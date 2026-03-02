WhatsApp lanza función para ver y compartir estados con personas fuera de tu libreta de contactos

WhatsApp permitirá compartir estados con usuarios fuera de la libreta de contactos: así cambian la privacidad y la interacción

WhatsApp está implementando uno de los cambios más significativos en la gestión de actualizaciones de estado desde su lanzamiento: ahora será posible ver y compartir estados con personas que no están guardadas en la libreta de contactos.

La importancia de esta función radica en que rompe la barrera tradicional de los contactos mutuos, facilitando el intercambio de información y contenidos entre usuarios que se han comunicado, aunque no se hayan agregado oficialmente como contactos.

Cómo es la nueva actualización de WhatsApp

En la beta de WhatsApp para Android, la función incluye la creación de una lista de amigos cercanos, permitiendo a los usuarios seleccionar qué personas pueden ver determinados estados.

WhatsApp rompe la barrera de los contactos: ahora puedes ver y compartir estados con quienes no tienes agendados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta lista es más selectiva que la opción “Solo compartir con” y da mayor control sobre la audiencia de cada actualización. Al mismo tiempo, WhatsApp mantiene el compromiso con la privacidad, permitiendo que cada usuario configure quién puede ver sus estados, ya sea una lista reducida o un grupo más amplio basado en interacciones recientes.

La novedad más relevante es que algunos usuarios podrán recibir actualizaciones de estado de cuentas con las que han interactuado recientemente, incluso si esos números no están guardados en su teléfono. Esto se debe a que WhatsApp ahora incluye entre la audiencia de los estados a quienes han intercambiado mensajes o llamadas, sin necesidad de agregar manualmente el contacto. El sistema utiliza el “nombre para notificaciones” y el número de teléfono precedido por una apóstrofe para identificar claramente cuando una actualización proviene de un número no guardado.

Esta función se procesa localmente en el dispositivo, sin almacenar un registro centralizado de interacciones recientes en los servidores de WhatsApp, lo que refuerza el compromiso con la privacidad.

Opciones para gestionar actualizaciones no deseadas

Ante la posibilidad de recibir más estados de cuentas no guardadas, WhatsApp ofrece herramientas para gestionar la experiencia. Si un usuario recibe una actualización de estado de alguien con quien no desea mantener ese canal, puede ocultar las futuras actualizaciones de esa cuenta sin necesidad de bloquearla.

Más allá de la agenda: WhatsApp prueba estados para amigos cercanos y usuarios no guardados en el teléfono - (Foto: Meta)

Los estados ocultos siguen siendo accesibles desde la sección correspondiente, y es posible revertir esta configuración en cualquier momento. Además, la opción de reportar actualizaciones inapropiadas sigue disponible.

Qué pasara con WhatsApp en marzo

A partir del 1 de marzo de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos antiguos, una decisión que responde a la necesidad de reforzar la seguridad y eficiencia de la aplicación.

Esta medida impactará principalmente a quienes usan smartphones lanzados antes de 2014, ya que estos modelos no pueden actualizarse a las versiones más recientes de Android o iOS y, por tanto, no reciben parches de seguridad ni nuevas funciones.

En concreto, WhatsApp dejará de ser compatible con dispositivos que tengan Android anterior a la versión 5.0 Lollipop, como los Samsung Galaxy S4 mini, Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (1.ª generación). En el caso de Apple, solo los iPhone con iOS 15.1 o superior seguirán siendo compatibles, dejando fuera a modelos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores.

El sistema identifica cuentas por su nombre de notificación y número, procesando la información localmente para reforzar la protección de la privacidad y permitir nuevas formas de conexión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo de este cambio es optimizar los recursos y concentrar los esfuerzos de desarrollo en equipos actuales, protegiendo mejor los datos personales y reduciendo el riesgo de vulnerabilidades. Los dispositivos que no pueden actualizar su sistema quedan expuestos a fallos de seguridad y no pueden aprovechar las nuevas herramientas que WhatsApp introduce regularmente.

Para saber si un teléfono se encuentra en riesgo, basta con consultar la versión de sistema operativo desde el menú de ajustes del dispositivo.

Si el equipo quedará sin soporte, es fundamental hacer una copia de seguridad de los mensajes y archivos antes de la fecha límite: en Android, usando Google Drive, y en iPhone, a través de iCloud. Así, al migrar a un teléfono nuevo o compatible, será posible restaurar la información personal fácilmente.

WhatsApp notificará a los usuarios afectados con tiempo para que puedan realizar estos pasos y evitar perder datos importantes. Mantener el sistema operativo actualizado y hacer copias de seguridad periódicas son prácticas esenciales para la seguridad digital, especialmente ante cambios como este, que buscan ofrecer una experiencia más segura y eficiente a todos los usuarios.