WhatsApp prueba mensajes programados y actualiza la privacidad para menores: estos son los cambios clave

La evolución constante de WhatsApp sigue marcando el ritmo de la mensajería instantánea a nivel mundial. En las últimas semanas, la aplicación ha introducido y probado una serie de funciones en su versión beta que buscan mejorar la experiencia del usuario, la seguridad y la privacidad.

Entre las novedades más destacadas se encuentran el desarrollo de mensajes programados y nuevas configuraciones de privacidad para menores, dos aspectos que pueden transformar tanto la forma en que se comunican los usuarios como el cumplimiento normativo en mercados clave.

La importancia de estas actualizaciones radica en que responden a demandas recurrentes de los usuarios y a requerimientos regulatorios. La capacidad de programar mensajes facilita la planificación y la comunicación eficiente, mientras que los ajustes de privacidad para menores refuerzan la protección en un entorno digital donde los riesgos para los jóvenes son cada vez más visibles.

Mensajes programados: planifica tus conversaciones

WhatsApp está probando la opción de programar mensajes en Android, permitiendo a los usuarios elegir el día, la hora y el minuto exacto en que se enviarán sus textos. Esta función, que se encuentra en fase de desarrollo, permitirá que los mensajes programados se añadan a una cola para ser enviados automáticamente en el momento seleccionado, sin que el destinatario sepa que el envío fue planificado.

La utilidad de esta función es clara para quienes desean felicitar a alguien a medianoche, enviar recordatorios puntuales o coordinar mensajes grupales sin necesidad de estar conectados en tiempo real. La automatización de envíos puede optimizar tanto la comunicación personal como la profesional, facilitando la gestión de tareas cotidianas y el cumplimiento de compromisos importantes.

Privacidad reforzada para menores en Brasil

En respuesta a la nueva regulación ECA Digital del gobierno brasileño, WhatsApp ha activado configuraciones automáticas de privacidad para usuarios menores de edad en ese país. Estas medidas impiden que los jóvenes elijan la opción “Todos” para la última vez en línea, información y enlaces compartidos, estableciendo por defecto parámetros más estrictos de seguridad y visibilidad.

La actualización, que ya está disponible para algunos probadores beta, tiene como objetivo cumplir con la normativa de protección de niños y adolescentes en entornos digitales, asegurando que la privacidad sea la norma y no la excepción para los usuarios más jóvenes.

Verificación de SIM y nuevas obligaciones en India

WhatsApp también implementará cambios técnicos en India para cumplir con las regulaciones locales, exigiendo que las cuentas estén vinculadas a una tarjeta SIM activa. La plataforma requerirá la introducción de un código de seis dígitos al registrar o modificar la SIM, ayudando a prevenir el uso de números desconectados o reasignados.

Esta medida busca fortalecer la autenticidad de las cuentas y reducir el fraude, pero solo será obligatoria para los números con prefijo internacional +91.

Otras novedades en la experiencia de usuario

WhatsApp continúa refinando su interfaz y funcionalidades. Entre las mejoras recientes se incluye la posibilidad de gestionar hilos de conversación con Meta AI de forma separada, facilitando el seguimiento de temas y la organización de chats con el asistente inteligente. Además, la aplicación está probando una nueva barra de chat “Liquid Glass” en iOS, con efectos visuales translúcidos y adaptativos que modernizan la experiencia visual.

En el ámbito de la monetización, WhatsApp ha habilitado los Canales Promocionados y los Anuncios en Estados, permitiendo a empresas y marcas compartir contenido promocional de forma más segmentada y visible. La privacidad de los usuarios se mantiene, ya que la personalización de los anuncios se basa solo en señales limitadas, sin analizar mensajes privados ni llamadas.

Estas actualizaciones muestran que WhatsApp está comprometida en equilibrar la innovación funcional con el cumplimiento normativo y la protección del usuario. La función de mensajes programados podría llegar pronto a todos los usuarios, mientras que las nuevas políticas de privacidad y seguridad reflejan una adaptación proactiva a los cambios regulatorios internacionales.

WhatsApp avanza hacia una experiencia más segura, práctica y personalizada, adaptándose a las necesidades de una comunidad global diversa. Las próximas semanas serán clave para seguir de cerca la llegada de estas funciones, que prometen transformar la forma en que millones de personas se comunican y protegen su información en la plataforma de mensajería instantánea.