Facebook presenta nuevas funciones de IA: fotos de perfil animadas, fondos para publicaciones de texto y más

Facebook permite crear fotos de perfil animadas con efectos como saludos, corazones y confeti. (Meta)

Facebook incorpora una serie de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que buscan renovar la experiencia de sus usuarios y fortalecer su atractivo entre las generaciones más jóvenes. Las novedades incluyen la posibilidad de animar las fotos de perfil, aplicar estilos visuales a imágenes en Historias y Recuerdos, y personalizar publicaciones de texto con fondos animados.

Estas funciones, ya disponibles en la plataforma, se apoyan en el motor de IA generativa Meta AI y forman parte de una estrategia para aumentar la participación y el tiempo de uso en la red social.

Fotos de perfil animadas y nuevas opciones para Historias y Recuerdos

La principal novedad es la animación de fotos de perfil. Ahora, cualquier usuario puede transformar una imagen estática en una animación con efectos prediseñados, como saludos, corazones flotantes o confeti. Según Meta, el sistema funciona de manera óptima con retratos claros y frontales de una sola persona.

La función Rediseñar ofrece opciones de personalización como anime, ilustrado y ambientes luminosos para las fotos. (Meta)

Las imágenes pueden seleccionarse desde la galería del dispositivo o utilizarse las que ya están subidas en Facebook. Las animaciones resultantes se muestran como GIFs en el perfil y pueden compartirse en la sección de noticias. Meta planea añadir más efectos a lo largo del año, ajustados a eventos y temporadas.

La función Rediseñar es otra de las incorporaciones destacadas. Permite modificar el aspecto de las fotos subidas a Historias o seleccionadas en Recuerdos a través de estilos predeterminados (como anime, ilustrado, luminoso o etéreo) o mediante instrucciones personalizadas escritas por el usuario.

Rediseñar emplea Meta AI para transformar las imágenes y también ofrece la posibilidad de cambiar fondos y ajustar el ambiente visual, lo que facilita la creación de contenido más atractivo y personalizado. Esta integración no solo permite editar nuevas imágenes sino también redescubrir y compartir recuerdos con un aspecto renovado, ya que el algoritmo de Facebook sugiere estilos para publicaciones antiguas.

Los usuarios pueden añadir fondos animados a sus publicaciones de texto para hacerlas más atractivas en la sección de noticias. (Meta)

Fondos animados en publicaciones de texto

Facebook extiende la personalización a las publicaciones de texto en la sección de noticias. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de fondos animados, como hojas que caen, olas o patrones abstractos, a través del nuevo icono “A” arcoíris en el compositor de publicaciones. Estos fondos buscan destacar los textos y ofrecer un aspecto visual más dinámico. Meta anunció que próximamente sumará fondos temáticos de temporada.

La implementación de estas funciones responde a la necesidad de mantener a Facebook relevante frente a la competencia de plataformas como TikTok y Snapchat, que ya ofrecen herramientas creativas basadas en IA.

Meta apuesta a que estos recursos, accesibles y gratuitos, aumenten la interacción sin añadir complejidad para el usuario. La compañía utiliza modelos propios como Llama y sistemas de visión artificial para garantizar la velocidad y la calidad de las transformaciones, procesando parte de las tareas en el propio dispositivo para evitar demoras.

Meta prevé extender funciones similares a Instagram y WhatsApp como parte de su estrategia de innovación basada en IA. (Europa Press)

La estrategia de Meta se centra en ofrecer mejoras pequeñas pero constantes que hagan de Facebook un espacio más entretenido y personalizable, sin exigir a los usuarios conocimientos técnicos avanzados.

El éxito de estas herramientas dependerá de su adopción y del interés sostenido de los usuarios, en un contexto donde la innovación y la personalización son claves para captar la atención y el tiempo de las nuevas generaciones. Se prevé que funciones similares se extiendan pronto a otras plataformas del grupo, como Instagram y WhatsApp.