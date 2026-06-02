Westcol, de subir videos de Minecraft a entrevisar a Abelardo de la Espriella, Uribe y Petro

WestCOL transformó su pasión por los videojuegos en una plataforma influyente de entretenimiento digital en Colombia y Latinoamérica. (@westcol / Instagram)

En menos de una década, WestCOL ha pasado de grabar partidas de videojuegos en una habitación sencilla a convertirse en una figura central del entretenimiento, el debate público y la cultura digital en Colombia y Latinoamérica, al punto de entrevistar al presidente Gustavo Petro, a Álvaro Uribe y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Su historia, muestra el poder de las plataformas, la atención al movimiento de las tendencias y a la creación de figuras digitales, que luego pueden diversificar su negocio.

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Los inicios de Westcol: videojuegos, trabajo y el nacimiento del apodo

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCOL, nació en Ciudad Bolívar, Antioquia, el 2 de febrero de 2001. Su infancia y adolescencia estuvieron atravesadas por el desplazamiento y las dificultades económicas. Sin la presencia de un padre y con el apoyo de su madre y su abuela, empezó a trabajar desde los 15 años en una plaza de mercado y como mesero en Medellín.

Su incursión en internet comenzó en 2015, cuando subía videos a YouTube centrados en reacciones, tutoriales y partidas competitivas de Minecraft, especialmente en modalidades como SkyWars y UHC.

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La llegada de WestCOL a Twitch en 2018 marcó el inicio de su ascenso, priorizando la interacción con sus seguidores mediante el formato Just Chatting. (crédito WestCOL / Kick)

El apodo “WestCOL” surgió de la combinación de “West” (Oeste, en inglés) por sus juegos y el “Col” de Colombia, durante su etapa de gamer adolescente. Inspirado por creadores como el español Vegetta777, construyó una comunidad pequeña pero fiel en sus primeros años.

Cómo dio el saltó a la fama en el stream

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando WestCOL migró a Twitch y se volcó al streaming en vivo. Al principio, su contenido seguía ligado a los videojuegos, pero pronto decidió apostar por el formato “Just Chatting” (Solo Charlando), donde reaccionaba a videos, interactuaba con su audiencia y sumaba invitados, principalmente mujeres, a sus transmisiones.

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La pandemia de 2020 fue decisiva. El desempleo lo llevó a volcarse de lleno a las plataformas digitales, consolidando una comunidad que superó el millón y medio de seguidores en Twitch y dos millones en YouTube.

Durante los años 2021 y 2022 su popularidad se disparó, sobre todo a partir de colaboraciones y directos conjuntos con figuras de la música urbana, como Blessd, y celebridades deportivas como el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero. Estas alianzas ampliaron su alcance más allá del nicho gamer.

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El salto definitivo ocurrió en 2023, cuando firmó un contrato exclusivo con la plataforma Kick debido a las restricciones de Twitch sobre transmisiones de apuestas y casinos. En poco tiempo, se convirtió en el creador de contenido de habla hispana más grande y seguido de Kick, alcanzando 3,6 millones de seguidores y más de 322 millones de vistas acumuladas en YouTube.

Durante la pandemia de 2020, WestCOL consolidó una audiencia de millones al diversificar su oferta a contenidos más allá del gaming tradicional.

Del entretenimiento a los negocios y entrevista con figuras políticas

WestCOL dejó atrás el contenido juvenil para organizar eventos de gran escala como Stream Fighters, cuya cuarta edición en 2025 atrajo a más de cuatro millones de espectadores simultáneos y fijó un récord en Kick.

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De forma paralela, consolidó una red de negocios que incluye la marca W Merch, locales de ocio en Medellín y Bogotá, su propio sello discográfico y participación en torneos de fútbol. WestCOL afirma mantener total independencia económica, sin recibir fondos de partidos ni candidatos, financiando sus proyectos personalmente.

En 2026, su faceta de entrevistador político lo llevó a dialogar en directo con Gustavo Petro, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, alcanzando cifras inéditas de audiencia y generando debate nacional.

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La repercusión de sus entrevistas reavivó la discusión sobre la influencia de los creadores digitales en campañas y opinión pública, dividiendo posturas entre quienes demandan mayor responsabilidad y quienes ven en estos espacios una alternativa a los medios tradicionales.

La incursión de WestCOL en entrevistas políticas, incluyendo a Gustavo Petro y Álvaro Uribe, amplió el debate sobre la responsabilidad de los creadores digitales.(Álvaro Uribe Vélez / YouTube)

Cuáles han sido las polémicas en la carrera de Westcol

Durante sus primeros años, varios de sus comentarios sobre mujeres y la población LGBTIQ+ generaron fuertes críticas y debates en redes sociales.

Frases como “las mujeres solo sirven para hacer contenido y tener plata” o respuestas cargadas de homofobia le valieron el rechazo de parte del público.

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A pesar de las controversias, supo moldear su personaje y profesionalizar su imagen: mejoró su equipo técnico, contrató asesores y se alejó de ese estilo lleno de polémicas médiaticas.