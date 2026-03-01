WhatsApp dejará de funcionar en varios teléfonos desde el 1 de marzo de 2026: estos modelos quedarán sin acceso

WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos antiguos desde marzo de 2026: conoce los modelos afectados y cómo prepararte - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en el mundo, anunció que dejará de ser compatible con una amplia gama de teléfonos antiguos a partir del 1 de marzo de 2026.

Esta medida responde a la necesidad de proteger los datos de los usuarios y mantener la eficiencia y seguridad de la plataforma, concentrando los recursos en dispositivos que pueden recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

La decisión impactará especialmente a quienes utilizan smartphones lanzados antes de 2014, ya que estos equipos no cuentan con soporte oficial ni la capacidad de actualizarse a versiones recientes de Android o iOS. El acceso a WhatsApp en estos dispositivos será bloqueado definitivamente, lo que significa que no se podrá abrir, descargar ni actualizar la aplicación.

Fin de WhatsApp para móviles lanzados antes de 2014: qué hacer si tu equipo quedará sin soporte - (Fotomontaje Infobae)

¿Qué teléfonos quedarán sin acceso a WhatsApp en marzo de 2026?

En el caso de Android, WhatsApp dejará de funcionar en todos los dispositivos con versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop. Entre los modelos afectados se encuentran el Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (1.ª generación), junto a otros equipos de similares características y antigüedad.

En el ecosistema Apple, el requisito mínimo para seguir usando la app será iOS 15.1. Por lo tanto, modelos como iPhone 6, iPhone 6 Plus y versiones anteriores quedarán excluidos del soporte, ya que no pueden actualizarse a esta versión de sistema operativo.

¿Por qué WhatsApp toma esta decisión?

Limitar la compatibilidad permite a Meta, empresa propietaria de WhatsApp, enfocar el desarrollo y mantenimiento en dispositivos actuales, donde se concentra la mayor parte de la base de usuarios activos. Además, al dejar atrás equipos que ya no reciben parches de seguridad, la plataforma puede mejorar la protección de los datos personales y reducir la exposición a vulnerabilidades.

Dispositivos antiguos, al no estar actualizados, presentan riesgos de seguridad significativos y no pueden beneficiarse de las nuevas funciones que WhatsApp lanza periódicamente.

Cómo saber si tu teléfono está en riesgo

Estos teléfonos se quedarán sin WhatsApp en 2026: razones, riesgos y pasos a seguir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar la versión del sistema operativo en Android, accede a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software, donde encontrarás la versión de Android instalada. En iPhone, el proceso es similar: Ajustes > General > Información, donde se muestra la versión de iOS.

Si tu equipo no permite actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, es recomendable considerar la migración a un dispositivo más reciente para evitar perder acceso a la aplicación.

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Es fundamental realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos antes de perder el acceso a WhatsApp. En Android, utiliza Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos verticales, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud: dentro de WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad y selecciona “Realizar copia ahora”.

Realizar copias de seguridad en la nube y actualizar el sistema operativo son medidas imprescindibles para mantener la información a salvo y seguir usando la aplicación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Verifica que tienes suficiente espacio en Google Drive o iCloud antes de iniciar la copia. Así podrás restaurar tus datos si cambias de dispositivo.

WhatsApp enviará notificaciones a los usuarios afectados con suficiente antelación para que tomen las medidas necesarias y eviten la pérdida de información importante. Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, simplemente instala la actualización y continúa usando la aplicación normalmente. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es esencial para la seguridad y el rendimiento del dispositivo. Además, realizar copias de seguridad periódicas en la nube garantiza que tus chats y archivos estén protegidos ante cualquier eventualidad.

La decisión de WhatsApp busca mejorar la experiencia y la seguridad de los usuarios, aunque implica que miles de personas deberán renovar sus dispositivos o actualizar el sistema para seguir comunicándose a través de la plataforma líder en mensajería instantánea.