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Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos en Estados Unidos y qué busca conseguir

La iniciativa busca reducir las poblaciones de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue y el zika mediante una técnica biológica

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Google busca liberar más de 30 millones de mosquitos en Estados Unidos.
Google busca liberar más de 30 millones de mosquitos en Estados Unidos.

Un proyecto respaldado por Google busca obtener autorización para liberar más de 32 millones de mosquitos en los estados de Florida y California como parte de una estrategia destinada a reducir la propagación de enfermedades transmitidas por insectos.

Aunque la iniciativa puede parecer contradictoria a primera vista, el objetivo no es aumentar las poblaciones de mosquitos, sino disminuirlas mediante una técnica biológica que ya ha sido utilizada en distintos países.

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La propuesta forma parte de Project Debug, una iniciativa tecnológica y científica impulsada por Google que utiliza mosquitos modificados mediante procesos biológicos para combatir a la especie Aedes aegypti, considerada una de las principales responsables de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, el virus del Nilo Occidental y, en determinadas regiones, la malaria.

Manos enguantadas junto a una caja transparente con mosquitos Aedes aegypti. Cerca, el logo de Google y una hoja con 'Project Debug' sobre una mesa de laboratorio al aire libre.
Un técnico de Google Project Debug prepara la liberación de miles de mosquitos Aedes aegypti para un programa de control de plagas en un entorno subtropical al aire libre, con la marca Google visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el proyecto espera la evaluación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), organismo que deberá decidir si autoriza las liberaciones tras un período de consulta pública.

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Cómo funciona la estrategia para reducir las poblaciones de mosquitos

La técnica utilizada se conoce como Sterile Insect Technique (SIT), o técnica del insecto estéril. Se trata de un método de control biológico que busca disminuir la reproducción de una especie sin recurrir al uso masivo de insecticidas químicos.

En este caso, los investigadores crían grandes cantidades de mosquitos macho Aedes aegypti. A diferencia de las hembras, los machos no pican a los seres humanos ni transmiten enfermedades.

Estos insectos portan una bacteria natural denominada Wolbachia, presente en numerosas especies de insectos. Cuando los machos infectados con esta bacteria se aparean con hembras silvestres de la misma especie, los huevos resultantes no logran desarrollarse adecuadamente y no eclosionan.

Google busca reducir las poblaciones de mosquitos. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo
Google busca reducir las poblaciones de mosquitos. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

Con el paso del tiempo, la disminución de nacimientos provoca una reducción progresiva de la población de mosquitos capaces de transmitir enfermedades.

El objetivo es atacar específicamente a la especie responsable de los contagios sin afectar a otros insectos o animales presentes en el ecosistema.

Por qué Google apuesta por esta tecnología

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para encontrar alternativas más sostenibles a los insecticidas tradicionales.

Durante décadas, el control de mosquitos se ha basado principalmente en el uso de productos químicos. Sin embargo, muchos especialistas advierten que algunas poblaciones han desarrollado resistencia a determinados insecticidas, reduciendo su eficacia.

Además, la aplicación intensiva de estos productos puede generar efectos no deseados sobre otras especies y sobre el medio ambiente.

Google apuesta por la ingenieria biológica antes de usar insecticidas. REUTERS/Danielle Villasana
Google apuesta por la ingenieria biológica antes de usar insecticidas. REUTERS/Danielle Villasana

Frente a este escenario, la técnica basada en Wolbachia busca actuar de forma más precisa sobre la especie objetivo, reduciendo las poblaciones sin necesidad de fumigaciones masivas.

Google considera que este enfoque puede convertirse en una herramienta complementaria para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente en regiones donde estas representan un problema recurrente de salud pública.

Los resultados obtenidos hasta ahora

La tecnología ya ha sido puesta a prueba en distintos lugares del mundo. Según información compartida por el proyecto, una de las experiencias más destacadas tuvo lugar en Singapur, donde las liberaciones controladas de mosquitos lograron reducir entre un 80% y un 90% las poblaciones locales de Aedes aegypti en algunas zonas monitoreadas.

Los responsables de la iniciativa también reportaron reducciones superiores al 70% en los casos de dengue registrados en determinadas áreas donde se implementó el programa.

Estos resultados han contribuido a reforzar el interés por este tipo de estrategias como una posible herramienta para prevenir brotes epidémicos.

Primer plano de un mosquito Aedes albopictus adulto, mostrando sus patas a rayas blancas y negras, cuerpo oscuro y abdomen rojizo, sobre un fondo gris claro.
El mosquito Aedes aegypti transmite varias enfermedades a través de su picadura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia que también atrae a otros inversionistas

Google no es la única organización interesada en este enfoque. Diversos proyectos internacionales están explorando métodos similares para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Entre ellos destacan iniciativas respaldadas por la fundación de Bill Gates, que ha financiado programas destinados a reducir la propagación de enfermedades infecciosas mediante tecnologías biológicas.

Uno de esos proyectos opera en Colombia, donde se producen millones de mosquitos cada semana con el objetivo de limitar la transmisión de enfermedades como el dengue.

La propuesta impulsada por Google se inscribe dentro de una tendencia más amplia que combina biología, salud pública y tecnología para enfrentar problemas sanitarios que afectan a millones de personas cada año.

Si recibe la aprobación regulatoria de la EPA, la liberación de los más de 32 millones de mosquitos en Estados Unidos se convertirá en una de las mayores pruebas de este tipo realizadas hasta la fecha y podría marcar un nuevo paso en las estrategias para controlar enfermedades transmitidas por vectores sin depender exclusivamente de productos químicos.

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