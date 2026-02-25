Tecno

Discord frena su sistema de verificación de edad: esto es lo que deben saber los padres sobre el cambio

La empresa reconoció las preocupaciones de los usuarios y anunció ajustes para evitar confusiones

Discord retrasa su plan para exigir verificación de edad a todos sus usuarios.

Discord anunció que retrasará la implementación global de su sistema de verificación de edad, una medida que había generado críticas entre los usuarios por contemplar métodos como el escaneo facial o la presentación de documentos de identidad para acceder a la plataforma.

La compañía confirmó que el plan ya no entrará en vigor en la fecha prevista y que su despliegue se pospone, al menos, hasta el segundo semestre de 2026. La decisión llega tras una fuerte reacción de comunidades digitales que utilizan el servicio a diario.

En los días posteriores al anuncio inicial, numerosos usuarios expresaron su preocupación por posibles implicancias en la privacidad y comenzaron a evaluar alternativas, lo que derivó en un movimiento de abandono de la plataforma en algunos foros y servidores.

Ante el rechazo de la comunidad, Discord anunció que retrasará sus planes de la verificación de edad de sus usuarios.

Según explicó el director de tecnología de la empresa, Stanislav Vishnevskiy, el aplazamiento responde tanto a la respuesta de los usuarios como a fallas en la comunicación del proyecto.

El ejecutivo reconoció que muchas personas interpretaron que los nuevos requisitos serían obligatorios para todos los usuarios, cuando en realidad el objetivo era aplicarlos de forma específica en contextos regulatorios determinados.

El sistema de verificación había sido concebido como una herramienta para cumplir con normativas internacionales orientadas a la protección de menores en entornos digitales. En distintos países, las autoridades han comenzado a exigir a las plataformas mecanismos más estrictos para impedir el acceso de menores a contenidos o comunidades no aptas para su edad, lo que ha impulsado a las empresas tecnológicas a explorar métodos de validación más robustos.

La comunidad mostró su rechazo ante el pedido de verificación mediando documento de identidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, la posibilidad de que los usuarios tuvieran que compartir datos biométricos o documentos oficiales generó inquietud sobre el manejo de información sensible. Organizaciones de usuarios y comunidades en línea cuestionaron el alcance de la medida y pidieron mayor transparencia sobre cómo se almacenarían, procesarían o eliminarían esos datos.

Desde la compañía indicaron que el retraso permitirá rediseñar la experiencia e incorporar herramientas adicionales antes de un lanzamiento más amplio. También señalaron que continuarán cumpliendo las obligaciones legales en los países donde este tipo de verificación ya es exigida por ley, pero evitarán una expansión global hasta aclarar el funcionamiento del sistema y reducir la confusión detectada entre los usuarios.

El episodio refleja las tensiones que atraviesan actualmente las plataformas digitales, obligadas a equilibrar el cumplimiento regulatorio con las expectativas de privacidad de sus comunidades. En los últimos años, el crecimiento de servicios de mensajería, redes sociales y espacios colaborativos ha intensificado el escrutinio sobre cómo gestionan la identidad de los usuarios, especialmente en relación con la seguridad infantil y la prevención de abusos.

Pese a detener su implementación de verificación de edad, Discord aseguró que cumplirá con lo que establecen otros países, en el cual ya es obligatorio.

Especialistas en gobernanza digital señalan que los sistemas de verificación de edad representan uno de los desafíos técnicos y éticos más complejos del ecosistema tecnológico.

Mientras algunos gobiernos promueven controles más estrictos, los críticos advierten que una implementación inadecuada podría abrir la puerta a prácticas de vigilancia excesiva o a la centralización de datos personales en manos de empresas privadas.

En este contexto, la reacción de la comunidad tuvo un impacto directo en la estrategia de la compañía, que optó por frenar el calendario previsto y replantear su despliegue. El retraso busca, además, ofrecer más información pública sobre los procesos de verificación, así como alternativas menos intrusivas que puedan cumplir con los requisitos regulatorios sin generar rechazo generalizado.

Usuarios se muestran en contra de las nuevas medidas de Discord. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aunque el sistema no ha sido cancelado, la empresa dejó claro que cualquier implementación futura será gradual y acompañada de cambios orientados a mejorar la comprensión del mecanismo por parte de los usuarios. Por ahora, la verificación de edad seguirá siendo un proyecto en desarrollo cuyo lanzamiento definitivo dependerá de ajustes técnicos, legales y comunicacionales.

