la industria de los derechos de transmisión. Para la Copa del Mundo 2026, CazéTV tenga la exclusividad para transmitir los 104 partidos del torneo, superando ampliamente a la TV Globo, que solo cuenta con 55 juegos, y al SBT, con 32, en Brasil.

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Este avance refuerza el papel de las plataformas digitales en la disputa por los grandes eventos deportivos y anticipa un escenario de mayor competencia por la atención del público en próximos torneos.

El canal también celebró la marca de 30 millones de suscriptores en YouTube, situándose en la élite de la plataforma y expandiendo su presencia más allá del fútbol. Toda esta trayectoria se apoya en la figura de Casimiro Miguel, comunicador que se transformó en uno de los principales rostros del nuevo periodismo deportivo brasileño.

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