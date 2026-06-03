PlayStation rompe una tradición de 20 años: el próximo juego de God of War no lo protagonizará Kratos

God of War: Laufey coloca a Faye como protagonista por primera vez en la historia de la saga para PS5.

La saga God of War está lista para iniciar una nueva era con el anuncio de God of War: Laufey, el título exclusivo de PS5 que rompe con más de dos décadas de tradición al situar a Faye, esposa de Kratos, en el centro de la historia.

El giro no solo marca un cambio radical en el protagonismo, sino que introduce conceptos narrativos y mecánicas inéditas para la franquicia, al enfocarse en un combate mucho más frenético y la mezcla de diferentes mitologías.

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Cómo se dio el cambio de Kratos a Faye

Por primera vez en 21 años, la figura de Kratos cede el protagonismo absoluto. La nueva entrega pone el foco en Faye, también conocida como Laufey la Justa o la Guardiana, una gigante de Jötunheim con una historia y un poder a la altura de su esposo.

Los desarrolladores de Sony Santa Monica han dejado claro que no se trata de una precuela, sino de una trama que transcurre en paralelo a los acontecimientos de God of War 2018 y Ragnarok, permitiendo explorar las consecuencias y misterios que rodean la muerte y el legado de Faye.

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Faye, última superviviente de los gigantes de Jötunheim y esposa de Kratos, lidera una rebelión contra los dioses Aesir.

La decisión de dar este paso responde a una lógica narrativa y creativa. Según el director Ariel Lawrence, el estudio buscaba “empezar justo donde lo habíamos dejado e impulsar la historia desde la perspectiva de Faye”, situando tanto al personaje como a los jugadores en un territorio desconocido, compartiendo el desconcierto y la necesidad de descubrir un universo completamente nuevo.

Quién es Faye: la nueva protagonista de God of War

Faye no es únicamente la esposa de Kratos y madre de Atreus. Su trasfondo es mucho más complejo y relevante en la mitología de la saga. Como última superviviente de los gigantes de Jötunheim, luchó contra los dioses Aesir, encabezando una rebelión que terminó con la casi aniquilación de su pueblo a manos de Odín.

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Tras refugiarse en Midgard, tejió un plan de venganza y fue la encargada de forjar el Hacha Leviatán, originalmente suya antes de que Kratos la utilizara en sus propias cruzadas.

Durante años, Faye operó como una figura influyente y secreta en los Nueve Reinos. Guerrera formidable, estratega y conocedora de magia ancestral, su impacto se sentía mucho antes de cruzar caminos con Kratos.

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El reino de Everywhen, escenario de God of War: Laufey, funciona como prisión para dioses caídos y plantea el destino tras la muerte divina.

Entrenó junto al espartano, compartiendo técnicas y filosofía de combate. Ambos personajes tuvieron encuentros hostiles en sus inicios, y solo tras una compleja relación lograron unir fuerzas y forjar una familia.

La muerte de Faye, que da inicio tanto a God of War 2018 como a Laufey, no limita su presencia sino que la proyecta como motor de los nuevos acontecimientos. La actriz Deborah Ann Woll retoma el papel en esta entrega, aportando una dimensión interpretativa que promete profundizar en la psicología y el pasado del personaje.

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Más detalles de la historia y combate de God of War: Laufey

En God of War: Laufey, el escenario principal es Everywhen, un reino donde confluyen dioses y criaturas de diversas mitologías, ajenas a la tradición griega y nórdica. Este mundo caótico y repleto de magia funciona como tumba-prisión para deidades caídas, y plantea la cuestión de qué ocurre tras la muerte divina.

El gameplay muestra como Faye enfrenta a figuras como Sekhmet y Begtse, anticipando la aparición de enemigos inéditos y el regreso de otros conocidos. En este entorno, sus poderes se amplifican, permitiéndole arrancar el alma de sus adversarios.

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Nuevos personajes como Phranque y Rue amplían la historia y jugabilidad de God of War: Laufey con dinámicas y roles clave en la aventura.

El sistema de combate evoluciona: Faye puede luchar en el aire y realizar acrobacias, mientras nuevos compañeros como Phranque y Rue enriquecen tanto la jugabilidad como la narrativa, ocupando roles clave en la aventura y aportando nuevas dinámicas a la saga.

Hasta el momento, God of War: Laufey no tiene una fecha de lanzamiento confirmada ni siquiera una ventana estimada. Sony Santa Monica presentó el juego durante el más reciente State of Play, generando gran expectativa, pero la desarrolladora no ha ofrecido detalles sobre su llegada al mercado.

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