Alerta en empresas, el 52% de los latinoamericanos guarda datos del trabajo en la nube personal, pero pocos los protegen

El almacenamiento en la nube se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de trabajadores en América Latina. Sin embargo, esta adopción acelerada no siempre va acompañada de políticas claras ni de una cultura organizacional enfocada en ciberseguridad.

Un reciente estudio de la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, reveló que el 52% de los latinoamericanos utiliza cuentas personales para almacenar archivos laborales en la nube, una práctica que pone en riesgo la información sensible de las empresas y expone a las organizaciones a incidentes de seguridad difíciles de controlar.

La importancia de este fenómeno radica en que los datos corporativos almacenados fuera del entorno protegido de la empresa escapan a la supervisión de los equipos de TI y a las regulaciones internas de seguridad. Esto aumenta la probabilidad de filtraciones, accesos no autorizados y pérdida de información crítica, al tiempo que complica el cumplimiento de normativas de privacidad y protección de datos exigidas por la ley.

Seguridad en la nube: estrategias clave para evitar que la información empresarial termine fuera de control

Cuál es el riesgo de usar la nube personal para asuntos laborales

Almacenando información de trabajo en servicios de nube personales, los empleados generan una brecha de seguridad conocida como Shadow IT: el uso de plataformas y aplicaciones no autorizadas por el departamento de TI.

Esta práctica limita la capacidad de la empresa para auditar, monitorear y responder rápidamente ante incidentes, ya que las cuentas personales carecen de controles de acceso, cifrado y monitoreo continuo que sí ofrecen las soluciones corporativas.

La falta de trazabilidad y visibilidad sobre quién accede a los datos y cómo se comparten debilita los sistemas de control y amplifica el impacto potencial de cualquier incidente, afectando la operatividad, las finanzas y la reputación de la organización.

“La transformación digital no puede avanzar sin una estrategia clara de gobierno de la información que combine tecnología, políticas internas y una cultura sólida de protección de datos”, advirtió Daniela Álvarez de Lugo, gerente general para la región Norte de América Latina en Kaspersky.

¿Por qué los empleados usan la nube personal para el trabajo?

Definir plataformas autorizadas, monitorear accesos y capacitar a los usuarios son medidas esenciales para reducir riesgos y garantizar la confidencialidad y disponibilidad de los datos en entornos corporativos

Para muchos trabajadores latinoamericanos, la nube personal es una herramienta operativa diaria: el 58% la utiliza para liberar espacio en dispositivos, el 25% para compartir archivos y el 72% para respaldar información. Estos hábitos evidencian la necesidad de adaptar las políticas corporativas y educar a los usuarios sobre los riesgos y responsabilidades asociados.

Los expertos coinciden en que una de las principales amenazas es el desconocimiento: el 40% de los usuarios no sabe que la nube personal debe protegerse o simplemente cree que no es necesario hacerlo, lo que multiplica la exposición a amenazas como el robo de datos, el malware y la suplantación de identidad.

Recomendaciones para reducir riesgos y proteger la información corporativa

Para enfrentar este desafío, los expertos en ciberseguridad recomiendan una estrategia integral que combine tecnología, políticas y capacitación:

Las empresas deben especificar qué servicios de almacenamiento en la nube están autorizados, centralizando la gestión en plataformas corporativas con controles de acceso, cifrado y monitoreo continuo.

Combinar políticas internas, soluciones avanzadas y responsabilidad compartida entre empleados y empresas es la única vía para asegurar la información y evitar vulnerabilidades en el entorno digital actual

Implementar herramientas que detecten accesos no autorizados, transferencias indebidas o comportamientos anómalos. Revisar periódicamente los permisos y aplicar el principio de mínimo privilegio ayuda a limitar la exposición ante posibles filtraciones.

Invertir en tecnologías de protección proactiva, como sistemas de detección y respuesta ante amenazas, análisis de comportamiento y soluciones anti-malware, fortalece la postura de ciberseguridad organizacional.

La expansión de la nube y el trabajo remoto han vuelto ineludible la necesidad de políticas claras y herramientas de protección robustas. La colaboración entre departamentos de TI y usuarios es clave para cerrar la brecha entre el uso personal y corporativo de la nube, garantizando que la información crítica de la empresa permanezca segura y bajo control.

Adoptar buenas prácticas y fomentar la responsabilidad compartida entre empleados y empresa es esencial para enfrentar los desafíos de la era digital y evitar que la comodidad de la nube personal se convierta en la mayor vulnerabilidad de la organización.