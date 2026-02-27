Tecno

iPhone 17, Pro y Pro Max: todas las diferencias entre modelos y precios 2026

La diferencia más relevante entre estos modelos está en el procesador: el iPhone 17 estándar utiliza el chip A19, mientras que las versiones Pro y Pro Max incluyen el A19 Pro

El iPhone 17 es la
La última generación de celulares de Apple es el iPhone 17, disponible en las versiones estándar, Pro y Pro Max. Una de las principales diferencias entre estos modelos es el procesador: los modelos estándar incorporan el chip A19, mientras que los Pro y Pro Max integran el A19 Pro.

En cuanto al diseño, destaca el módulo fotográfico. Los modelos Pro cuentan con un sistema de cámaras considerablemente más grande, que abarca toda la parte superior trasera del dispositivo.

El precio también marca una diferencia significativa entre los modelos. El iPhone 17 de 256 GB parte de USD 700 (aproximadamente 959 euros).

Por su parte, el iPhone 17 Pro tiene un precio inicial estimado de USD 1.099 (unos 1.319 euros), generalmente en la versión de 256 GB. El iPhone 17 Pro Max comienza en USD 1.199 (alrededor de 1.469 euros).

Qué otras característistas que distinguen a los modelos de la línea iPhone 17

Las principales característistas que distinguen a los modelos de la línea iPhone 17 son:

  • Materiales y acabados.

El iPhone 17 tiene una parte trasera de vidrio en varios colores, mientras que los modelos Pro y Pro Max cuentan con un diseño unibody de aluminio y acabado de Ceramic Shield en la parte trasera, lo que les da mayor resistencia.

  • Capacidad de almacenamiento.

El iPhone 17 está disponible en 256 GB y 512 GB, mientras que los Pro ofrecen opciones de hasta 1 TB y el Pro Max llega hasta 2 TB.

  • Tamaño y peso.

El iPhone 17 es más compacto y ligero. El Pro tiene un tamaño similar, pero es un poco más pesado. El Pro Max es el más grande y pesado de toda la línea.

  • Pantalla.

Todos cuentan con pantallas OLED Super Retina XDR y tecnología ProMotion, pero el Pro Max tiene la pantalla más grande (6,9 pulgadas), seguido por el Pro y el modelo estándar (ambos con 6,3 pulgadas).

  • Procesador.

El iPhone 17 utiliza el chip A19, mientras que los Pro y Pro Max integran el A19 Pro, que ofrece mayor potencia y eficiencia.

  • Cámaras.

El iPhone 17 tiene un sistema dual de 48 MP, mientras que los modelos Pro cuentan con un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP con más lentes, mejor zoom óptico y capacidades avanzadas para fotografía y video profesional.

  • Batería.

La duración de la batería es mayor en los modelos Pro, especialmente en el Pro Max, que permite más horas de reproducción de video y uso general.

  • Opciones de color.

El iPhone 17 está disponible en negro, blanco, Mist Blue, Sage y Lavender. Los modelos Pro ofrecen colores exclusivos como plateado, Cosmic Orange y Deep Blue.

  • Funciones avanzadas.

Los Pro incluyen características extra como grabación en ProRAW y ProRes, botones de acción personalizables y más controles para la cámara.

Estas diferencias ayudan a elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

Cómo es el iPhone Air

Junto con la presentación de la línea iPhone 17, Apple también dio a conocer el iPhone Air.

Este nuevo modelo destaca por su perfil ultradelgado de solo 5,6 milímetros y un peso reducido, resultado del uso de titanio de grado 5 y un rediseño completo de su estructura interna.

El dispositivo incorpora un chasis de titanio de alto brillo y una parte trasera reforzada con Ceramic Shield en ambos lados. Este material proporciona una resistencia a los arañazos tres veces mayor y una protección estructural superior a cualquier versión anterior.

En la parte frontal, integra una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits, estableciendo un nuevo récord para los smartphones de la marca y mejorando la visibilidad incluso bajo luz solar directa.

El contraste en exteriores se ha duplicado y la función Siempre Activa ajusta dinámicamente la tasa de refresco hasta 1 Hz para optimizar el consumo de energía.

