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Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

El error de emparejamiento dejó inoperativos tanto el modo creativo como el Battle Royale para los usuarios afectados

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Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite.
Miles de jugadores de Fortnite quedaron sin acceso debido a una caída global en los servidores de Epic Games. (Foto: Epic Games)

Miles de jugadores de Fortnite quedaron sorprendidos tras experimentar serias dificultades para encontrar partidas y cargar modos de juego. La popular plataforma de Epic Games enfrentó horas de inestabilidad, generando frustración y reclamos en todo el mundo.

Los problemas no solo afectaron el acceso general, sino que pusieron en evidencia las limitaciones de las soluciones habituales cuando la falla proviene directamente de los servidores de la compañía.

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Cómo solucionar el problema de emparejamiento en Fortnite

Cuando los errores de emparejamiento afectan el acceso a partidas en Fortnite, existen ciertas recomendaciones que pueden aplicarse desde el lado del usuario, aunque su efectividad depende del origen del fallo. Si la interrupción es general y reconocida por Epic Games, las soluciones manuales suelen tener un impacto limitado.

Uno de los primeros pasos sugeridos es revisar la clave de emparejamiento personalizada. Si está activada, debe desactivarse y luego pulsar Aceptar. Además, es recomendable seleccionar manualmente la región del servidor más cercano, cambiando la configuración de “Auto” al servidor físico disponible de menor latencia.

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El error de emparejamiento en Fortnite dejó inoperativos tanto el modo creativo como el Battle Royale para los usuarios afectados.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El error de emparejamiento en Fortnite dejó inoperativos tanto el modo creativo como el Battle Royale para los usuarios afectados.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otra alternativa consiste en cerrar completamente el Epic Game Launcher y volver a abrirlo, lo que puede ayudar a restablecer la conexión con los servidores. También se aconseja verificar los archivos del juego por si alguno ha resultado dañado y necesita ser reemplazado.

Reiniciar el enrutador doméstico puede solucionar problemas de conectividad local, aunque en el caso de una caída global estos pasos no tendrán efectos visibles.

En síntesis, para resolver los problemas de emparejamiento en Fortnite, es necesario:

  • Verificar que la clave de emparejamiento personalizada esté desactivada y guardar los cambios.
  • Seleccionar manualmente la región del servidor más cercana en la configuración.
  • Cerrar y reiniciar Epic Game Launcher.
  • Revisar los archivos del juego para detectar posibles daños.
  • Reiniciar el enrutador para restablecer la conexión a Internet.
Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Downdetector registró más de 1.800 reportes de fallos de Fortnite, principalmente imposibilidad de iniciar partidas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones pueden ser útiles si el problema es local. No obstante, cuando la interrupción es reconocida por Epic Games y afecta a miles de usuarios al mismo tiempo, solo queda esperar a que la empresa resuelva el inconveniente desde su infraestructura.

Qué sucedió con Fortnite y cuál es el origen del fallo

Durante el martes, Downdetector registró más de 1.800 quejas relacionadas con la imposibilidad de iniciar partidas en Fortnite. Los usuarios reportaron en masa que ni el modo creativo ni el modo Battle Royale cargaban, y que el sistema de emparejamiento simplemente no respondía.

“No se cargan juegos. Creativo o BR”, relató uno de los afectados. Otros añadieron que “el emparejamiento no funciona en absoluto” y apenas podían cargar Save The World, resultando imposible jugar con normalidad.

El problema comenzó afectando a la región de servidores de Medio Oriente, pero pronto se extendió a otras áreas. Esto fue confirmado tanto por testimonios de la comunidad como por la propia página de estado de Epic Games, que informó sobre dificultades de emparejamiento en varias regiones.

Según la comunicación oficial, los errores obligaban a los jugadores a hacer cola más de una vez para encontrar una partida, situación que aún seguía bajo investigación al momento de la última actualización.

Epic Games enfrenta reclamos masivos por la persistente inestabilidad de Fortnite y la falta de soluciones inmediatas a los errores técnicos. (FORTNITE)
Epic Games enfrenta reclamos masivos por la persistente inestabilidad de Fortnite y la falta de soluciones inmediatas a los errores técnicos. (FORTNITE)

En qué consiste el error de emparejamiento en Fortnite

El principal síntoma del error es la imposibilidad de poner partidas en cola: los jugadores reportaron que no podían acceder a ningún modo de juego y los intentos de emparejamiento fallaban o se repetían sin éxito. En muchos casos, incluso los lobbies privados quedaron inutilizables.

Los mensajes en el propio juego advertían sobre fallas en el sistema de emparejamiento y Epic Games confirmó que la situación estaba siendo analizada por su equipo técnico.

Este inconveniente se produce generalmente cuando los servidores están saturados o sufren algún tipo de caída masiva. Si bien los usuarios suelen intentar soluciones básicas, la propia Epic Games reconoció que, en esta ocasión, el problema superaba los métodos habituales de reparación individual.

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