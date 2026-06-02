La tecnología que mejora la higiene, reduce residuos y busca reemplazar al papel higiénico

Una persona sostiene rollos de papel higiénico, simbolizando la prohibición o restricción de la compra excesiva o el acaparamiento de este producto en el contexto de escasez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inodoros inteligentes, también conocidos como smart toilets o washlets, están ganando terreno en los hogares de Europa y América como una alternativa al papel higiénico tradicional. Impulsados por beneficios relacionados con la higiene, el ahorro de agua y la reducción de residuos, estos dispositivos podrían transformar la forma en que las personas utilizan el baño durante los próximos años.

La tecnología, que combina funciones de inodoro y bidé en un solo equipo, utiliza chorros de agua regulables para la limpieza personal y sistemas de secado con aire caliente, eliminando o reduciendo drásticamente la necesidad de papel higiénico. Su creciente adopción ha llevado a expertos y fabricantes a señalar que este sistema podría convertirse en un nuevo estándar doméstico antes de que finalice la década.

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El interés por estos dispositivos no responde únicamente a una cuestión de comodidad. Los argumentos a favor incluyen mejoras en la higiene personal, un menor impacto ambiental y un potencial ahorro económico para los hogares.

Un inodoro inteligente blanco brillante con botón digital y tapa automatizada, destacando en un baño moderno minimalista con paredes gris claro y detalles de madera natural, bajo una iluminación suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan los inodoros inteligentes

A diferencia de los sanitarios convencionales, los inodoros inteligentes incorporan tecnología que permite realizar la limpieza mediante agua a presión controlada.

El usuario puede ajustar variables como la temperatura del agua, la intensidad del chorro y, en muchos modelos, la temperatura del aire utilizado para el secado posterior. Todo el proceso se realiza sin necesidad de contacto directo ni del uso de productos desechables.

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Esta tecnología lleva décadas siendo habitual en países como Japón, donde los washlets forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a expandirse con mayor rapidez hacia mercados occidentales gracias a la reducción de precios y a la incorporación de nuevas funciones inteligentes.

Actualmente existen modelos que incluyen sensores de presencia, apertura automática de la tapa, asientos calefaccionados, iluminación nocturna y sistemas de limpieza automatizada.

Un hombre sonriente rechaza el papel higiénico y señala con entusiasmo un inodoro inteligente, destacando la preferencia por soluciones de higiene modernas y sostenibles en el baño actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se considera una alternativa más higiénica

Uno de los principales argumentos a favor de estos sistemas es su capacidad para mejorar la higiene personal.

Mientras que el papel higiénico elimina los residuos mediante fricción, los sistemas de lavado utilizan agua para realizar la limpieza. Diversos especialistas consideran que este método puede resultar más eficaz para remover residuos y reducir la presencia de bacterias.

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Además, al evitar el roce constante del papel sobre la piel, los inodoros inteligentes pueden resultar especialmente beneficiosos para personas con hemorroides, afecciones dermatológicas o sensibilidad cutánea.

Otro aspecto destacado es la eliminación del uso de productos complementarios como las toallitas húmedas, que suelen generar problemas ambientales y obstrucciones en sistemas de alcantarillado.

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Los modelos más avanzados incorporan incluso tecnologías de esterilización mediante luz ultravioleta y programas de autolimpieza que se activan después de cada uso, ayudando a mantener elevados estándares de higiene.

Un inodoro inteligente de diseño moderno, equipado con un avanzado panel de control táctil que ofrece diversas funciones para una experiencia de baño mejorada y tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto se puede ahorrar con esta tecnología

El componente económico también está impulsando el interés por estos dispositivos. Según los fabricantes, un inodoro tradicional puede consumir entre 7,5 y 26,5 litros de agua por descarga, mientras que algunos modelos inteligentes reducen esa cifra hasta aproximadamente 3,8 litros.

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En un hogar compuesto por cuatro personas, esta diferencia puede traducirse en un ahorro superior a los 12.000 litros de agua al año.

A ello se suma la reducción o eliminación del gasto en papel higiénico. Las estimaciones del sector sitúan este desembolso en torno a los 100 euros anuales por familia, una cifra que puede variar según los hábitos de consumo.

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Los precios de los modelos básicos disponibles en el mercado suelen oscilar entre 300 y 800 dólares, mientras que las versiones más sofisticadas pueden superar los 2.000 dólares debido a la incorporación de funciones conectadas y sistemas de automatización doméstica.

Los fabricantes sostienen que la inversión inicial puede recuperarse en un plazo aproximado de tres a cinco años gracias al ahorro acumulado en agua y productos de higiene.

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Una persona sostiene un rollo de papel higiénico mientras señala un inodoro inteligente, ilustrando la creciente preferencia por tecnologías sanitarias modernas y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia impulsada por la sostenibilidad

La reducción de residuos es otro de los factores que explican el crecimiento de esta tecnología.

La fabricación de papel higiénico requiere grandes cantidades de agua, energía y materia prima, además de generar emisiones asociadas al transporte y distribución. Al disminuir la dependencia de este producto, los inodoros inteligentes se presentan como una alternativa alineada con los objetivos de sostenibilidad que muchas ciudades y consumidores buscan adoptar.

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La combinación de ahorro de recursos, mejoras higiénicas y automatización está convirtiendo a estos dispositivos en una de las innovaciones más relevantes dentro del equipamiento doméstico.

Aunque el papel higiénico sigue siendo un elemento habitual en millones de hogares, el avance de los inodoros inteligentes refleja una transformación tecnológica que podría modificar una rutina cotidiana que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante décadas.