¿Buscas reemplazo a Discord?: estas son las cinco alternativas ideales para startups en 2026

El endurecimiento de las políticas de verificación de edad en Discord ha llevado a comunidades tecnológicas a explorar nuevas plataformas de comunicación

En marzo de 2026, Discord anunció la implementación global de su sistema teen-by-default. REUTERS/Dado Ruvic

El endurecimiento de las políticas de verificación de edad en Discord y las preocupaciones por la privacidad han llevado a muchas comunidades tecnológicas y equipos de startups a explorar nuevas plataformas de comunicación.

Las mejores opciones combinan confiabilidad, respeto por los datos, flexibilidad en integraciones y transparencia, adaptándose a las necesidades tanto de equipos profesionales como de comunidades técnicas.

El desafío de la verificación de edad y la privacidad en Discord

En marzo de 2026, Discord anunció la implementación global de su sistema teen-by-default, una verificación de edad que utiliza inferencia sobre patrones de uso y, para casos dudosos, métodos como la estimación facial o la verificación por identificación oficial.

Discord es una plataforma gratuita de comunicación por voz, video y texto diseñada para crear comunidades ("servidores") temáticas. DISCORD

Aunque el objetivo declarado es proteger a los menores, la medida ha generado inquietud entre founders y equipos que valoran la autonomía y la privacidad, especialmente tras la filtración de documentos de identidad en 2025.

Las nuevas restricciones afectan el acceso a contenido y funciones, motivando la búsqueda de plataformas alternativas sin procesos invasivos y con mayor control sobre los datos.

Cinco alternativas a Discord para startups en 2026

Ante este escenario, varias opciones se destacan por ofrecer características clave para startups y comunidades tecnológicas:

  • 1. Slack: la referencia en productividad e integraciones

Slack es la opción consolidada para equipos que requieren canales organizados, integraciones con más de 1.000 herramientas (GitHub, Notion, Zapier, Salesforce), potentes búsquedas y comunicación sincrónica y asíncrona.

Su cumplimiento con normativas como GDPR e HIPAA lo hace atractivo para sectores regulados, aunque su costo y la falta de cifrado end-to-end nativo pueden ser limitantes. Ideal para equipos de 5 a 200 personas que buscan flujos de trabajo automatizados y comunicación estructurada.

Slack es una plataforma de mensajería instantánea basada en canales. REUTERS/Brendan McDermid
  • 2. Microsoft Teams: el ecosistema empresarial integrado

Para startups que ya utilizan Microsoft 365, Teams ofrece reuniones ilimitadas, colaboración en tiempo real en documentos y profunda integración con herramientas de Office.

Incluye cifrado en tránsito y en reposo y cumplimiento global, aunque su interfaz puede ser menos intuitiva y depende del stack Microsoft. Es gratuito con licencias de Microsoft 365 y adecuado para startups B2B y clientes empresariales.

  • 3. Revolt: la opción open-source y auto-hospedable

Revolt replica la experiencia de Discord sin requerimientos corporativos ni verificación obligatoria. Permite el auto-hosting, lo que da control total sobre los datos y la privacidad.

Aunque su ecosistema aún está en desarrollo y requiere conocimientos técnicos para su implementación, es gratuito y atractivo para comunidades tech que buscan soberanía de datos.

Microsoft Teams es el ecosistema empresarial integrado. (Europa Press)
  • 4. Matrix/Element: comunicación descentralizada y cifrada

Matrix es un protocolo abierto y descentralizado, y Element es su cliente más popular. Ofrecen cifrado end-to-end por defecto, federación entre servidores y bridges con Slack, Discord y Telegram.

Aunque tiene una curva de aprendizaje más alta y el rendimiento puede ser un reto en comunidades grandes, garantiza soberanía total de datos y es ideal para equipos enfocados en privacidad, ciberseguridad o criptomonedas.

  • 5. Guilded: la alternativa gaming con funciones tech

Guilded, propiedad de Sony, se orienta a comunidades tech-gaming y estudios, integrando calendarios, foros, documentos colaborativos y voz de baja latencia.

Es completamente gratuito y fácil de adoptar para quienes provienen de Discord, aunque su enfoque enterprise es más limitado y el ecosistema de bots menos desarrollado.

Discord podría ser ideal para comunidades, amigos y equipos de trabajo. REUTERS/Dado Ruvic

Elegir la plataforma adecuada

Para startups tecnológicas, la comunicación interna y con usuarios es un pilar estratégico. Las nuevas restricciones de Discord han acelerado la migración hacia plataformas que ofrecen control, privacidad y flexibilidad, sin onboarding complejo ni almacenamiento de datos biométricos.

La decisión final dependerá del tamaño del equipo, el grado de personalización necesario, la integración con herramientas del día a día y el nivel de soberanía sobre los datos que se desee mantener.

