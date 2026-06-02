Alerta para hinchas en el Mundial 2026: el peligro oculto en el Wi-Fi gratis si vas a México a apoyar tu Selección

El Wi-Fi gratis en el Mundial 2026 suma riesgos y expone datos de los hinchas - (Cortesía: FIFA)

El acceso a Wi-Fi gratuito será uno de los recursos más buscados por los aficionados que viajen a México para el Mundial 2026, pero también puede convertirse en una de las principales amenazas para la seguridad digital de los visitantes.

Un estudio reciente de ciberseguridad reveló que el 17% de las redes públicas en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) presentan riesgos significativos de exposición de datos personales y bancarios. En un contexto de alta afluencia turística y movilidad digital, la comodidad de conectarse puede venir acompañada de amenazas invisibles que ponen en riesgo la información sensible de los hinchas.

PUBLICIDAD

El reporte advierte que casi la mitad de los puntos con contraseña mantiene una función pensada para facilitar conexiones, pero hoy vulnerable a ataques, lo que eleva el riesgo de interceptar tráfico en zonas de afluencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué son inseguras las redes

El Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky analizó más de 84.000 señales de Wi-Fi gratuito y 69.000 puntos de acceso públicos en zonas clave de las ciudades sede del Mundial. Los hallazgos indicaron que uno de cada seis puntos de acceso abiertos es inseguro. En números, esto significa que el 16.5% de las redes en Ciudad de México, 18.5% en Guadalajara y 17.2% en Monterrey carecen de cifrado sólido o presentan configuraciones obsoletas.

Además, casi la mitad de las redes protegidas (45%) aún tienen activada la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), una herramienta pensada para facilitar conexiones, pero que hoy representa una vulnerabilidad grave. En Ciudad de México, esta cifra alcanza el 53.7%, en Guadalajara el 50.9% y en Monterrey el 47.5%. Las redes con WPS activo pueden ser más fáciles de atacar, permitiendo que terceros intercepten el tráfico, roben información o secuestren sesiones.

PUBLICIDAD

¿Qué riesgos existen al usar Wi-Fi público en el Mundial?

Al conectarse a una red insegura, los datos personales, contraseñas bancarias o credenciales de acceso pueden ser interceptados o robados. Los atacantes pueden crear puntos de acceso falsos que imitan redes legítimas, monitorear la actividad de los usuarios y lanzar ataques para capturar información sensible.

El entorno de alta concentración de turistas y la necesidad de conectividad permanente hacen que los hinchas sean un blanco atractivo.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran puntos de acceso con cifrado débil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora de seguridad de Kaspersky para América Latina, María Isabel Manjarrez, señaló que, si bien la mayoría de las redes inalámbricas parecen ofrecer protección, una proporción considerable mantiene funciones obsoletas de conveniencia que todavía pueden poner en riesgo la privacidad de sus usuarios.

PUBLICIDAD

Cómo protegerse de los ciberdelincuentes durante la Copa Mundo

Para quienes viajen a México durante el Mundial 2026, los expertos recomiendan seguir estas medidas:

Evitar transacciones sensibles: No acceda a cuentas bancarias ni realice compras en línea desde redes públicas.

Verificar la red: Confirme siempre con el establecimiento que la red es legítima antes de conectarse.

Utilizar una VPN confiable: Una Red Privada Virtual cifra todo el tráfico, dificulta la interceptación y protege la privacidad.

Activar el firewall: Mantenga activa la protección de su dispositivo para bloquear accesos no autorizados.

Contraseñas seguras y autenticación en dos pasos: Actualice sus claves y habilite la verificación adicional para cuentas importantes.

Gestión segura de datos: No guarde contraseñas o frases de recuperación en notas o fotos; use un gestor de contraseñas confiable.

Actualizar el software: Mantenga el sistema operativo, aplicaciones y antivirus al día para evitar vulnerabilidades conocidas.

Desactivar intercambio de archivos y AirDrop: Limite la exposición de su dispositivo en redes públicas.

Considerar una eSIM internacional: Contrate una eSIM antes del viaje para disfrutar de conexión móvil segura y evitar depender del Wi-Fi público.

La concentración de aficionados y el uso intensivo de la conectividad móvil durante el Mundial incrementan el atractivo para los ciberdelincuentes. Los puntos de acceso en estadios, aeropuertos, hoteles, bares y zonas turísticas pueden ser explotados para interceptar datos o lanzar ataques dirigidos.

PUBLICIDAD

La euforia del Mundial 2026 no debe opacar la importancia de la ciberseguridad. Mantenerse alerta y seguir buenas prácticas digitales permitirá a los hinchas disfrutar del evento sin exponer su información a riesgos innecesarios, asegurando una experiencia segura tanto dentro como fuera de la cancha.